España sería la campeona de la Eurocopa según el interés que la selección despierta en Internet Zlatan Ibrahimovic logra formar parte del "Dream Team" por encima incluso de Robert Lewandowski Redacción

@DiarioSigloXXI

lunes, 24 de mayo de 2021, 22:40 h (CET) La Eurocopa 2020 de este verano es el evento de fútbol más esperado del año. Los aficionados ya están pendientes de toda la información al respecto. Taboola, empresa de recomendaciones de contenido, ha analizado 262.000 páginas vistas en la web abierta, representando los jugadores y selecciones favoritas de los usuarios para levantar la copa en esta esperada competición que fue aplazada el año pasado por la crisis del coronavirus.



En cuanto a las selecciones favoritas para pasar la fase de grupos, atendiendo al número de páginas vistas relacionadas con la Eurocopa 2020, el trabajo aporta importantes sorpresas, además de resultados más previsibles. En este sentido, se señala que Italia, que no se clasificó para el Mundial 2018, es la clara ganadora del Grupo A. Por otro lado, Holanda y España son favoritas a situarse en la cima de sus grupos, sobre todo, teniendo en cuenta que han dominado el fútbol internacional durante bastante tiempo. Eso en cuanto a los resultados más previsibles, sin embargo, el estudio ofrece también otros inesperados. Así, la República Checa pasaría como cabeza de grupo por delante de Inglaterra y Croacia. Y lo mismo sucedería con Francia, que lo haría de manera holgada por encima de Alemania y Portugal.

Por otro lado, los usuarios han configurado su propio "Dream team" del torneo, según el interés de los aficionados, que se ha calculado por el número de páginas vistas de cada jugador.

Así, debido al volumen abrumador de páginas vistas sobre los centrales, hemos tenido que hacer un ejercicio de imaginación y colocar en la línea defensiva, pero en otra posición, como laterales, a Sergio Ramos y Rubén Dias. Lo cual no es demasiado descabellado si pensamos que un defensa promedio recorre alrededor de 10,5 km durante un solo partido. Además, Zlatan Ibrahimovic logra formar parte del "Dream Team" por encima incluso de Robert Lewandowski. Esto se debe principalmente al aumento del interés de los aficionados y las páginas vistas debidas a su regreso a la selección nacional, uno de los temas de conversación más significativos de la Eurocopa 2020.

El jugador holandés Virgil Van Dijk también se ha añadido al once ideal, a pesar de perderse la mayor parte de la temporada 2020-21 por una lesión. Van Dijk ha despertado mucho interés y aún no ha sido descartado por completo, a pesar de que el entrenador holandés Frank de Boer ha dicho que es muy "poco probable" que forme parte del equipo este año.

Al mismo tiempo, en cuanto a los partidos más esperados, de los 36 que se disputarán durante la fase de grupos, teniendo en cuenta el interés de los fans por sus páginas vistas, destaca el encuentro que disputarán Francia y Portugal, sobre todo por el antecedente de la batalla que libraron en 2016 cuando Portugal logró vencer a Francia 1-0 en la prórroga tras el tanto de Eder, después de esquivar a los defensores franceses, con el que se convirtió en la campeona de la Eurocopa 2016. Por último, en cuanto al ganador de la Eurocopa 2020, según el número de páginas vistas en la web abierta que han leído hasta ahora los aficionados sobre los equipos favoritos: España se llevaría el trofeo a casa. Mientras que Italia, Francia y Holanda llegarían junto a la selección española a las semifinales, la final la disputarían los de Luis Enrique contra Francia.

Y aunque estos resultados son una simulación, ofrecen una información muy valiosa a los soportes sobre las tendencias de lectura de contenidos en torno a la Eurocopa y qué equipos generan mayor interés para los aficionados.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas España sería la campeona de la Eurocopa según el interés que la selección despierta en Internet Zlatan Ibrahimovic logra formar parte del "Dream Team" por encima incluso de Robert Lewandowski El Betis FS mantiene vivo el sueño del play-off (3-1) Los béticos derrotan, sin muchos alardes, a un Peñíscola casi descendido ya, y se jugarán el pase a la postemporada en las dos últimas jornadas ​¿Quién va a ganar la Liga? Las casas de apuestas lo tienen claro El campeonato liguero toca a su fin. ¿Qué equipo conseguirá llevarse el trofeo a casa esta temporada? Joel Álvarez se pierde el UFC 262 por problemas con su visado Ilia Topuria buscará su undécima victoria consecutiva contra Ryan Hall el 10 de julio La Superliga Europea: las consecuencias de un proyecto fallido, en tres días Análisis de los principales errores y los efectos para clubes y otros protagonistas de la nueva competición