Descubre la “nueva milla de oro” de Madrid En pleno centro histórico, con el hotel Four Seasons a la cabeza, destinado a convertirse en uno de los iconos del lujo de la capital Ana Ruiz de Infante

jueves, 27 de mayo de 2021, 10:23 h (CET) Si eres de los que llevas encerrado en casa varios meses y estás pensando en hacer una pequeña escapada por Madrid, no debes de dejar de visitar los que muchos ya denominan “la nueva milla de oro”, el centro Canalejas. Se ha convertido en todo un icono de la capital, con el hotel Four Seasons a la cabeza, un hotel que ha transformado el corazón de la ciudad al darle una nueva vida a los siete edificios históricos que forman parte de este distrito renovado.





Después de ocho años de obras, a finales de 2.020 nos anunciaron su inauguración, y la espera ha merecido la pena, una espectacular renovación que no ha dejado indiferente a nadie, de hecho estas navidades ha sido portada de todas las redes sociales con su espectacular esquinazo decorado con un impresionante árbol de navidad y su tienda Hermès en los aledaños del emblemático corner de este histórico edificio.



Pero no solo hablamos de un hotel de lujo, a este espacio le acompaña uno de los SPAs más grandes de Madrid, un total de 1.450 m2 distribuidos en cuatro plantas, acompañados de una piscina de 14 metros de largo, donde la carta de exclusivas terapias y tratamientos de los más exclusivos completan la oferta, para cuidarte por dentro y por fuera.





Los nombres de los tratamientos han sido elegidos siempre bajo la premisa de cumplir con su lema “ser un hotel por y para los madrileños” así sus masajes estrella son Experiencia Canalejas y Masaje El Retiro.



Y entre sus productos destaca la pionera gama facial y corporal 111 SKIN del Dr. Yannis Alexandrides, que llega a España por primera vez y en exclusiva en Four Seasons Madrid, SEPAI una marca española formulada y fabricada en el corazón de Barcelona, que se caracteriza por formulaciones personalizadas eficaces, naturales y seguras que contienen la tecnología genómica más avanzada, con una altísima concentración de principios activos y sin químicos tóxicos. En la línea capilar, cuentan con otro referente, Miriam Quevedo, una experta en estos menesteres, su exclusiva línea de cuidado intensivo anti-envejecimiento es un must que no debes perderte.



Como broche de oro para completar tu visita, muy recomendable hacer una parada en la terraza, con vistas espectaculares y donde el restaurador Dani García te sorprenderá con su oferta gastronómica en Dani Brasserie.



