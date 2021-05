Federico González Franco; tráfico de influencia y corrupción Paraguay está actualmente en una situación grave de crisis internacional y deuda impaga y a su vez carencia de tacto internacional Peter Tase

domingo, 30 de mayo de 2021, 13:49 h (CET) En medio de la avalancha de China Virus matando a casi cien infectados por día, la Republica del Paraguay se encuentra enfrentando a otras amenazas: galopante corrupción en el entorno presidencial; política exterior inexistente y la reinante infiltración de los servicios de inteligencia extranjeros dentro del entorno presidencial.



La figura pública del ministro asesor Federico Alberto González Franco, actual Asesor para Asuntos Internacionales del Presidente Mario Abdo Benítez, y ex Ministro de Relaciones Exteriores del Paraguay por apenas cien días (12 de Octubre, 2020 – 23 de enero del 2021), refleja el alto nivel antipatriótico, representa la eterna corrupción que está empeorando la actual situación de salud pública que esta asesinando a miles de personas infectados por Covid – 19.

Federico González es el autor de la firma de convenio entre Paraguay y Rusia para la compra de vacunas Sputnik V Covid 19, las cuales todavía no han llegado a Asunción y una de las cláusulas del convenio es de no permitir al Paraguay buscar vacunas en otros mercados. El viaje de González a Moscú valió más dinero que el costo de las vacunas compradas en este país asiático. Además el Embajador Federico González estuvo inmiscuido en el esquema de viajes humanitarios burbuja en plena pandemia, sacando su porción de león por cada pasaje aéreo comprado por el gobierno Paraguayo para traer a los connacionales del exterior durante el año 2020, en plena pandemia.

Otro proyecto que afecta los intereses patrios y la seguridad nacional es la activa participación del Ministro González en las negociaciones secretas de ITAIPU en Mayo 2019, defendiendo a los intereses de Brasil y presionando al entonces director de la ANDE Ing. Pedro Ferreira, para firmar el acta entreguista del 24 de mayo del 2019, dicha acta fue firmada por otros actores a escondidas de la gente, y denunciado por el ex director Ferreira.

Como si esto fuera poco, el Ministro Federico González sigue conspirando por meses y meses, como maestro intrigante que se lo caracteriza, juntos con el Cónsul General Reinaldo Cubilla en tratar de serruchar la silla del Embajador Manuel María Cáceres Cardozo, para ocupar el lugar de este último, teniendo en cuenta que su nombramiento para Director General de ITAIPU fue rechazado por la Honorable Cámara de Senadores.

A pesar de que el Embajador Manuel María Cáceres Cardozo es un profesional íntegro, González hizo todo lo posible para destituirlo de sus funciones en Washington DC; produciendo noticias falsas publicadas por la prensa local y un grupo de paraguayos posiblemente orquestados por el Cónsul Reinaldo Cubilla Díaz.

Hace pocas semanas atrás el Departamento de Estado de EE.UU. descalificó a González para ocupar el cargo de Embajador de la Republica del Paraguay en Washington DC. Esta noticia viene después de que González esté maniobrando con su ahijado mimado Cónsul Reinaldo Cubilla, en contra del Embajador Cáceres y produciendo noticias falsas en contra de este funcionario público integro y bien preparado. Hay que destacar de que el Cónsul Cubilla tuvo la valentía de posiblemente obtener un certificado del idioma inglés, mandando a su contratado mimado para hacer el examen de idioma inglés en su lugar y poner el nombre de Reinaldo Cubilla en el certificado, qué casualidad el certificado que necesitaba para poder ascender en la Academia Diplomática.

Ahora que Federico González no va a ir como Embajador y Cubilla tiene que venir por término de misión, este último está haciendo lo imposible para quedarse como Embajador y la Comunidad Paraguaya está desesperada ya de las plagas que están en Washington DC, incluyendo a otros payasos que forman parte de esta claque de corruptos.

¡Que aguante tiene el Paraguay para mantener a estos lastres! Federico A. González quiso venir como Embajador del Paraguay en los Estados Unidos de modo de que su señora pueda acceder al seguro internacional – pagado por el pueblo paraguayo – y de tal manera hacer los chequeos médicos de forma gratuita, teniendo en cuenta de que ella ha tenido la enfermedad de cáncer durante los años 2015-2016, y coincidentemente vino a Nueva York, cuando su marido fue nombrado en forma express como Embajador del Paraguay ante la ONU.

Reinaldo Cubilla siempre cobró del MRE como Cónsul y Ministro Consejero negándole la oportunidad a otros; no cuenta con la preparación intelectual y académica para ocupar estos cargos de gran responsabilidad. Asimismo Cubilla consiguió sendas sobrefacturaciones y falsificación de recibos por diferentes servicios como mudanzas, alquileres y gastos de representación del nuevo local del Consulado Paraguayo, a pesar de estas malversaciones; él sigue cobrando y negando servicios consulares a sus connacionales en los Estados Unidos.

Es importante destacar que tanto el Presidente Benítez como el Ministro Federico González manifiestan que tienen el Apoyo de los Estados Unidos de América y de la Embajada Americana en Asunción para todos los procedimientos realizados, lo cual a criterio de esta parte es totalmente absurdo e improcedente, porque son ellos los sospechosos de corrupción no el pueblo que sufre por sus Manejos corruptos en perjuicio del Estado de Derecho pero en beneficio de los amigos selectos.

Paraguay está actualmente en una situación grave de crisis internacional y deuda impaga y a su vez carencia de tacto internacional para tratar temas delicados que ponen en riesgo la soberanía nacional y a su vez la falta de preparación académica de las autoridades conlleva a un futuro incierto y peligroso para las próximas generaciones que aparentemente nada les importa tanto al Ministro Asesor Federico González como al Presidente Abdo Benítez mucho menos al canciller nacional Euclides Acevedo.

