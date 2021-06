Wiohair lanza el nuevo Spray Anticaída Forte, eficacia y comodidad todo en 1 Comunicae

martes, 1 de junio de 2021, 17:27 h (CET) Wiohair presenta el nuevo esencial para la rutina anticaída: el Spray Anticaída Forte, la unión entre la máxima eficacia y la máxima comodidad. El nuevo Spray Anticaída es el más potente que existe gracias a su altísima concentración de factores de crecimiento y células madre, los ingredientes anticaída más eficaces. Se aplica en 1 minuto y actúa durante 8 horas Wiohair, la marca Española referentes en productos capilares ha presentado la última innovación al mercado. Han decidido unir en un nuevo producto la máxima eficacia y la máxima comodidad en un nuevo básico capilar con un efecto anticaída inmediato.

Delante de la gran demanda de productos anticaída y la falta de un producto que fuera cómodo al aplicar y eficaz, Wiohair ha sabido cumplir con las necesidades del mercado.

¿Por qué se convierte en el nuevo esencial para la rutina capilar?

Para todo el cuero cabelludo y modo de uso en menos de 1 minuto: se aplica con 10-15 pulsaciones convirtiéndolo en un producto muy cómodo de usar, y por lo tanto facilita su uso a lo largo del tiempo.

8 horas de acción anticaída: no es necesario aclarar con agua al día siguiente y no mancha el cabello por lo que garantiza un mínimo de 8horas de efecto anticaída y así se potencian los resultados.

Fórmula de máxima concentración y máxima eficacia: contiene un alta concentración de factores de crecimiento, ingrediente que fortalece los folículos y ayuda a su proliferación, vascularizan el riego sanguíneo y estimulan su crecimiento permitiendo una reducción de la caída del cabello muy notable en poco tiempo.

¿Qué otros beneficios aporta?

Fórmula mejorada antiaging: contiene células madre, conocidas por sus propiedades multiregeneradoras y que actúa como antienvejecimiento (anti-aging) de las fibras del cabello.

Fórmula mejorada con más activos anticaída: contiene Capixyl, un complejo patentado bioactivo (ingrediente muy exclusivo canadiense) que frena la caída del cabello además de estimular su crecimiento.

Sin sulfatos ni parabenos ni siliconas: la eficacia no está reñida con un cuero cabelludo saneado y así lo demuestran con fórmulas que cuidan el cuero cabelludo.

Respetuoso con el medio ambiente: los envases están hechos a base de plantas y reducen la emisión de CO2 en la atmósfera. Por cada envase comprado, se contribuye a una mejora del planeta.

Potencia los resultados x10 si se combina con el Champú Forte Anticaída

Las 2 fórmulas han sido estudiadas para que hagan sinergia juntas creando el nuevo pack esencial anticaída para el día a día. Es ideal para siempre tenerlo a mano y que no cueste tener la caída a ralla diariamente con esta rutina sencilla.

Mientras que el Champú Anticaída FORTE es ideal para tener el cuero cabelludo saneado y frena la caída, el Spray Anticaída FORTE intensifica la acción anticaída al tener aún más células madre y factores de crecimiento y poder mantener la fórmula en el cuero cabelludo durante mucho tiempo.

Wiohair, sin intermediarios, lo mejor para los clientes

La gama Wiohair se encuentra disponibles en su página web oficial. La ventaja de no tener intermediarios entre el cliente final y la marca capilar, es que, a parte de ofrecer el precio más ajustado posible, el cliente está asesorado durante todo el tratamiento y dispone de una atención al cliente inigualable.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.