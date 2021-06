Tribaldata transforma el valor de los datos de los usuarios de Internet en árboles plantados Comunicae

miércoles, 2 de junio de 2021, 13:46 h (CET) Su propósito es incluir al usuario en la cadena de valor del marketing digital y, a través de la reforestación, contribuir a compensar la huella de carbono generada por el uso de Internet Al navegar en Internet o una app, la información sobre los gustos, aficiones, comportamientos y estilo de vida del usuario queda recopilada, representando un activo de gran valor para las marcas, que pagan por obtener datos de audiencias a las que dirigir sus campañas de marketing digital. Sin embargo, esos usuarios no son conscientes de que su información personal se utiliza con esos fines. Con el propósito de dar la vuelta al sistema e incluir a los consumidores en la cadena de valor del marketing digital nace Tribaldata, una startup española que les permite recuperar el control de sus datos en Internet y transformar su valor publicitario en árboles plantados, contribuyendo además al desarrollo sostenible.

“El usuario que se descarga la App Tribaldata sabe que va a proporcionar información sobre sus datos básicos e intereses para crear un perfil anónimo, y que dicho perfil va a ser utilizado en campañas publicitarias. Pero a cambio, recibe puntos que se acumulan como saldo en su carné personal, y él decide cuándo quiere canjearlos por un determinado número de árboles que nosotros nos encargaremos de plantar en su nombre”, explica Erik Häggblom, cofundador y CEO de la compañía.

A través de técnicas avanzadas de inteligencia artificial y machine learning, la startup es capaz de crear, a partir de esos datos, audiencias semilla que se amplían para llegar a millones de consumidores de perfiles similares, ofreciendo a las marcas una base de gran valor para sus campañas de marketing digital, de forma totalmente anónima y sin exponer nunca los datos personales de los usuarios.

Posteriormente, gracias a su colaboración con Eden Reforestation, (una de las organizaciones más reconocidas en plantación de árboles a nivel global, con más de 500 millones plantados en todo el mundo), esos datos adquieren también un valor medioambiental, transformando el tradicional modelo unidireccional del marketing digital en un modelo de economía circular más honesto, con un impacto positivo del que se beneficia todo el planeta.

La app Tribaldata, disponible para iOS y Android, se lanzó en junio de 2020, y sin campañas de captación, con un crecimiento puramente orgánico, en un año ha superado los 10.000 usuarios. “Solo con utilizar su móvil, estos usuarios han conseguido ‘hacer magia’ y plantar más de 25.800 árboles. Cuantos más seamos, más mágico podrá ser el resultado”, afirma Erik Häggblom. La compañía se ha marcado el objetivo de llegar a los 50.000 árboles plantados antes de que finalice el año.

Compensar la huella de carbono digital

De este modo, Tribaldata permite a los usuarios de Internet adoptar una actitud responsable y activa respecto al desarrollo sostenible, y contribuir a compensar la huella de carbono que ellos mismos generan a partir de la actividad que realiza en el entorno digital.

“Al enviar un email, utilizar un buscador, escribir un comentario en redes sociales, compartir una foto con amigos o escuchar música en streaming estamos generando emisiones de CO2, principalmente por los servidores que hacen posibles todas esas acciones, que consumen grandes cantidades de energía, en su mayoría procedente de fuentes no renovables. Por ejemplo, se calcula que una hora de streaming de vídeo en plataformas de contenidos digitales produce 36 gramos de CO2 que se emiten a la atmósfera”, apunta el CEO de Tribaldata.

Plantar árboles es una manera de neutralizar ese impacto negativo en el medio ambiente: fuentes del sector de la sostenibilidad estiman que un árbol absorbe aproximadamente entre 10kg y 30 Kg de CO2 al año, durante toda su vida.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.