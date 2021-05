OUIGO lanza un reto a Manolo Lama y Edu Polo para buscar el apodo perfecto para sus trenes Comunicae

miércoles, 26 de mayo de 2021, 12:03 h (CET) La compañía ha retado a los comentaristas deportivos para encontrar el nombre perfecto para sus trenes de doble altura y cumplir así con la clásica tradición ferroviaria Manolo Lama y Edu Polo animan a sus seguidores a sacar el ingenio al terreno de juego con el objetivo de seleccionar el apodo que dará nombre a los trenes de OUIGO.

Los trenes OUIGO ofrecen características nunca antes vistas en España entre las que destacan su doble altura, los asientos XL o el OUIBAR.

El nuevo operador ferroviario de alta velocidad OUIGO está buscando un apodo para sus trenes a través del reto digital en Twitter #ApodoOUIGO. Y es que existe una tradición en la jerga ferroviaria que consiste en bautizar con un apodo a los trenes, principalmente por sus características como la forma, el color o los singulares servicios que ofrece, como por ejemplo, sus bajos precios para viajar solo desde 9€ o su doble altura.

Por ello, y coincidiendo con el final de LaLiga, OUIGO retó a través Twitter a Manolo Lama y Edu Polo para encontrar el sobrenombre perfecto. Existe una verdad universal que dice que los comentaristas deportivos son expertos en inventar divertidos y creativos apodos improvisados como Vikingos, Colchoneros, El Niño o La Pulga, etc. Así que, ¿quién mejor para este trabajo que dos de los periodistas deportivos con más ingenio?

De esta manera, la compañía, junto con los periodistas, animan a sus seguidores para sacar toda su creatividad al terreno de juego con el objetivo de encontrar el apodo que mejor encaje con sus trenes con características nunca antes vistas en España.

Para participar, los más ingeniosos podrán hacerlo contestando a los tweets que los comentaristas han publicado lanzando el desafío. Manolo Lama y Edu Polo serán los encargados de hacer una selección con aquellos nombres que más les gusten, para finalmente lanzar una encuesta y que sean sus seguidores los que puedan seleccionar un único apodo ganador entre tres propuestas.

