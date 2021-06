Los estampados y la combinación cromática protagonizan la colección de verano de Gisela Intimates Comunicae

martes, 1 de junio de 2021, 16:07 h (CET) El verano ya está aquí y con él las novedades en la moda de baño respecto a otras temporadas: algunos formatos, tejidos, colores y diseños se mantienen, y otros, como ocurre con los cambios de temporadas y de tendencias, se acaban quedando en el camino; los estampados son uno de los fijos que parecen resistirse a perder su protagonismo y relevancia en este campo y, según se puede constatar en el catálogo web de Gisela Intimates, volverán a ser "trendy" durante esta temporada estival Los estampados son uno de los protagonistas en cualquier colección de verano de ropa de baño y supone la certificación de que no hay que olvidarse de estos diseños tan fácilmente, ya que volverán a demostrar su fuerza en los momentos de piscinas, playas y otras zonas en las que disfrutar del relax.

Principales novedades de la colección de verano 2021

Además, se pueden destacar otras novedades importantes de la nueva colección de esta firma de referencia en el sector:

Acabados termofusionados: esta innovadora técnica de pegado de las costuras y los tejidos mediante la aplicación de elevadas temperaturas supone un auténtico plus para quienes usan estos diseños, puesto que dota de mayor resistencia a las prendas en las que se aplica este método. Tanto bikinis como bañadores se estrenan en el catálogo de esta tienda online para optimizar la calidad de estos artículos.



Materiales reciclados y reciclables: las prendas encuadradas en esta categoría se han elaborado a partir de botellas recicladas y otros restos de materiales textiles, lo que supone un ahorro de un 75% de emisiones de CO2.



Los colores llamativos, también son protagonistas: se encuentra disponible una gran variedad de productos en los que los colores claros y llamativos cobran especial relevancia, aunque el negro y otros colores oscuros siguen desempeñando un importante papel en muchos otros artículos.



Motivos florales: aunque no sea una novedad como tal, los motivos florales o vegetales siguen respondiendo bien en términos de ventas, por lo que se puede acceder a una gran variedad de estos modelos con diseños renovados y originales.

Bikinis, caftans, vestidos, bañadores, braguitas, etc. Son muchas las opciones a las que cualquier persona interesada en renovar su armario de verano puede acceder en el catálogo de Gisela Intimates, con productos de última generación, seguros, resistentes y al mejor precio, siempre con las mayores facilidades para el cliente en cuestiones de envíos y devoluciones.

