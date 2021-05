Fundador Supremo obtiene los más prestigiosos galardones en competiciones internacionales Comunicae

lunes, 31 de mayo de 2021, 14:51 h (CET) Las tres expresiones de Fundador Supremo obtienen la máxima puntuación por parte del jurado en los premios internacionales de bebidas espirituosas. El reconocimiento que reciben los brandies galardonados demuestran la calidad de los productos de la Colección Sherry Cask El Brandy Fundador Supremo ha sido reconocido este 2021 en los concursos “International Spirit Challenge” y “San Francisco World Spirits Competition” como la colección de brandy de más calidad en su categoría.

Las tres expresiones de Fundador Supremo han sido galardonadas en ambas competiciones con la máxima puntuación del jurado, lo que pone en valor la calidad de los productos de la Colección Sherry Cask y constata su reconocimiento internacional.

Galardones

El International Spirit Challenge y San Francisco World Spirits Competition son dos concursos internacionales que premian a las mejores bebidas espirituosas de entre 2000 marcas participantes provenientes de más de 60 países. Todas las entradas anuales son sometidas a un riguroso proceso de evaluación por un jurado que conforman los principales productores y expertos de bebidas espirituosas de todo el mundo.

Por una parte, en su 26ª convocatoria, el ISC ha otorgado la Doble Medalla de Oro a las expresiones Fundador Supremo 12 y Fundador Supremo 15. Este premio se entrega a los participantes que reciben una calificación de Oro por parte de todo el panel de expertos del jurado.

Por otra parte, en la edición de 2021 de la San Francisco World Spirits Competition Fundador Supremo 12 ha sido galardonado con Medalla de Oro por su calidad excepcional y Fundador Supremo 18 con Doble Oro, siendo el tercer año consecutivo que la expresión de Fundador Supremo obtiene el máximo galardón en esta competición.

Colección Sherry Cask

Estos reconocimientos que recibe la gama Fundador Supremo llevan a demostrar a su vez la singularidad de la Colección Sherry Cask, formada por brandies elaborados íntegramente en Bodegas Fundador -la más antigua de Jerez, fundada en 1730- y envejecidos en botas que han contenido previamente vinos de Jerez con una vejez y calidad certificada.

La importancia que adquieren estas botas tan especiales donde envejece el Brandy, llamadas Sherry Cask, hace que la Colección reciba su nombre. Estas botas son el gran tesoro de Fundador, no solo por el extenso número que alberga la bodega (más de 30.000), sino que, gracias a su antigüedad y conservación, se logra crear brandies de excelente calidad como Fundador Supremo y Fundador Triple Madera.

La credibilidad del liderazgo

El hecho de poseer tantas botas no es casual. Así, en esta bodega, también tiene lugar el envejecimiento del vino de Jerez Harveys Bristol Cream, líder indiscutible del mercado según datos recientes de IWSR 2020, logrando un 12% de cuota de mercado mundial.

Este sherry es elaborado siguiendo un proceso totalmente natural y sostenible donde se emplean los cuatro tipos de vino de Jerez (Fino, Amontillado, Oloroso y Pedro Ximénez), lo que conlleva la necesidad de tener ese gran número de botas para poder abastecer la demanda mundial. En palabras de Ángel Piña, Global Chief Commercial & Marketing Officer de Emperador Distillers, “es todo un privilegio poder elegir, de entre esta extensa selección de botas, las mejores para nuestros productos más exclusivos y poder así formar parte de la historia del Brandy en el mundo”.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.