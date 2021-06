Servicio Técnico Plus recuerda la necesidad de limpiar los filtros del aire acondicionado con frecuencia Comunicae

martes, 1 de junio de 2021, 13:47 h (CET) La limpieza de filtros es una de las tareas que simbolizan la puesta a punto de los equipos de aire acondicionado, aunque Servicio Técnico Plus recuerda otras acciones recomendadas para disfrutar de estos sistemas con total garantía Las semanas previas al inicio del verano suele ser el momento en que los propietarios de equipos de aire acondicionado empiezan a plantear la necesidad de volver a activar estos dispositivos para la correcta refrigeración de los espacios de una vivienda o local tras gran parte del año olvidados, sobre todo en los casos de quienes no los usan en invierno con aire caliente.

Aunque en algunas zonas de España ya se ve movimiento en las consolas que abundan en las fachadas para propiciar su funcionamiento, Servicio Técnico Plus considera necesario recordar las distintas labores a las que hay que hacer frente antes de sus picos de uso anuales.

La vital importancia de la limpieza de filtros

Limpiar los filtros internos es indispensable para asegurar un correcto desempeño del mecanismo del aire acondicionado, ya que en estos componentes se pueden acumular polvo, suciedad, ácaros, bacterias e, incluso, otros virus que podrían mermar considerablemente la calidad del aire.

Teniendo en cuenta esto, se intuye que la necesidad de limpiar los filtros no responde sólo a optimizar el rendimiento de estas máquinas, sino que también influye en otros aspectos que, quizás, no se tienen tanto en cuenta:

- La salud de las personas: al prevenir y eliminar la presencia de bacterias, virus y otros posibles microorganismos nocivos, se busca la inocuidad de estos ambientes.

- La eficiencia energética: cuando los filtros están libres de cualquier elemento desagradable, esto se refleja en las facturas de la luz, ya que se optimiza el consumo sin usar energía innecesaria que puede encarecer el importe final.

- Prolonga la vida útil de los equipos: la permanencia de restos de suciedad en los filtros supone un impedimento para el desempeño normal de su función.

Abriendo la tapa frontal, se encuentran inmediatamente los filtros, normalmente elaborados con resina o celulosa, los cuales se pueden limpiar tanto con una aspiradora, para una captación más rápida de los restos, o, en los casos más severos, sumergirlos en un barreño con agua y vinagre, tras lo cual es conveniente dejarlos secar al aire libre.

También es fundamental tener en cuenta que es muy importante que este proceso se realice tanto antes como después del verano, para que cuando se vuelva a disponer del equipo sea menos exigente el trabajo de limpieza de los filtros.

Si se observa algún defecto o problema que limita o impide el correcto funcionamiento del aire acondicionado o de cualquier electrodoméstico, Servicio Técnico Plus es una empresa multimarca cuyo equipo de expertos se encuentra repartido en toda la geografía española, con más de dos décadas de trayectoria gracias a su eficiencia, seguridad, precisión y, sobre todo, unas tarifas muy asequibles.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.