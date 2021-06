Sentinel Tower, el SAI más destacado del mercado Comunicae

jueves, 3 de junio de 2021, 12:46 h (CET) Con una eficiencia destacada del 95% gracias al three-level inverter y factor de potencia de salida 1, la Sentinel Tower es la protección perfecta para garantizar el suministro de energía y proteger sistemas de seguridad, sistemas TI, y equipos de telecomunicaciones Riello UPS, la empresa con sede en Italia especializada en sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS), presenta la Sentinel Tower, el SAI (Sistema de Alimentación Ininterrumpida) compacto, eficiente y de última generación del mercado, preparado para satisfacer las más altas expectativas de los usuarios.

La Sentinel Tower es un SAI con las características más avanzadas del mercado. En cuanto a sistemas de alimentación eléctrica ininterrumpida es perfecto para proteger sistemas de seguridad, sistemas TI, y equipos de telecomunicaciones. Se incluyen en la serie Sentinel Tower los modelos de 5-6 kVA/kW con entrada y salida monofásica, a la vez que los modelos 8-10 kVA/kW con entrada monofásica y salida trifásica.

Los ensayos y las pruebas a las que la compañía Riello UPS ha sometido al SAI Sentinel Tower han verificado que su eficiencia es de un 95%, y sus componentes han sido diseñados para trabajar a temperaturas de 40ºC, por lo que en temperaturas menores su eficacia se somete a menos exigencias.

El desarrollo y la investigación unidos a las necesidades del mercado han culminado en estos aparatos de tamaño reducido, ideales para espacios que requieren menores dimensiones. También dispone de ruedecillas para su mejor movilidad. Cabe destacar que este dispositivo tiene un factor de potencia de salida 1, uno de los mejores rendimientos del mercado, lo que hace que el desperdicio de energía sea mínimo.

Desde Riello UPS se ha pensado su usabilidad, por lo que ha incorporado una nueva pantalla LCD de diagnóstico personalizado, ideal para programar el modo operativo, que se puede realizar a través de software o manualmente en la pantalla. Se puede seleccionar entre:

- On Line. Con un rendimiento de hasta el 95%.

- Eco Mode. Incrementa el rendimiento hasta el 98%.

- Smart Active. Con este sistema el mismo SAI elige el modo en base a la calidad del suministro de red.

- Stand By Off. Modo con el cual solamente funciona si el suministro de red falla.

- Convertidor de frecuencia. 50 o 60 Hz.

Está dotado con un inversor de tres niveles y suministra una tensión sinusoidal, filtrada y estabilizada en términos de forma y frecuencia. La tensión de salida es de alta calidad, fiable, filtrada y estabilizada, con tecnología de doble conversión ON LINE - VFI que satisface EN62040-3, incluso con cargas no lineales, y 150% de capacidad de sobrecarga.

El SAI Sentinel Tower se puede paralelizar con 3 unidades, para un sistema redundante (2+1), lo que permite que pueda seguir funcionando si el cable de conexión se ve interrumpido.

Por su fácil manejo y altas capacidades de funcionamiento, Riello UPS aconseja el uso de los Sentinel Tower, un SAI fácil de usar, de rápida instalación (enchufar y usar) y bajo nivel de ruido (

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La directiva de Alterhome se hace con el 5% de la compañía Sentinel Tower, el SAI más destacado del mercado El FabLab Itinerante, este sábado, en Sigüenza Los expertos proponen nuevos espacios educativos que favorecen el aprendizaje Instalación Paneles Solares fotovoltaicos en casa de colonias Barcelona por M&P Stands