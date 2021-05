​¿Por qué es tan importante realizarse mamografías pasados los 30 años? Cabe destacar que los hábitos de vida saludables contribuyen a disminuir las posibilidades de sufrir un cáncer de mama Redacción

@DiarioSigloXXI

jueves, 27 de mayo de 2021, 08:51 h (CET) Existen numerosas evidencias médicas sobre los beneficios de realizarse una mamografía de forma periódica, especialmente a partir del momento en el que la mujer ha superado la treintena.



Una mamografía es un tipo de radiografía que cumple con el cometido de realizar una exhaustiva exploración de los senos mediante la toma de imágenes. Es lo que conocemos como radiografía de mama, una técnica que se ha consolidado como la forma más eficaz para detectar la posible presencia de un cáncer de forma precoz. Precisamente ahí, en la detección precoz, reside su gran ventaja, ya que se ha demostrado que las posibilidades de curación de este tipo de cánceres aumentan considerablemente cuando se detectan a tiempo.

Existen dos tipos principales de mamografía: la convencional, que almacena las imágenes en una placa radiográfica, y la mamografía digital. En este último tipo destaca la mamografía digital con tomosíntesis, una innovadora técnica que realiza imágenes en 3D con una gran precisión y muy bajas dosis de radiación. Las imágenes son más claras y presentan mayor definición y nitidez, por lo que son más fáciles de leer. Además, quedan registradas en una computadora, circunstancia que facilita su almacenamiento y la posibilidad de que sean compartidas y visualizadas por diferentes profesionales médicos.

La mamografía digital con tomosíntesis, gracias a su visión tridimensional, ofrece un examen integral de la mama, logrando detectar tumores de menos de 3 milímetros. Otra de las ventajas de esta prueba, cuya duración es de unos 15 minutos, es que consigue detectar un cáncer de mama incluso tiempo antes de que comience a dar señales. Además, evita biopsias innecesarias y estudios diagnósticos adicionales y, gracias a su precisión, también es muy útil para detectar otras patologías mamarias además del cáncer.

Incidencia del cáncer de mama El cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente entre las mujeres de todo el mundo, encontrándose el mayor número de diagnósticos en la franja de 45 a 65 años. En la actualidad, según el Observatorio del Cáncer, la tasa de incidencia en España se encuentra en torno a los 140 casos cada 100.000 habitantes, aunque los números y tendencias van variando en función de los avances terapéuticos. Por cierto que, aunque ocurre en muy pocos casos, también los hombres pueden padecer un cáncer de mama.

Más vale prevenir Cabe destacar que los hábitos de vida saludables contribuyen a disminuir las posibilidades de sufrir un cáncer de mama: alimentarse de forma sana, realizar ejercicio físico regularmente, etc.

Es importante acudir al médico periódicamente o de forma inmediata si se nota alguna anomalía en las mamas. En este sentido, las autoexploraciones pueden ayudar. La mejor forma de realizarlas es ante un espejo, así podremos confirmar que el tamaño, forma y color de las mamas es normal y no presentan deformaciones o alteraciones visibles: bultos en la piel, cambios de posición del pezón, enrojecimiento, sarpullido, etc. A continuación, en posición horizontal (sobre una cama, por ejemplo), se aconseja palpar las mamas con las yemas de los dedos recorriendo la mama completa de arriba a abajo y de un extremo a otro. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​Más de un millón de españoles tienen hipotiroidismo pero no lo saben El diagnóstico de disfunción tiroidea consiste en la realización de una analítica de sangre que incluye niveles de TSH y de tiroxina libre ​¿Por qué es tan importante realizarse mamografías pasados los 30 años? Cabe destacar que los hábitos de vida saludables contribuyen a disminuir las posibilidades de sufrir un cáncer de mama Cuáles son los tratamientos más revolucionarios para acabar con las ojeras Uno de las soluciones menos invasivas es el de los pinchazos en el área con ácido hialurónico ​¿Intolerancia o alergia? Cómo diferenciarlas y reconocerlas Los expertos explican sus síntomas y dan pautas para quienes sufren algunas de ellas ​¿Buscas lo más sano y natural para tu pequeño? Esto te interesa La preocupación por el medio ambiente y por el planeta en el que todos vivimos ha motivado un gran cambio en la sociedad