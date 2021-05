"En muchas empresas, el horizonte es la supervivencia" Sara Antuñano, responsable de Eroski y AUSAPE Redacción

@DiarioSigloXXI

viernes, 21 de mayo de 2021, 09:53 h (CET) Hablamos con Sara Antuñano, responsable de Contabilidad de Gastos e Inversiones y proyectos en el departamento Económico-Financiero de Eroski y coordinadora del Grupo de Trabajo Financiero de la Asociación de Usuarios de SAP en España (AUSAPE), sobre la importancia del área financiera en las empresas y cómo se aplica la tecnología en este sector.



Dentro de Eroski, desempeñas el cargo de responsable de Contabilidad de Gastos e Inversiones y proyectos en el departamento Económico-Financiero. ¿Qué importancia tiene el área Financiera dentro de las compañías en el momento actual?

Los ejercicio 2020 y 2021, están siendo muy complejos para las empresas. En muchos casos, el 2020, se pudo sostener, por medio de los fondos propios de las empresas y el apoyo a la liquidez, recurriendo a entidades financieras, y organismos oficiales. La recuperación general de la economía, es necesaria para poder devolver esos importes, aunque esa situación, actualmente, es incierta. En palabras de nuestro Presidente Agustin Markaide “Si al final de este 2021 somos capaces de lograr que la palabra del año sea reactivación, habremos recorrido mucho camino para encarar el futuro con mayor optimismo.”

A nadie se nos escapa que, en las primeras semanas de la pandemia, las empresas tuvimos que afrontar una serie de gastos muy importantes. Se produjeron principalmente, en dos vertientes:

- Adaptar los puestos de trabajos presenciales, a los requerimientos sanitarios, que por otro lado, eran cambiantes.

- y al mismo tiempo, dotar de equipamiento informático, a los puestos que empezaban a teletrabajar, cuando no lo habían realizado, anteriormente.

En muchos casos, a la incertidumbre, se tuvo que añadir la agilidad y mente fría, para gestionar acreedores tradicionales y novedosos, a nivel nacional e internacional que nos proveyeran de mascarillas, geles hidroalcohólocos, etc. La demanda fue tan alta, y los recursos tan escasos, que los precios se volvieron muy elásticos, y con ellos la necesidad de pagos, en algunos casos, abusivos. En este sentido, los departamentos económico-financieros de las empresas, debimos dar salida a importantes partidas no presupuestadas, con muy poca antelación.

El sector de la distribución fue de los pocos que se salvaron de los efectos económicos negativos, de la pandemia al dispararse el consumo de los hogares, aunque 2021, viene con previsiones a la baja. Todo este contexto, requirió además de potencia logística, músculo financiero, asi como de revisiones constantes de los presupuestos. En este contexto, Eroski creció un 2,1 % en ventas en 2020 y superó los 5.300 millones. La subida del 8,6% en alimentación, sirvió para compensar la caída en los negocios del grupo, afectados por la Covid-19. La diversificación de negocios y de entornos geográficos, en muchos casos, ha permitido ese balanceo de ingresos y perdidas, que ha generado no pocos dolores de cabeza a los CFOs.

¿Cuáles son los cambios más significativos que se presentan en el horizonte financiero de las empresas?

En muchas empresas, el horizonte es la supervivencia.

Para ello hay que afinar mucho y muy bien, hacia dónde va la economía, pero el entorno se ha vuelto, en gran medida, volátil, impredecible, complejo y ambiguo. Desde 2020 hemos empezado a pensar de otra forma, y a estar menos seguros de las previsiones que se puedan realizar a medio plazo, acentuando el cortoplacismo.

El endeudamiento de las empresas y el desempleo, son temas que se tratan todos los días en los medios, al mismo nivel que desarrollo de la tecnología, teletrabajo, gemelo digital, etc… Para la puesta en marcha de estos procesos evolutivos, que permitan a las empresas, hacerse con una mayor productividad, se requiere capital, y muchas empresas no cuenta con ello.

En este contexto, los ICO, y los Fondos para la Recuperación Europea, se convierten en actores principales de muchos de los proyectos, que puedan dar la vuelta a la situación actual, de muchas empresas.

¿Y en qué sentido están afectando las innovaciones en la gestión de las organizaciones a los departamentos financieros?

La robótica, inteligencia artificial y la minería de datos se convierten, por un lado, en herramientas de ayuda a los departamentos económico-financieros, pero por otro lado, ayudan a la reducción de costes, en departamentos que se consideran, en muchas empresas, de apoyo al negocio. Quien no entienda esta necesidad de apuesta por la digitalización del back office, trasladará costes a sus productos, que le descabalgarán de la lucha en la venta por precio.

La tecnología se convierte hoy en día, en aliado para los trabajos en remoto, a los que muchas empresas, una vez que ha terminado el período agónico de la pandemia, se resisten a adoptar.

Dentro de AUSAPE, eres la coordinadora del Grupo de Trabajo Financiero, que está desarrollando eventos de gran interés, como el Día Temático Financiero de mayo. ¿En qué consistirá este próximo evento y qué crees que están aportando a los socios?

Llevamos asistiendo desde hace ya unos cuantos años, a la digitalización de las Administraciones Públicas. El Suministro Inmediato de Información ( SII ) que puso en marcha la AEAT, generó un gran tsunami en las empresas, para tener la información en los tiempos, y formatos, requeridos.

En 2022, las Diputaciones del País Vasco, pondrán en marcha TicketBAI y BATUZ ( en Vizcaya ), que implicarán esfuerzos similares. El 11 de Mayo, de la mano de las propias Diputaciones y el Gobierno Vasco, acercaremos las últimas novedades que se hayan producido, en el entorno técnico y legislativo de TicketBAI y BATUZ.

Sobre ese eje principal, discurrirá gran parte del Día Temático de Mayo. Dicho esto, daremos cabida a diferentes presentaciones de partners y SAP, en temas de actualidad para el sector. Este formato que empezamos a utilizar en 2020, nos permite sesiones más completas que las tradicionales, al paralelizar las intervenciones.

Los temas principales sobre los que girarán son:

- estrategias económico-financieras de las empresas, centradas en la importancia de las decisiones, impulsadas por los datos, que con inteligencia artificial, permiten ahorrar. Así como, la gestión de los indicadores de sostenibilidad e información, no financiera.

- Trataremos de que SAP acerque, y aclare, qué es RISE with SAP. Un concepto, que por novedoso, todavía queda por aterrizar en muchos asociados.

Además de coordinar el grupo Financiero, eres la vocal responsable de Grupos de Trabajo y Delegaciones de AUSAPE, que están teniendo una actividad que casi podría calificarse de frenética en los últimos meses. El hecho de que todos los eventos estén siendo online, ¿cómo está afectando a la actividad de la Asociación? ¿Qué pros y contras ves en este formato?

Una asociación tiene que estar cerca de sus asociados, porque esa es su razón de ser. Esto nos implica, tener que pensar y repensar, la forma correcta, de acercarnos en cada momento.

Hay grupos de trabajo de AUSAPE, que contaban, y cuentan, con reuniones todos los meses, como es el caso de Recursos Humanos. Este grupo involucra a casi todas las empresas asociadas, y que casi que se podría decir, que está en constante cambio normativo. Otros grupos por el contrario, tienen menos reuniones, ya que la temática que abordan, es estable.

Al igual que la frecuencia, el modo de reunirse, era diferente según los grupos, ya que en muchos casos antes de la pandemia, era expresamente presencial.

Los eventos online, se utilizaban, pero han venido para quedarse, de forma más profusa. Algo por lo que hemos apostado, y nos función en 2020 y lo que llevamos de 2021, es concentrar las reuniones on line, en vez de generar muchas reuniones, más cortas. El aspecto positivo de una webinar, es que facilita el acceso a las reuniones, desde cualquier punto geográfico. Además, reducen considerablemente, los gastos de desplazamiento para las empresas fuera del eje Madrid y Barcelona. Por contra, se decrementa considerablemente el networking, y algo que es muy importante, la concentración en la propia reunión. Es claro que si te conectas a una reunión en casa, o en la oficina, hay más distracciones y menos fidelidad, al tema que se está tratando, que en un encuentro presencial.

Otro aspecto muy diferente de una reunión presencial, a una webinar, es la calidad de preguntas y respuestas. En grupos de trabajo como el de financiero, en el que las reuniones superan las 250 personas, gestionar preguntas por chat, frecuentemente se vuelve complicado. A veces añoramos, los auditorios y el micrófono.

¿Estáis trabajando en paralelo para recuperar el networking entre los asociados?

En todas las encuestas anuales que llevamos realizando recurrentemente a los asociados, el concepto por el que más se nos valoraba, era el networking. En 2020, esa valoración cambió, y se basculó a los contenidos.

El gran hándicap desde la pandemia, era mantener esa calidez en la distancia, y que no se enfriaran esas relaciones, que ya existían entre las empresas asociadas. En eso estamos, y se irán dando pasos durante 2021.

En 2020 incorporamos al porfolio de reuniones de AUSAPE, los “Días Temáticos”, y las “Mesas redondas de CIOs”. En 2021, por un lado, acercaremos a los clientes finales, mediante un modelo que hemos denominado “C2C” y por otro lado, potenciaremos la calidad de las presentaciones de los partners, con el “Día del partner”.

El tiempo y los asociados, nos irá diciendo si estas acciones van bien encaminadas. Lo que está claro, es que son tiempos de innovar y probar formas nuevas, en una realidad trasformada. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas "En muchas empresas, el horizonte es la supervivencia" Sara Antuñano, responsable de Eroski y AUSAPE La automatización y los cambios tecnológicos crearán 97 millones de empleos Ante la situación de pandemia, el 82% de los directores financieros está impulsando iniciativas de contención de costes en sus empresas ​Regalos de boda y Hacienda: ¿Hay que declararlos? Hacienda centra sus esfuerzos en encontrar irregularidades en los negocios relacionados con la organización de los eventos, como el servicio de catering o el fotógrafo ​Así deben tributar los nómadas digitales Durante el último año, el teletrabajo ha aumentado un 74,2% en España ​Hacienda también está invitada a tu boda, bautizo o comunión Los regalos percibidos por celebraciones tributan a través del Impuesto de Sucesiones y Donaciones