Mejor Visión: "Las habilidades visuales son fundamentales en la práctica de cualquier deporte"

martes, 25 de mayo de 2021, 08:03 h (CET) Los niños necesitan jugar para experimentar y aprender. El deporte es una parte muy importante del juego de los niños y es un momento en el que los adultos pueden observar las habilidades viso-motoras de los niños o la falta de las mismas Las habilidades visuales tienen una gran influencia en el aprendizaje y es muy importante hablar también de la habilidad motora y visual, una habilidad esencial a la hora de escribir, dibujar, jugar, practicar deportes, cocinar, conducir, etc. La habilidad visual es fundamental para muchas tareas que realizan las personas día a día. Según Mejor Visión, un centro especializado en terapia visual, auditivas, de reflejos primitivos y muchas otras terapias, afirma que la coordinación ojo-mano se desarrolla desde los primeros meses de vida hasta los 6 meses.

“Para un buen desarrollo visuo-motor es muy importante que los padres interactúen con los bebés para que estos puedan aprender a coordinar los ojos con las manos, medir volúmenes y distancias y comenzar a moverse de forma voluntaria y premeditada”, explica Mejor Visión. El mismo centro afirma que una mala coordinación viso-motora puede afectar negativamente en muchos aspectos de la vida de los niños. Cuando un niño sufre problemas viso-motoras puede afectarle a la hora de leer y escribir (se salen de las líneas cuando escriben o no siguen un orden correcto a la hora de leer).

Los deportes e incluso algunas actividades rutinarias también se pueden ver afectadas por una dificultad a la hora de coordinar las manos con los ojos. Cuando más desarrollada tenga esta coordinación, más confianza sentirá el niño a la hora de coger una pelota o calcular distancias. Para poder seguir el movimiento de una pelota también es muy importante la habilidad de mover los ojos. Un movimiento ocular poco eficaz o automático puede afectar a la hora de seguir el movimiento de un objeto. El sistema visual bien desarrollado tiene la capacidad de localizar rápido un objeto que está bajo observación. En muchas ocasiones, cuando los niños no tienen un sistema visual correctamente desarrollado fallan a la hora de manejar la pelota.

La visión binocular ayuda a los niños a calcular las distancias.

Algo muy importante, como antes se ha mencionado, a la hora de parar una pelota (en deportes de equipo como el futbol). Sería muy difícil para un portero parar una pelota si tiene una visión doble o no detecta la distancia de la misma. Para cada deporte son necesarias unas determinadas habilidades visuales y no es posible generalizar. Por lo tanto, lo más recomendable sería acudir a Mejor Visión para un buen diagnóstico y un tratamiento a medida. La terapia visual de Mejor Visión trabaja las habilidades visuales para conseguir una salud visual óptima en los niños, adolescentes y adultos.

