'Desde dentro', de Yolanda Corell Almuzara, un poemario lleno de verdad y belleza Comunicae

jueves, 3 de junio de 2021, 16:46 h (CET) La poeta publica su primer libro dando rienda suelta a su creatividad a través de unos versos que cautivarán a los amantes del género Como ocurre en muchas ocasiones, un escritor guarda con recelo todo aquello que ha escrito durante mucho tiempo por considerarlo demasiado íntimo, personal o incluso nimio.

Sin embargo, acaba por existir, para quien escribe, una llamada desde el interior, desde las vísceras, que crepita haciéndose un hueco por salir. Por suerte para los lectores sensibilizados no solo con la belleza de la palabra, sino también con la calidad retórica y estilística, Yolanda Corell Almuzara se escuchó y decidió publicar su primer poemario titulado Desde dentro (Editorial Tregolam, 2021).

"Mi poemario está dividido en dos partes diferenciadas y, en cada una de ellas, destaca un tema claramente, un hilo que las va tejiendo y uniendo a modo de red. No hay una línea temporal que divida las dos partes, sino que son distintos sentimientos en una misma vida, distintas miradas. La diferencia entre ambas partes es el tema esencial que se desprende de los poemas".

La sensibilidad y el cuidado estético que impregnan todo el libro no hacen sino amar incluso más la lengua castellana, pero también impulsa y aviva sentimientos en el lector como solo puede hacer la verdadera poesía. Esa que está escrita 'desde dentro', con todo lo que uno es y siente.

Por eso la poesía de la escritora Yolanda Corell Almuzara atraviesa al lector como un disparo certero en cada una de las cuarenta y seis poesías que componen su indispensable libro.

"La poesía me da vida, me permite respirar, al leerla y al escribirla. Es la esencia de la belleza, es la palabra en su máxima expresión, mi género favorito de la literatura. La poesía requiere un gran dominio del lenguaje y la expresión creativa de la mirada del poeta".

La poeta habla en Desde dentro de la soledad, la sororidad, el anhelo, el amor y la pasión de tal manera que el lector podrá descansar en todos los versos como si fueran suyos y volver a ellos cada poco tiempo. Porque la poesía de Yolanda Corell Almuzara consigue exactamente eso: una conexión profunda y directa con el lector y una sensación de pertenencia y refugio gracias a su escritura.

El mar, los sueños, las mariposas, la luna, la arena, las luciérnagas o el viento nadan por cada uno de los versos para hacer llegar al lector emociones como la esperanza, la metamorfosis interna, la nostalgia, el amor y el paso del tiempo. Emociones que, sin duda, suponen un lugar en el lector podrá guarecerse durante muchas tardes.

"La naturaleza siempre está presente en mis poemas, no exactamente como protagonista, pero sí influenciando mi sentir y el lenguaje que utilizo. De la naturaleza se desprende tanta belleza que, utilizando la metáfora como recurso, intento trasladarla a mis letras para absorberla y trasladarla al plano de los sentimientos".

Sin duda, el primer poemario de Yolanda Corell Almuzara deja un buen sabor de boca, pues se nota la calidad literaria con que está escrito, así como toda la emoción y sensibilidad que la escritora ha fosilizado en todo el libro.

Desde dentro recuerda a las autoras más clásicas de poesía, aquellas que escribían desde la delicadeza y la valentía. Aquellas que, como Yolanda Corell Almuzara necesitaban escribir para seguir respirando.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.