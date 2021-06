La AEDEEC Concede El Premio Nacional de Investigación, Ciencia e Innovación ISAAC PERAL 2021 Comunicae

martes, 1 de junio de 2021, 16:55 h (CET) La Asociación Europea de Economía y Competitividad celebró el 28 de mayo la solemne entrega de la I Edición del Premio Nacional de Investigación, Ciencia e Innovación Isaac Peral 2021, en el transcurso de una cena de gala en el Hotel Westin Palace de Madrid El 28 de mayo se celebró la solemne entrega de la I Edición del Premio Nacional de Investigación, Ciencia e Innovación Isaac Peral 2021 para acoger un exclusivo evento organizado por la AEDEEC.

El acto, conducido por los periodistas y comunicadores Ana García Lozano y Santi Acosta, quienes abrieron la velada con un discurso del Presidente de la AEDEEC, D. José Luis Barceló.

Comenzaba la gala con el primer premiado, el Dr. D. Augusto Zafra Villena, médico especialista en Psiquiatría y director de IVANE SALUD.

El siguiente galardón lo recibió D. Antonio José Llago, Director General de GABADI S.L. Su trabajo forma parte de la promoción y dirección de proyectos de I+D+i.

Sube al escenario la Dra. Dña Laura Sitú, especialista en Cirugía General en la Universidad de Buenos Aires.

El siguiente Premio Nacional lo recibe D. José Manuel Gómez, Fundador de 2IO INGENIERÍA AVANZADA “2I0 Ingenio.

La Dra. Dña Tesa Panisello, recibe este reconocimiento como Fundadora y Directora de Cealvet SL, dedicada a la investigación, desarrollo y comercialización de productos para el Sector Ganadero.

Sube al escenario D. Luis Medina, Responsable de Ingeniería Técnica de Deuser y recoge el premio en favor de D. Francisco José Adame Rodríguez, Ingeniero Informático experto en Tecnologías de la Información y Automatización.

El siguiente galardón lo recoge D.Oliver Di Paolo, CEO de Calda Clinic, en representación de la Dra. Dña Claudia M. Elsig, como reconocimiento a la creación en 2015 de la Clínica Calda.

D. José Antonio Pinilla Pérez, recibe este reconocimiento en favor de la multinacional de soluciones empresariales IT, Asseco, especialista en servicios de transformación tecnológica 360º.

Sube al escenario D. Frank Javier Moreno, profesional con más de 30 años de amplia experiencia en entidades financieras, está implicado directamente como Tutor y miembro del Tribunal de Proyectos Nacionales e Internacionales en la UPM.

El siguiente premio lo recoge el Dr. D. Enrique Criado Scholz, especialista en la reproducción humana. Actualmente, es el CEO de OvoClinic, Clínicas de Reproducción asistida.

Este galardón va dirigido a D. Joaquín Rieria Buendía, Economista y Auditor de Cuentas, quien dirige desde hace 6 años la empresa ARGUS CONTROL SECURITY, dedicada a la ingeniería, creación y desarrollo.

Sube al escenario D. Victor Serrano López, CEO en Bandesur Alcalá, S.A., empresa fabricante de envases plásticos para la industria alimentaria.

El último premio que se entregó en la gala en modalidad presencial fue dirigido a Dña María Sempere, licenciada en Farmacia y creadora de su propia marca de nutricosmética, GOAH CLINIC.

En formato in-streaming, recogió su premio D. Justino Martínez Salinas, Director General de Zucchetti Spain como el referente nacional de los fabricantes de software.

También participó de forma online D. Javier Rodríguez Saeta, Fundador y CEO de Herta, startup tecnológica de reconocimiento facial de ámbito global.

Tras la solemne Entrega de la I Edición del Premio Nacional de Investigación, Ciencia e Innovación Isaac Peral 2021, los premiados y sus acompañantes disfrutaron de una exquisita cena de gala.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Cómo elegir una cerradura de seguridad para una vivienda: Cerrajero Torrevieja ayuda a elegir la idónea SerPlus, ofrece sus servicios de mantenimiento y reparación, ahora multimarca para fotógrafos 5 de cada 10 mujeres españolas ha sufrido dolor menstrual en los últimos 6 meses Trademarketing Research: Premio Nacional de Tecnología 2021 en Marketing Digital Iniciativa solidadiria de The Outlet Stores Alicante y Payasospital