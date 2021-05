​Cómo aprovechar al máximo los hashtags para nuestra empresa Utilizar las palabras clave adecuadas para el público objetivo hará que los usuarios descubran cuentas nuevas Redacción

@DiarioSigloXXI

martes, 25 de mayo de 2021, 00:24 h (CET) Tres de cada cuatro españoles siguen a alguna empresa en redes sociales, según los últimos datos del informe "Talento conectado" de Infoempleo. Sus motivos para hacerlo son varios: conocer y acceder a sus novedades y descuentos, participar en sorteos o, simplemente, porque publican contenido interesante o entretenido. Sin embargo, para una empresa pequeña o que esté iniciándose en el mundo de las redes sociales, puede ser difícil encontrar un hueco. Cada minuto, se escriben más de 470.000 tuits y se publican casi 50.000 fotos en Instagram, según datos de la consultora Domo. Es complejo destacar entre tanta información y conseguir que el trabajo en redes sociales sea útil para una empresa pequeña.



El contenido en las redes debe estar bien clasificado, así como enfocado para el usuario que la empresa busca. De lo contrario, se perderá entre todas las publicaciones y no llegará al público objetivo, el que tiene más posibilidades de comprar. Una forma de conseguir dirigir bien el contenido es utilizar correctamente los hashtags o etiquetas. Los hashtags son palabras o grupos de palabras clave que se insertan en las publicaciones, sin espacios y siempre precedidos del símbolo #, como por ejemplo: #pymes, #fotografíasdeanimales, #comida, #marketingdigital. Al publicarlos, se convierten en un enlace que dirige a otros tuits, fotos o post con las mismas etiquetas. Son, por tanto, una forma de clasificar el contenido. Los expertos de Beedigital, empresa de soluciones de marketing digital para Pymes y Autónomos, explican por qué los hashtags son tan útiles para las pymes y cuáles son sus funciones principales:

1. Ayudan a reforzar la marca Puede crearse un hashtag propio, ya sea con el nombre de la empresa o con su actividad. Identificar las publicaciones con una etiqueta personalizada ayudará a potenciar la imagen de marca y permitirá que los usuarios reconozcan rápidamente el contenido de la empresa.

2. Aumentan el alcance Los hashtags son hipervínculos que conectan todo el contenido de la red social. Utilizar las palabras clave adecuadas para el público objetivo hará que los usuarios descubran cuentas nuevas. Si una persona sigue un hashtag, verá todo el contenido que lo incluya, incluso de cuentas que no conoce o no sigue.

3. Crean comunidad Las etiquetas que se asignan a cada publicación la colocan dentro de una temática concreta. La marca debe escoger aquellos temas que quiera asociar con ella o que la definan. De esta forma, los usuarios reconocerán rápidamente el sector, el estilo y los valores de la empresa y podrán interactuar con ella y con otras personas interesadas. Los hashtags facilitan encontrar gente con intereses afines y segmentar a los clientes potenciales. Por ejemplo, una empresa comprometida con el medioambiente estará interesada en los usuarios que usen #eco o #ecofriendly y que suelan interactuar con artículos o fotos que los incluyan.

4. Ayudan a conocer las tendencias Cuando un hashtag se utiliza mucho, los usuarios lo convierten en tendencia. Este sistema funciona especialmente en Twitter, donde las etiquetas más frecuentes en un determinado momento y lugar se hacen trending topic. Los internautas ven rápidamente qué temas están ahora mismo en boca de todos y se animan a participar y comentar sobre ellos. Conseguir posicionar un hashtag propio como trending topic es una de las grandes metas, pero también se pueden aprovechar los trending topic para llegar a más gente.

5. Dan información sobre la competencia Investigar qué etiquetas usan los demás da pistas de qué tipo de público buscan, cómo interactúan con sus seguidores y qué objetivos se plantean en sus redes sociales.

6. Crean campañas de publicidad Se puede crear una etiqueta para una promoción concreta, para que los usuarios identifiquen todo el contenido relativo al evento de un solo vistazo. Así, también se facilita que los internautas puedan compartir, comentar e interactuar con todo lo relativo a la campaña.

Los expertos explican que el éxito de un hashtag en una red social no implica que vaya a ser igual en otra. Cada plataforma funciona de forma distinta y atrae a público diferente, por lo que las etiquetas deben variar. Así pues, dan una serie de consejos para utilizar bien los hashtags en las redes sociales más populares:

Instagram Es mejor elegir palabras clave menos frecuentes para dirigirse a un público más reducido. En el buscador, se puede ver cuántas publicaciones hay con un hashtag determinado. Si un término se usa mucho, es posible que el contenido de la empresa se pierda entre miles de fotos. Por eso, hay que optar por algunos menos habituales, pero mejor enfocados. Por ejemplo, #comida se ha usado en más de 18,6 millones de publicaciones; en cambio, #comidaasturiana, en unas 7.000.

Para conseguir una buena visibilidad, se deben utilizar unos 11 hashtag por foto o vídeo. Si no se quiere llenar el cuerpo de la imagen con las etiquetas, se pueden escribir en un comentario.

Twitter En esta red social, las tendencias cambian muy rápido. Los trending topics de un día no son los mismos al día siguiente. Una forma de conseguir visibilidad es adaptar el contenido a las tendencias del momento, pero siempre cuidando que esté relacionado. Nadie querría interesarse por un tema de actualidad y encontrarse un tuit que no tenga nada que ver. Dada la limitación de caracteres, es mejor no abusar de los hashtags: 1 o 2 por tuit es más que suficiente.

Facebook Su capacidad para ampliar el alcance de las publicaciones es más limitada que en otras redes. La gran mayoría de las cuentas de Facebook son privadas, es decir, que sus usuarios no comparten sus perfiles de forma pública. En Facebook tampoco hay que abusar: 1 o 2 etiquetas por cada post sería lo normal.

Youtube Google penaliza los vídeos que usan más de 15 hashtags y aquellos que los usan para engañar. Por ejemplo, la plataforma eliminará un vídeo sobre maquillaje que use #comidasana. Tampoco se permiten aquellas palabras que inciten al odio o que sean sexualmente explícitas.

LinkedIn LinkedIn es una red profesional, por lo que el uso de los hashtags debe adaptarse a ello. Los términos clave deben ser más profesionales y directos e ir enfocados a ganar visibilidad entre empresas y trabajadores interesados en el negocio, no tanto clientes.

TikTok Al igual que en Twitter, es importante sumarse a las tendencias del momento para ganar visibilidad. Es una red social más desenfadada y en la que triunfan los retos o challenges, que siempre llevan un hashtag concreto para llegar a más gente. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​Cómo aprovechar al máximo los hashtags para nuestra empresa Utilizar las palabras clave adecuadas para el público objetivo hará que los usuarios descubran cuentas nuevas Top cinco business influencers: Análisis de sentimiento y reputación online El objetivo es comprobar si el número de seguidores es directamente proporcional a la reputación ​Por qué necesitas el consentimiento al uso de cookies de tus usuarios Lo mejor que puedes hacer por tu negocio es cumplir con la ley de protección de datos ​La tiranía del WhatsApp: claves para que no te domine Que la comunicación online no desplace y se vuelva exclusiva: prioricemos la comunicación cara a cara ​eSports: un sector con un crecimiento imparable España representa alrededor del 4% de la economía mundial de los deportes digitales