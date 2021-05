AnitaB.org agradece a todos los asistentes, ponentes e invitados su participación en la primera Virtual Grace Hopper Celebration EMEA Comunicae

viernes, 28 de mayo de 2021, 13:27 h (CET) La reunión más grande del mundo de mujeres y tecnología ha ampliado su alcance a decenas de miles de mujeres en Europa, Oriente Medio y África (EMEA) AnitaB.org, la organización mundial sin ánimo de lucro dedicada a la igualdad de género y la paridad salarial en el ámbito digital, ha anunciado que ha concluido la primera Virtual Grace Hopper Celebration de la organización en Europa, Oriente Medio y África (EMEA) con más de 3.000 asistentes de toda la región.

Malala Yousafzai, conocida activista de derechos humanos y ganadora del Premio Nobel de la Paz, participó en el discurso de apertura junto a la presidenta y directora ejecutiva de AnitaB.org, Brenda Darden Wilkerson.

“Quiero que todas las niñas de la escuela reciban una educación segura y de calidad. Creo que si los líderes destinan más recursos hacia la educación, las ventajas son increíbles. Cuando se invierte en mujeres y niñas, se reduce la probabilidad de guerra y pobreza, se aborda el cambio climático y se mejoran las economías. Invertir en los 12 años de educación de una niña aporta 30 billones de dólares a la economía mundial", ha afirmado Malala Yousafzai.

“Una niña de cualquier origen, cultura o idioma debe poder elegir dedicarse al mundo de la tecnología. No debemos subestimar el papel que nosotros, como individuos, podemos desempeñar en este movimiento global que todos lideramos juntos”, ha añadido Yousafzai.

vGHC EMEA 2021

Organizada por AnitaB.org, esta celebración digital ha tenido el objetivo de construir una comunidad de mujeres y tecnología sin fronteras.

La vGHC EMEA ha reunido a una nueva red de defensores y aliados con los que AnitaB.org trabajará durante todo el año para fortalecer la capacidad de todo el ecosistema tecnológico corporativo, educativo y gubernamental necesario para el éxito de las mujeres tecnológicas de EMEA.

En 1994, Anita Borg y la Dra. Telle Whitney cofundaron Grace Hopper Celebration (GHC), que ha crecido hasta convertirse en la reunión anual de mujeres y tecnología más grande del mundo. En 2020, dada la situación, AnitaB.org celebró su primera Virtual Grace Hopper Celebration, que reunió a más de 30.000 asistentes virtuales de más de 115 países de todo el mundo. Contó con la presencia de Serena Williams y Megan Rapinoe. A principios de este año, AnitaB.org también organizó la primera Virtual GHC India, reuniendo a más de 5,000 asistentes de toda la India.

AnitaB.org agradece a los patrocinadores de vGHC EMEA su apoyo y participación que han hecho de esta primera edición un gran éxito:

- Patrocinio Fundador: Google

- Patrocinio Platino: Amazon

- Patrocinio Oro: Deepmind Technologies, Barclays

- Patrocinio Plata: Bloomberg, Chainalysis, IBM

- Patrocinio Bronce: Citrix, Zendesk, CSL Behring AG, Goldman Sachs, Red Hat, Planet, National Instruments (NI), Stripe, Bank of America, MPOS Video Spot (30 Sec) - Goldman Sachs, Red Hat, Barclays, Rockwell Automation, Amazon

