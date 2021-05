Cursos SAP con Elearning Digital: El mayor catálogo de Cursos SAP del mercado al mejor precio Comunicae

martes, 25 de mayo de 2021, 14:22 h (CET) Cursos SAP online en todas las áreas de Empresa: Finanzas, Logística, Ingeniería, Recursos Humanos, Abap, UI5, en versión S/4 Hana. Elegir un Curso SAP online ¿Por qué un CURSO SAP?

Para un impulso en la carrera profesional.

¿Qué es SAP S/4 HANA?

SAP ERP es una solución de software integral que permite gestionar de forma conjunta todas las áreas operacionales de la empresa: Finanzas, Contabilidad de Costes, Logística, Producción, Recursos Humanos, Calidad, Proyectos, etc.

SAP S/4 HANA es la última versión exigida por el fabricante y es la solución propuesta por SAP para reducir la complejidad de los procesos de negocio, para añadir valor a la organización y prepararla para la transformación digital.

Futuro Laboral SAP

Los partners de SAP generarán 600.000 empleos en los próximos cuatro años. Un nuevo modelo de impacto económico de International Data Group Inc. (IDC), firma de investigación en el mercado de tecnologías de la información, pronostica que el empleo en el ecosistema de partners de la multinacional tecnológica SAP aumentará hasta 1,6 millones de trabajadores en 2024, lo que supone 600.000 profesionales más que el millón contabilizado en 2020. Es por todo esto que es muy recomendable realizar un CURSO SAP.

Curso SAP desde cero para todos los niveles: metodología totalmente práctica, última versión de SAP S/4 Hana y titulación para un trabajo de garantía.

Ventajas de la formación en línea

Flexibilidad horaria: compaginar trabajo, familia y estudios no siempre es fácil

Facilidad de acceso sin desplazamientos

Amplia oferta de estudios

Formación personalizada

Actualización permanente de contenidos

Variedad de formatos

Introduce al usuario en las nuevas tecnologías de la información y comunicación

Anonimato

Más económica

Menor riesgo de contagios por virus ¿A quién va dirigido el CURSO SAP?

Desempleados con o sin experiencia que busquen una reorientación laboral con un cambio hacia la exitosa Carrera Digital SAP.

Recién graduados que quieran desarrollar una Carrera Profesional SAP.

Consultores SAP que quieran actualizarse o certificarse en la última versión SAP S/4 Hana.

Usuarios con experiencia en SAP que quieran dar un salto a la consultoría y aumentar sus posibilidades profesionales.

Elegir CURSO SAP ONLINE con ELEARNING DIGITAL.

