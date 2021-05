"CEO por un mes" es una iniciativa mundial del Grupo Adecco que tiene como objetivo brindar una oportunidad laboral única a jóvenes de 47 países en los que trabaja el Grupo. Este año celebra su séptima edición. En cada país, un candidato será elegido presidente de la zona. En el caso de España, un joven podrá convertirse en CEO de Adecco España y desempeñar este puesto durante un mes de la mano de Iker Barricat, director general de Adecco España El pasado mes de abril el número de parados registrados en España era de 3,91 millones. De ellos, un total de 355.884 son menores de 25 años, quienes soportan una tasa de paro de casi un 40%, según los últimos datos del Gobierno, la más alta de la Unión Europea. El desempleo juvenil sigue siendo un problema en la sociedad y la generación más preparada de la historia sigue teniendo muchas dificultades para acceder al mercado laboral.

Ante esta situación, el Grupo Adecco, líder mundial en la gestión de recursos humanos, vuelve a lanzar por séptimo año consecutivo su programa “CEO por un mes”. Este proyecto tiene como objetivo estar al lado de los jóvenes y ayudarles en sus primeros pasos profesionales. Se trata de una iniciativa internacional que pretende brindar una oportunidad laboral única a un/a joven que durante un mes va a acompañar a Iker Barricat, director general del Grupo Adecco en España, en todas sus tareas profesionales.

De este modo, el objetivo final de este programa pasa por dotando a los candidatos y candidatas de la experiencia y las competencias que pueden convertirles en personas más empleables como el liderazgo, la gestión de equipos, la tolerancia al estrés o las habilidades comunicativas, entre otras.

¿En qué consiste la iniciativa “CEO por un mes”?

“CEO por un mes” nació en 2015 con la finalidad de tomar parte en la lucha contra el desempleo juvenil mejorando la empleabilidad de los jóvenes más brillantes de cada país. A través de esta iniciativa se busca ofrecer a los jóvenes una experiencia laboral extraordinaria: en cada uno de los 47 países que forman parte del proyecto un joven se convertirá en presidente de la compañía de recursos humanos durante todo un mes.

Este año, 147.000 personas de todo el mundo –más de 9.900 en España- se han inscrito en esta particular oferta de empleo que estuvo abierta hasta el pasado 16 de abril. Se trata de una experiencia que brindará al seleccionado/a la oportunidad de formarse en el mundo de la empresa, adquiriendo competencias y experiencia imprescindibles en cualquier puesto directivo y muy necesarias para cualquier otro nivel profesional.

El año pasado, con solo 22 años, se convirtió en presidente de Adecco España durante un mes. Tras su experiencia, el joven castellanomanchego señalaba que “CEO por un mes” había supuesto para él “todo un aprendizaje. Además de trabajar codo con codo con Iker Barricat, de quien he aprendido mucho, he tenido la disposición de un gran equipo humano que me ha enseñado las claves de áreas como Marketing, Finanzas, Recursos Humanos, etc.” Además, reconoce que tras haber vivido esta experiencia “los siguientes procesos de selección, las entrevistas de trabajo han sido mucho más sencillas pues esta experiencia certifica que tienes una serie de habilidades y competencias para haber llegado a conseguir ser 'CEO por un mes' de Adecco”.

Además, tras el desempeño del puesto directivo durante un mes en cada país, Adecco seleccionará a uno de los 47 jóvenes para que se convierta durante un mes en el CEO de Adecco a nivel mundial y trabaje codo con codo con

De nuevo, este año el proceso de selección ha sido especial pues, debido a la pandemia que sigue afectando a España, se ha realizado de manera virtual. De este modo, un jurado compuesto por directivos de siete grandes empresas de diferentes sectores y expertos del Grupo Adecco midieron durante todo el mes de mayo las capacidades de los aspirantes a CEO de la compañía, procedentes de todas las regiones españolas. Lo hicieron mediante una dinámica grupal y online llamada “Riders of History”. Se trata de una herramienta de evaluación propia del Grupo Adecco que proponía a los candidatos un novedoso reto: encontrar los secretos más profundos del Titanic.

Los seis finalistas

De los más de 9.900 jóvenes que se han inscrito este año al proyecto en España, seis han resultado finalistas tras pasar, además del assessment virtual, diferentes pruebas de competencias situacionales, de dominio del inglés, vídeo-entrevistas personales y tras presentar una campaña de redes sociales destinada a la atracción de candidatos y clientes por parte del Grupo Adecco. Estos son los jóvenes que optan a ser “CEO por un mes” en esta edición:

Alba Cameron

Esta madrileña de 21 años está cursando un Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y Business Analytics en ICADE y el máster Future Leaders de ThePowerMBA. Además de su lengua materna, domina inglés y francés y es una apasionada del baloncesto, deporte en el que ha competido durante 16 años.

“Sería una oportunidad de desarrollar mi potencial y adquirir conocimientos reales e imprescindibles para optar a un mejor futuro profesional. Para mí sería una experiencia inestimable que afrontaría con muchas ganas e ilusión”, explica cuando se le pregunta por qué se ha presentado a “Ceo por un mes”.

Beatriz de Retes

Graduada en Administración y Dirección de Empresas por EDEM, esta valenciana representó a España el pasado año en Corea del Sur para desarrollar un plan de Marketing para la empresa Samsung. Además, a sus 22 años es responsable de Compras de la empresa valenciana Herbolario Navarro y sueña, en un futuro no muy lejano, con emprender.

De “Ceo por un mes” considera que “es increíble tener la oportunidad de aprender del Ceo de una empresa tan grande. El proceso de selección también ha sido súper enriquecedor porque hemos hecho muchas cosas distintas y al final, aunque, no ganes, merece mucho la pena por todo lo que aprendas en el camino”.

Carmen María Serna

“Ser CEO con 22 años y sin haber ni tan si quiera finalizado la carrera me parece cuanto menos increíble”. Esa es la filosofía de Carmen Serna, una joven madrileña de 22 años, graduada en Piano y Guitarra por el Conservatorio Profesional Pedro Aranaz, que está estudiando un doble grado en Derecho y Relaciones Internacionales en la Universidad Francisco de Vitoria.

Además, Carmen ha obtenido diferentes becas nacionales e internacionales gracias a su expediente académico, entre ellas la Beca de Excelencia Académica de la Comunidad de Madrid y la Beca del Instituto Schuman (Parlamento Europeo, OTAN y la Representación Militar de España en Bruselas). “Ser finalista no supone simplemente haber pasado una serie de fases, sino también haber adquirido unas habilidades y competencias que estoy segura serán muy valiosas en mi futuro profesional. En el proceso de selección hemos pasado por pruebas muy creativas, que sin duda impulsaban a pensar de forma crítica y resolutiva”.

Guillermo Pujadas

Graduado en International Business por la Universidad de Barcelona, este catalán de 21 años y único chico que forma parte de este selecto grupo, estudió un año en la Escuela de Negocios Haas (Universidad de California) y reside actualmente en la capital de España. Es cofundador y presidente de la UB Business Society, una comunidad que busca aumentar la participación de los estudiantes en el ámbito empresarial.

“Creo que es una oportunidad única para vivir con mis propias pieles todo lo que conlleva ser CEO, el sueño y objetivo profesional que tengo a largo plazo. Ser CEO es algo que, a no ser que montes tu propia empresa, no se consigue hasta un plazo relativamente largo de tu carrera profesional. Poder vivirlo en mis “early 20s” es algo único”, explica sobre “Ceo por un mes”.

Laura Rosillo

Laura está a punto de cumplir 27 años y es natural de Alicante, aunque reside en Barcelona desde hace años. Estudió Traducción e Interpretación en la Universidad de Alicante y tiene un máster en Relaciones Internacionales, Seguridad y Desarrollo por la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente trabaja como responsable de Comunicación y Fundraising de la fundación Calala Fondo de Mujeres.

De “Ceo por un mes” dice: “es un privilegio ser una de las seis finalistas entre las casi 10.000 personas que se presentaron y honro que se haya puesto en valor mi perfil como mujer joven profesional y con discapacidad y siento que es una de esas oportunidades que te sacan totalmente de tu zona de confort”.Laura tiene un Certificado de discapacidad física del 34%.

Victoria Hinkovska

“Me identifico con el propósito del Grupo Adecco: el objetivo de hacer que el mercado laboral del futuro cuente con todos. Como entrenadora de vela desde los 16 años mi pasión siempre ha sido formar y desarrollar equipos que logren resultados excelentes. Esta experiencia siempre ha sido increíblemente gratificante, por eso quiero continuar creciendo esta pasión por el desarrollo de personas a nivel profesional y global”. Así ve este proyecto esta candidata, de 22 años y nacida en Bulgaria, aunque afincada en Madrid.

Victoria ha estudiado Gestión y Portugués en el King's College London y es una emprendedora. Con 20 años creó una empresa turística que organiza viajes en velero a las islas griegas y que sigue en activo. Ha tenido experiencias internacionales en Londres y en diferentes ciudades portuguesas.

Si se quiere conocer más sobre esta iniciativa visitar la página web: https://www.ceoforonemonth.com/?lang=es