"La FUERZA está en tu INTERIOR", nuevo libro del escritor y periodista Juan Carlos Martín Jiménez Comunicae

viernes, 28 de mayo de 2021, 13:11 h (CET) El autor también ha publicado con la misma editorial la novela de suspense "Los Juegos del Abismo" y el libro "FRANQUICIAS, negocios de ÉXITO", donde da las claves para no equivocarse a la hora de franquiciar un negocio y de ser franquiciado Angels Fortune [Editions] ha editado el libro del escritor y periodista Juan Carlos Martín Jiménez, “La FUERZA está en tu INTERIOR”. Una obra de 98 páginas, con la que el autor se estrena en el tema de la autoayuda y con la que pretende ayudar a muchas personas a cambiar aquellos rasgos de su personalidad o aspectos de su vida que no les permiten avanzar, contando su propia experiencia personal.

Tal y como asegura el autor de “La FUERZA está en tu INTERIOR”, “en este libro cuento mi propia experiencia personal, todo el camino que he recorrido hasta llegar a encontrarme con mi propio YO, canalizando la FUERZA para lograr todos mis objetivos”. Además, añade que “también explico cómo lo puede conseguir cualquiera que lo desee de verdad, desde el corazón, y con una clave fundamental: controlar la mente y convertir los pensamientos negativos en positivos, sin ponerse límites a nada que nos propongamos”.

A su vez, Juan Carlos Martín Jiménez ha querido agradecer que esta publicación sea hoy una realidad “a mi editora, Isabel Montes, por la confianza que siempre deposita en mí como escritor; al autor de la portada, el artista Carlos María Weber García, por haber sabido plasmar la paz y la fuerza del contenido de la obra con su pintura; a Rosa Iglesias, por la excelente maquetación, y a todas las personas que me han ayudado a hacer realidad este objetivo de escribir un libro de autoayuda”.

Por su parte, la Fundadora de Angels Fortune [Editions], Isabel Montes, afirma al respecto de este libro que “libros de autoayuda hay muchos, pero pocos escritos desde el corazón. En ocasiones no es fácil hablar de uno mismo, pero sí necesario para que tu vida sea un ejemplo del camino a seguir para salir adelante. Este libro sencillo, práctico y muy cercano se convertirá en la llave que abrirá la puerta a la felicidad para muchos lectores”.

El libro, que ya ha traspasado fronteras, puesto que se está vendiendo con éxito en Estados Unidos, se puede adquirir en la Librería de la propia editorial, https://www.angelsfortuneditions.com/libro/la-fuerza-esta-en-tu-interior_119735/, tanto en edición en papel como en eBook. Asimismo, está a la venta en las librerías de plataformas como Amazon España e Internacional, Google Play, Casa del Libro, El Corte Inglés. FNAC, Kobo, Agapea, iBooks, Todos tus libros, Spotify, Apple Podcast...

Ficha del libro

Título: La FUERZA está en tu INTERIOR



Autor: Juan Carlos Martín Jiménez



Edita: Angels Fortune [Editions]



Nº de páginas: 98



Precio formato papel: 10 euros



Precio eBook: 8,50 euros

Acerca del autor

Juan Carlos Martín Jiménez nació en Madrid en 1967. Padre de dos hijos, Paula y Juan, es licenciado en Ciencias de la Información, en la rama de Periodismo, por la Universidad Complutense de Madrid.

Es Director de los periódicos locales ‘Tetuán 30 días’ y ‘Chamberí 30 días’, y trabaja como autónomo por cuenta propia dirigiendo la comunicación de diversas empresas, mayoritariamente relacionadas con el mundo de la franquicia, al que lleva ligado desde marzo de 1998.

Actualmente es Socio de la empresa Tusideas.es y Socio Director del portal Pymesyfranquicias.com, además de ser Director de Comunicación de Tusideas.es y de la Asociación Española de Franquiciadores (AEF).

Acerca de Angels Fortune [Editions]

Angels Fortune [Editions] nació en 2015 con dos objetivos: marcar la diferencia en el sector editorial y descubrir a los nuevos talentos de la literatura. A día de hoy las obras editadas de sus autores están presentes en cualquier lugar del mundo y la editorial ya cuenta con un grupo de empresas capaz de dar servicio a cualquier necesidad del autor.

Grupo Angels Fortune

Angels Fortune [Editions]

Excellence by Angels Fortune

Agencia Literaria Isabel Montes

Aula de Formación de Escritores y Guionistas

Movie Books

Fortune Films Productions

Angels Fortune Escuela de Negocios

www.angelsfortuneditions.com

