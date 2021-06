Jardín vertical artificial: los expertos de Unicesped lo definen como la tendencia de esta década

El jardín vertical artificial es una buena opción para las personas que aman los espacios naturales y que quieren tener zonas verdes como elementos decorativos. Esta alternativa está fabricada a partir de materiales sintéticos, hecho que ofrece múltiples ventajas, como la facilidad de instalación y de mantenimiento. La empresa Unicesped define los jardines verticales artificiales como “la tendencia de esta década”. La compañía también es especialista en la distribución e instalación de césped artificial.

Los beneficios de adquirir un jardín vertical artificial Los jardines verticales artificiales son muros cubiertos con plantas y flores artificiales de diferentes especies, que aportan calidez y belleza a espacios cerrados y abiertos. Este tipo de decoración está de moda por la facilidad de instalación y mantenimiento y los resultados estéticos que ofrece.

La ventaja del jardín vertical artificial de Unicesped es que está elaborado con materiales sintéticos de alta calidad y bajo impacto. El hecho que sea artificial significa que las zonas verdes no consumen agua y no necesitan ser renovadas, ya que no mueren como las plantas naturales. Es decir, los usuarios no deben preocuparse por su estado. Además, los jardines verticales artificiales están debidamente elaborados para estar bajo la exposición solar y cuentan con garantía de fábrica.

Los jardines pueden instalarse en interiores, como cocinas, comedores, salones u oficinas, así como en exteriores, como paredes posteriores de las casas, balcones o terrazas. A nivel comercial, estos jardines son perfectos para restaurantes, hoteles, gimnasios, centros comerciales, tiendas y otros lugares de alta asistencia social, ya que crea un ambiente de confort y naturalidad.

Además, otra de las ventajas del jardín vertical Unicesped es que está hecho de material reciclado y reciclable.

Desde el pasado mes de febrero, en la nueva web de Unicesped ya se pueden comprar jardines verticales artificiales.

Diversidad de jardines verticales artificiales Unicesped cuenta con un equipo de decoradores que se encargan de ofrecer las mejores opciones en jardines verticales a los clientes que buscan espacios que proyecten una verdadera naturalidad en cuanto a las plantas utilizadas.

En esta línea, la empresa dispone de tres tipos de jardines verticales artificiales. El primero es el jardín vertical artificial Mats. Es el jardín más económico y fácil de instalar. Es utilizado como celosía o malla de ocultación para garantizar la privacidad entre vecinos o para crear una barrera protectora entre la calle y el jardín.

El segundo es el jardín vertical artificial Quality, el cual es elaborado con una gran diversidad de especies de plantas, combinadas de maneras diferentes. La instalación es óptima tanto para espacios interiores, como exteriores. Tiene un aspecto muy realista y puede adquirirse en diferentes medidas.

Por último, se encuentra el jardín vertical artificial Premium, compuesto por alrededor de 90 y 100 plantas, de 12 a 14 tipos diferentes y fabricadas a mano. Estos jardines artesanales de plantas sintéticas proporcionan esteticidad al espacio, el cual proyecta una gran naturalidad por la combinación de especies tropicales como la lavanda, el pino y el romero. Este tipo de jardín vertical artificial es el más utilizado en negocios y oficinas.