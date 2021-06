ADEL Sierra Norte ha presentado su proyecto 'Marca de Identidad Comarcal' Comunicae

jueves, 3 de junio de 2021, 14:22 h (CET) Tras dos semanas de intenso trabajo, llevando a los diferentes rincones de la Sierra Norte de Guadalajara la presentación del proyecto 'Marca de Identidad Comarcal', ADEL valora positivamente la reacción de los empresarios ante una iniciativa que surgió de las mesas sectoriales para la elaboración de la estrategia del periodo 2014-2020 del Grupo de Acción Local De las mesas sectoriales de participación ciudadana para la elaboración de la Estrategia de Desarrollo del periodo 2016-2020 surgió la idea de crear una Marca de Identidad Comarcal que destacara los valores singulares del territorio, que lo identifican y diferencian del resto.

La 'Marca de Identidad Comarcal' pretende convertirse en un motor que potencie el consumo de productos de proximidad, locales, comarcales y provinciales, de modo que los propios empresarios sean los mejores embajadores del territorio, y al mismo tiempo, también los mejores clientes de otros empresarios cercanos.

La comarca de la Sierra Norte posee una gran cantidad de recursos, no solo turísticos, artísticos, monumentales o naturales, además cuenta con productos de gran calidad, algunos incluso de producción ecológica, que al proceder de empresas pequeñas, en ocasiones pasan desapercibidos. “La 'Marca de Identidad Comarcal' busca impulsar el consumo de estos productos generando una economía circular que se retroalimente y acabe creando una red de negocio donde todos se beneficien de todos”, explica Laura Ruiz, gerente de ADEL.

Después de meses de trabajo, el grupo de acción local ADEL Sierra Norte ha presentado la iniciativa, en las últimas dos semanas de mayo, como un proyecto propio en cinco emplazamientos diferentes en la Sierra Norte, a los que han acudido más de un centenar de empresarios, munícipes y portavoces de asociaciones locales. Representantes de ADEL se han desplazado a diferentes localidades de la Sierra Norte (Tamajón, Jadraque, Atienza, Galve de Sorbe y Sigüenza) para presentar el proyecto y recoger las impresiones de los verdaderos protagonistas de la iniciativa que son los empresarios

“Queremos que ADEL sea, no solo un plan de ayudas económicas, sino una entidad que acompañe y trabaje en favor del desarrollo del tejido empresarial de la comarca. Por eso, hemos querido presentar el proyecto en cinco puntos distintos, para llegar a todos los rincones de la Sierra y que sea ADEL quien se acerque a los empresarios”, afirma Isabel Bancheraud, vicepresidenta del grupo, que ha llevado a cabo algunas de las presentaciones en la comarca.

Una vez presentada, llega ahora el siguiente paso del proyecto, con el desarrollo de la imagen que va a distinguir con esta 'Marca de Identidad Comarcal' a los establecimientos o negocios que tendrán que cumplir con determinados requisitos en cuanto a criterios de consumo, producción o atención al cliente, y superen un baremo de puntación establecido. El tejido empresarial que puede obtener el distintivo ha sido dividido en cuatro categorías: alojamientos, bares y restaurantes, comercios, y empresas de turismo activo. Para cada una de ellas se ha diseñado un cuestionario específico donde tendrán que cumplir un mínimo de puntos.

“Se valorarán aspectos como el uso y consumo de productos de cercanía, la atención al cliente o la calidad del servicio. Son cuestionarios adaptados a cada tipo de negocio con los que los empresarios de la zona pueden comprobar tanto sus puntos fuertes como reconocer los aspectos en los que deberían mejorar, donde contarán con la ayuda de ADEL”, comenta la gerente de ADEL.

La consecución del distintivo de Marca de Identidad Comarcal supondrá el compromiso por parte de los empresarios de mantener los puntos de mínimo cumplimiento, que será revisado anualmente por los técnicos del Grupo.

Para estos negocios la adhesión a la 'Marca de Identidad Comarcal' supondrá la participación en diferentes campañas de publicidad, tanto en redes sociales como en medios de comunicación, la creación de un merchandising específico, y también van a aparecer en un espacio reservado para ellos dentro de la web de ADEL Sierra Norte.

