Las atracciones más importantes para visitar Egipto desde Madrid El complejo de las Pirámides de Guiza es el lugar mas famoso en el país Redacción

@DiarioSigloXXI

viernes, 21 de mayo de 2021, 10:41 h (CET) Egipto se considera la cuna de las civilizaciones más antiguas en el mundo, por es uno de los destinos principales para los turistas. Este gran país combina muchas maravillas que se remontan a épocas diferentes: faraónica, copta, islámica, griega, romana, moderna. En los viajes a Egipto hay mucho para explorar y conocer, como los misterios de las construcciones, los mitos de los dioses o la artesanía de cada época en muchos destinos turísticos. A continuación destacamos los más famosos entre ellos.

Las atracciones de Guiza

Guiza es el destino más famoso en Egipto que atrae muchos turistas cada año. La historia de esta parte de Egipto empieza con la ciudad de Menfis como centro administrativo de Egipto y, a su alrededor, se construyeron necrópolis varias con templos funerarios, pirámides y mastabas. Sus atracciones principales son:

El Complejo de las Pirámides de Guiza: Es el lugar mas famoso en el país. Fue construido en el año 4000 antes de Cristo. Lo más destacado en el complejo es la Gran Pirámide que se considera una de las siete maravillas del mundo antiguo. También hay otras dos pirámides principales pero más pequeñas que la Gran Pirámide, que son las pirámides de Kefern y Micerino. La Gran Esfinge, que representa el rey Kefren, se consideró la guardiana del complejo. Otra construcción del rey Kefren es el Templo del Valle, donde se hizo el proceso de momificación.

La Pirámide Escalonada de Zoser: Está en el Complejo funerario de Saqqara y es el lugar más famoso de la ciudad. Fue prototipo de las Pirámides de Guiza y otras del país. Fue construida por el rey Zozer en 6 escalones. Alrededor de la Pirámide hay otras tumbas de gobernantes y todo está rodeado por una gran muralla.

La Ciudad de Menfis: Fue construida por el rey Menes (el primer faraón de Egipto) en el 3200 a. c. para ser la primera capital del país, el centro administrativo o una fortaleza rodeada con un gran museo blanco. Su construcción tuvo lugar después de la unificación del Alto y Bajo Egipto.

El Gran Museo Egipcio: En él se exhibirán más de 150 mil de los monumentos del antiguo Egipto y muchos artefactos nuevos que no han sido mostrados antes. Está cerca de las Pirámides de Guiza destac por su grandeza y diseño. Se inaugurará en 2021. Será un destino mágico. Las Atracciones de El Cairo

El Cairo es la capital de Egipto, es el destino principal del país y tiene muchas atracciones, especialmente islámicas y coptas. El visitante no se puede perder las visitas de las pirámides desde El Cairo.

El Museo Egipcio: alberga mas de 120 de los monumentos antiguos de Egipto. Lo mas famoso en el museo es los objetos y la máscara de oro del rey Tutankamon que se encontró en su tumba en el Valle de los Reyes.

El Museo Nacional de la Civilización Egipcia: está un nuevo destino destacado ubicado en El Cairo Islámico, Fustat. Fue inaugurado oficialmente en abril 2021 para ser el nuevo hogar del las momias reales que originalmente fue exhibidas en el Museo Egipcio.

El Cairo Islámico: Por la gran influencia de la civilización islámica y el gran número de las mezquitas en El Cairo, está conocida como "la Ciudad de Mil Minaretes". Entre los destinos islámicos famosos hay:

La Ciudadela de Saladino: Fue construida en la dinastía Aybí en el siglo XII d. c. entre los dos capitales; El Cairo (la capital fatimí) y Fustat (la capital antigua durante 500 años).Está destacada por las mezquitas que alberga dentro de sus murallas.

La Mezquita de Amr Ibn Alas: La primera construcción de la mezquita fue en 673 d. c. como la primera mezquita del país. Se considera el mejor ejemplo del desarrollo de la arquitectura islámica en la historia porque fue reconstruida muchas veces.

La Mezquita de Ibn Tulun: Fue construida en el siglo IX en la dinastía Tulunid. La Mezquita conserva su estructura original aunque se restauró muchas veces.

La Mezquita del Sultán Hassan: Fue construida en 1356 en la dinastía mameluca en la plaza de la Ciudadela de Saladino. Tiene una belleza única por eso se considera la mezquita mas bella en El Cairo.

La Mezquita de Al Refai: Fue construida como imitación de la Mezquita del Sultán Hassan para ser un mausoleo de la familia real. Su construcción duró 43 años.

La Mezquita de Al Azhar: Fue construida en la dinastía fatimí en 970 en el centro de El Cairo Islámica. Fue en centro de la doctrina Chií pero ahora es centro de la doctrina Suní.

El Bazar de Jan El Jalili: Es un mercado destacado para los turistas y el mejor para ir de compras. Está ubicado en El Cairo fatimí, cerca de la Mezquita de Al Azhar.

El Cairo Copta: o el Barrio Copto. La mayoría de las iglesias históricas en Egipto fueron construidas donde la Familia Sagrada vivió durante su viaje a Egipto.

La Iglesia Colgante: Fue construida desde el siglo I hasta el siglo III en el mismo lugar del refugio de la Familia Sagrada y sobre los torres de la fortaleza Babilonia romana.

La Iglesia de Virgen María: Fue el último refugio de la Familia Sagrada antes de empezar su viaje a Alto Egipto. Contiene la copia original de Antigua Biblia.

La Iglesia de San Sergio: Fue construida en el centro de la fortaleza romana en el siglo V o el siglo VIII y dedicada a San Sergio y San Baco.

La Iglesia de San Jorge: Fue la iglesia ortodoxa griega, construida en el siglo X. Fue dedicada a San Jorge quien fue el defensor del cristianismo durante el periodo griego. Las Atracciones de Alejandría

Alejandría es un destino atractivo en Egipto y conocida como "la Perla del Mediterráneo". Esta ciudad tiene su belleza propia y se considera el puerto principal del país. A continuación hay las atracciones maravillosas de Alejandría:

La Biblioteca de Alejandría: Alejandría está famosa por su Biblioteca que contiene mas de 20 millones de libros. Algunos de ellos son originales y raros. Se sufrió muchos daños y fue restaurada muchas veces.

Las Catacumbas: Fue construida en el siglo I y el inicio del siglo II. Fue una tumba privada y luego se convirtió a un cementerio público de los romanos. Está el mejor destino que muestra una mezcla del arte egipcio y grecorromano.

El Pilar de Pompeyo: La denominación de Pompeyo fue por los cruzados porque creyeron que su cabeza fue enterrada el este lugar. Fue construida por la victoria del emperador Diocleciano en el año 297.

La Ciudadela de Qaitbey: Fue construida para proteger el norte del país por los otomanos. Fue construida en las ruinas del Faro de Alejandría (fue una de las maravillas del mundo antiguo) por Al Ashraf Qaitbey en el siglo XV en 1477. Las Atracciones de Luxor

Luxor fue la capital de Egipto mas de 1500 años. Contiene la mayoría de los templos de Egipto y la mayoría de los monumentos del mundo. Se considera como un museo abierto con atracciones majestuosas.

Las Atracciones de la Orilla Oriental de Luxor El Templo de Luxor: Está en el corazón de Antigua Tebas "Luxor". Fue construido en 1400 por el orden de Amenofis III y posteriormente otros reyes añadieron otras decoraciones en el Templo. En el antiguo fue famoso por el festival de Opet.

El Templo de Karnak: Es un gran complejo de templos. Está el templo mas grande en el mundo. Su construcción empezó en 2055 a. c. y duró 2000 años. Es conocido como el Templo de Amón. El Museo de Luxor: es un importante museo que se considera el hogar de los artefactos, estatuas que fueron descubiertos durante las excavaciones en Luxor y su necrópolis.

Las Atracciones de la Orilla Occidental de Luxor El Valle de los Reyes: Fue construida para ser el destino del descanso final de los reyes de las dinastías XVIII, XIX y XX. La tumba mas famosa y visitada de sus 63 tumbas es la tumba del faraón Tutankamon.

El Templo de Hachepsut: Fue construido por el orden de la reina Hachepsurt en 1479 a. c. para contar la historia de su vida. Fue dedicado al dios Amón pero también tiene santuarios a otros dioses.

Los Colosos de Memnon: Son los únicos restos del templo funerario de Amenofis III. Dos estatuas representan Amenofis III. La denominación de Memnon es por los griegos por el sonido de las estatuas.

El Valle de Las Reinas: Fue construido como un cementerio de las reinas de las dinastías XVIII, XIX y XX. Son 70 tumbas excavadas en roca. Las tumbas de Nefertari y de Titi son las dos tumbas mas famosas en el Valle. Las Atracciones de Asuán

La belleza de Asuán "la Ciudad de Nubia" es excepcional. Está destacada por su Nilo puro. La mejor manera para disfrutar de las visitas de Asuán con Luxor es un crucero por el Nilo entre Luxor y Asuán. A continuación los destinos atractivos de Asuán:

El Templo de Filae: Fue construido en la época ptolemaica y romana con arte egipcio antiguo y elementos grecorromanos. Fue el refugio de la diosa Isis del dios del mal Set por eso fue dedicado a Isis y fue la diosa de la Isla.

El Templo de Abu Simbel: Fue construido por el rey Ramsés II desde 1264 hasta 1244 a. c. Está dividido a dos templos: el grande fue dedicado al Rey y el otro dedicado a su esposa Nefertari. Tiene decoraciones de la victoria del rey Ramsés en la batalla de Kadesh. Está famoso por el festival del Sol en 22 de octubre y 22 de febrero.

El Obelisco Inacabado: Es el obelisco mas grande en Egipto que fue construido de granito rojo por el orden de la reina Hachepsut de la dinastía XVIII.

La Alta Presa: Tenía gran importancia de salvar los templos de la inundación. Es un destino moderno que fue construida en los años sesenta.

El Templo de Edfu: Fue construido por el Ptolomeo III en el lugar de la lucha entre Set y Horus como se menciona en la mitología de Isis y Osiris. Su decoración es una mezcla del arte egipcio antiguo y grecorromano.

El Templo de Kom Ombo: Kom Ombo significa el montón de oro. Dos templos que fueron construidos durante el periodo grecorromano desde el año 205 hasta 180 a. c. con otras adiciones posteriores durante la época romana. Las Atracciones del Mar Rojo

Encontrará todo la magia en los resorts del Mar Rojo en Egipto. Con nuestros paquetes de viaje a Egipto desde Madrid, puede disfrutar de toda la belleza que imagina. La belleza de los resorts como Hurgada, El Gouna, Sharm El Sheij, Marsa Alam, Makadi y más se consideran los mejores centros de tranquilidad y relajación. Se puede disfrutar de los deportes acuáticos como el esnorquél, buceo, ver los corales bellos, los peces coloridos y la vida submarina. También las vacaciones en estas ciudades de Hurgada y Sharm El Sheij le ofrecen una aventura mágica de safari. Se puede destacar también la vida nocturna en estos resorts. Las Atracciones de Sinaí

La belleza natural de Sinaí le convierte como un destino incomparable. Está famosa por la vida maravillosa de los beduinos, su desierto y el mar.

Las Termas de Moisés: Son conocidas también como las Manantiales de Moisés y en árabe como Ain Musa. Es destino de tratamiento por su aguas termales sulfúricas por eso está buena a la piel y las enfermedades reumáticas.

El Monasterio de San Pablo: el edificio original del monasterio se remonta al siglo V. Fue renovado y restaurado durante los siglos XV y VXI. Fue el refugio de San Pablo durante de persecución frente al cristianismo en 250 por el emperador Decio.

El Cañón de Colores: Este cañón es uno de los destinos atractivos en el sur de Sinaí. Está conocido por sus montañas coloreadas que dan una vista maravillosa y mágica. Los Oasis de Egipto Hay muchos oasis en Egipto como el Oasis de Dajla, Jarga, Fayum, Farafra, Siwa, Bahariya donde se puede disfrutar de la vida de los beduinos, sus comidas, sus fiestas tradicionales y la belleza natural del desierto, como la vistas del cielo en la noche y el amanecer del sol. También la aventura del safari en el desierto de Egipto, se puede disfrutar de las colores montañas como el Desierto Blanco y Negro. Es una experiencia rara que te mereces.



Esto no es todo en Egipto, porque este país está lleno de maravillas e historias, ya que cada año se descubren nuevos artefactos, tesoros y lugares enterrados bajo su tierra. Por eso recomendamos la agencia de viajes "Egypt Tours Portal" para disfrutar de viajes a Egipto desde Madrid y pasar unas vacaciones diferentes llenas de entretenimiento y misterios en la tierra de los faraones. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Las atracciones más importantes para visitar Egipto desde Madrid El complejo de las Pirámides de Guiza es el lugar mas famoso en el país Fitur 2021, del 19 al 23 de mayo, en Madrid La 41 edición de la Feria Internacional del Turismo se va a celebrar con medidas sanitarias excepcionales ​Tres aceites de la DOP Montes de Toledo, galardonados internacionalmente Tesoro de Guarrazar, Aceites García de la Cruz y La Pontezuela han sido premiados en el World Best Healthy EVOO Contest por su composición saludable Santiago Ruiz 2020, las Rías Baixas en la mesa Con la llegada de la primavera esta icónica bodega gallega ofrece su nueva añada, como viene haciendo desde hace más de 30 años. ​Yllera 12 meses Un tinto clásico adaptado a los nuevos tiempos, con gusto actual, mezcla de sabiduría, trabajo, experiencia y saber hacer