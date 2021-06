El estudio económico financiero personalizado gratis de Fortuna Emprendedores de Hoy

miércoles, 2 de junio de 2021, 13:00 h (CET)

Es evidente que la pandemia provocada por el COVID-19 ha provocado una crisis económica de gran calibre. Las restricciones para frenar la cadena de contagios han hecho que muchos sectores se hayan declarado en quiebra. Aun así, algunos expertos en economía aseguran que con el fin de la crisis sanitaria, se espera que el 2021 y el 2022 sean dos años buenos para los mercados financieros. Ante esta perspectiva, es importante estar preparado. Contar con la asesoría de expertos que ayuden a cada uno a tener su situación económica bajo control es imprescindible para conseguir la independencia financiera. En ese sentido, Fortuna es una de las consultoras financieras más reconocidas en España por los resultados que obtienen sus clientes gracias a sus recomendaciones; destacando por su estudio económico financiero personalizado gratis, adaptándose a las necesidades y al poder adquisitivo de sus clientes.

Acompañamiento durante los grandes cambios El Robin Hood de las Finanzas, José Manuel Marín, es uno de los expertos que afirma que la recesión actual se trata de una “crisis eventual y no estructural”. Por este motivo, según él, los próximos dos años van a ser bastante buenos para el sector de las finanzas. En ese contexto, se esperan grandes cambios en el sector de la economía, no solo para las empresas sino también para los particulares. Para asegurar que esos cambios se gestionan debidamente tomando las decisiones correctas y evitando contratiempos económicos a corto y largo plazo, la consultoría Fortuna – fundada por José Manuel – pretende acompañar a los usuarios a lo largo de todo el proceso a realizar ofreciendo todo tipo de servicios, relacionados con la reducción de la factura con Hacienda, la gestión de ahorros e inversiones, la contratación de seguros personalizados, el asesoramiento financiero, la defensa jurídica ante abusosy lagestión de compra-venta de inmuebles.

Personalización de las gestiones La clave del éxito de Fortuna es la metodología en la que se basa su servicio. A través del Método EES – estudio, estrategia, seguimiento – consigue personalizar cada gestión para que se adapte a las circunstancias de cada cliente. El estudio económico financiero personalizado gratis que ofrece es uno de los rasgos característicos de Fortuna. En él se analiza la situación del usuario y, a partir de sus necesidades, se establecen unos objetivos. A partir de ahí, el equipo diseña un plan hecho a medida para alcanzar las metas de forma óptima, reduciendo costes y tiempo. A diferencia de otras empresas, el servicio no finaliza ahí. Los profesionales de Fortuna se encargan de revisar periódicamente las consecuencias de las medidas tomadas y, en función de los resultados y de los cambios en el mercado o la legislación, se rediseñan las estrategias.

De este modo, a través de una cobertura integral tanto en cuanto a variedad de servicios como en su calidad, Fortuna democratiza el sector de las finanzas y hace que cualquier usuario pueda ser económicamente independiente.



