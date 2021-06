miResi, la mayor red de centros de calidad de España, participa en la I Feria de Innovación Lares Comunicae

martes, 1 de junio de 2021, 14:03 h (CET) El pasado miércoles 26 de mayo, miResi presentaba su producto en la I Feria de Innovación Lares. Este evento online, se realizó con la intención de que los participantes presentaran sus ofertas y servicios a la red de centros Lares. Fue el presidente del Grupo Social, Lares, Juan Ignacio Vela, quien invitaba a todos los agentes del sector de la tercera edad a participar en este encuentro pionero organizado por la entidad El pasado miércoles 26 de mayo, miResi presentaba su producto en la I Feria de Innovación Lares. Este evento online, se realizó con la intención de que los participantes presentaran sus ofertas y servicios a la red de centros Lares. Fue el presidente del Grupo Social, Lares, Juan Ignacio Vela, quien invitaba a todos los agentes del sector de la tercera edad a participar en este encuentro pionero organizado por la entidad.

Con este protocolo de actuación, Lares muestra a todos sus centros, con la transparencia que caracteriza al grupo, la relación calidad-precio de los servicios y empresas que participaron en el evento. Asimismo, con la organización de esta I Feria, Lares ha favorecido la creación de redes de trabajo que puedan unir sinergias para seguir mejorando el sector.

En el evento online, miResi, el portal digital que ayuda a las familias, de manera eficaz y personalizada a encontrar su residencia adecuada, tuvo la oportunidad de presentar el gran valor añadido que ofrece su producto al sector.

Desde finales de 2020, esta joven empresa, que ya da empleo a 12 trabajadores y trabajadoras todos menores de 30 años, ha creado la mayor red de residencias de calidad de España, además de digitalizar y mejorar el sector de las residencias de mayores.

miResi ofrece dos productos diferentes. Por un lado, ofrece un servicio individualizado a las familias para ayudarles a encontrar la residencia ideal para su mayor. Y, por otro, trabaja con las residencias de mayores para optimizar su nivel de ocupación.

Pablo Otero, CEO y fundador, fue el encargado de explicar el proyecto en el evento. La exposición resultó de gran interés a la audiencia, puesto que las cifras subrayan la labor de esta plataforma digital. En mayo de 2021, miResi.es está ayudando a 1000 mayores cada mes a encontrar la residencia más apropiada según sus circunstancias, y con ello a sus 1000 respectivas familias. En la actualidad, la web recibe más de 25.000 visitas de clientes potenciales de toda España, que son derivadas a su red de casi 1.000 centros de calidad.

El producto presentado por miResi es muy necesario en un momento como el actual. La crisis sanitaria ha traído consigo un deterioro generalizado de la imagen de las residencias, así como una alarmante disminución de sus plazas ocupadas. Si a esta circunstancia se le añade que normalmente las residencias son pequeñas o medianas, sin capacidad para generar presencia digital, muchas de ellas se encuentran con dificultades económicas. miResi les presta el necesario servicio de transformación digital y las hace visibles online para las familias que las necesitan.

“Las búsquedas en internet se han multiplicado por más de 10 en los últimos años. Hace 10 años, los hijos de los mayores no usaban internet. Ahora sí. Buscan hoteles y restaurantes. ¿Por qué no iban a hacer lo mismo a la hora de buscar una residencia? Por eso es necesario digitalizarse. miResi está aquí para ayudar a las residencias a dar ese paso, queremos hacer ese trabajo para ellas. Hemos desarrollado herramientas que las hacen visibles en la red y ayudan a mostrarle a las familias la calidad del servicio que prestan. Siempre con el menor gasto posible”, manifestaba Pablo Otero.

Las residencias que deseen unirse a las red de calidad de miResi pueden hacerlo a través de la página web, o a través del correo habilitado para ello. Una vez establecen el contacto, el equipo de miResi conoce en profundidad la residencia y elabora, conjuntamente con su dirección, una estrategia para empezar a comercializar su producto en Internet.

