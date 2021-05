¿A qué se dedican los agentes de seguros?, según Goagentes.mx Comunicae

lunes, 31 de mayo de 2021, 15:31 h (CET) Adquirir un seguro de autos, representa una gran decisión en relación con el cuidado de las finanzas. Se vuelve necesario no solo contar con una buena entidad aseguradora, sino también con un buen agente de seguros. Será una figura primordial en el contrato de las pólizas, asegurando el éxito durante todo el proceso En la actualidad, los agentes de seguros están de moda, es una profesión que se ha popularizado. Sin embargo, es posible que muchos no conozcan acerca de lo importante que son las funciones de estos agentes.

Las funciones de los agentes de seguros

Es común escuchar hablar de ellos y de lo mucho que ayudan a las personas a encontrar su seguro indicado. Sus opiniones, influyen mucho en las decisiones que tomen sus clientes. Los futuros asegurados necesitan comprender bien las tareas que cumplirá su agente.

Búsqueda de opciones

Los agentes de seguros no suelen trabajar con una sola entidad aseguradora. Por lo tanto, tienen a su alcance una gran diversidad de opciones para ofrecer a los clientes. Entre todas ellas, escogerá las pólizas que más se adapten a las necesidades de los clientes.

Asesoramiento en el contrato

También, será un agente de seguros quien se encargue de hacer saber a los clientes, las condiciones del contrato. Explicará cada duda que puedan tener durante el proceso y se esforzará en concretar los mejores términos. Quiere decir que, ofrecen un acompañamiento en el aseguramiento de los autos.

Entrevistas

Cuando se contrata un seguro, la entidad requiere de una determinada información del cliente. Datos relativos a la propiedad y en nivel de riesgo que tendrá la propiedad asegurada. Es información que el agente ayudará a recolectar.

Métodos de pago

Es normal que surjan preguntas relacionadas conlas formas de pago de la póliza. Ante tal circunstancia, el agente de seguros se encargará de ofrecer información relativa al pago de las cuotas, indicando, por supuesto, los montos y periodos en los que deberá realizarse el pago.

Renovación de póliza

Anualmente, los asegurados deberán realizar una renovación de póliza. Un proceso en el que pueden elegir la misma o cambiarse a una nueva. Todo deberá ser respaldado por la ayuda de un agente de seguros.

Cualidades de los agentes

Convertirse en un agente de seguros no es demasiado complicado. Es posible encontrar diferentes ofertas para comenzar la labor. Sin embargo, como en todo empleo, el agente debe cumplir con cierto perfil que le permita obtener excelentes resultados, como por ejemplo:

- Tener conocimiento suficiente sobre las coberturas ofrecidas por las entidades aseguradoras.

- Inspirar confianza y comodidad a los clientes.

- Poseer habilidades de atención al cliente, como una buena voz y dicción al hablar.

- Estar preparado para las interrogantes de los clientes.

- Tener la capacidad de reflejar seguridad en las ventas que realice.

- Poseer un buen perfil académico que indique su nivel intelectual.

- Negociar con los clientes, ofreciendo las mejores coberturas por los mejores precios.

- Saber aceptar los reclamos e inconvenientes presentados en las pólizas.

