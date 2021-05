​Una vela a Dios y otra al diablo ¿Piensa usted que la convocatoria de un referéndum es más grave que el intento de golpe de Estado del 23F? Carlos Ortiz de Zárate

jueves, 20 de mayo de 2021, 18:13 h (CET) Señor presidente del gobierno español, lamento comunicarle que no me representa. Su partido se asocia con PP, CS y Vox cuando se trata de investigar sobre la fortuna del Emérito. Ocurre así con respecto a los bienes que se ha apropiado, ilegítimamente, la Iglesia. No ha anulado la reforma laboral de Rajoy. Contraría así a sus socios de gobierno.



¿Piensa usted que la convocatoria de un referéndum es más grave que el intento de golpe de Estado del 23 F? No lo piensa así la Justicia europea. De hecho, la española fue mucho menos dura con los últimos. Incluso, Felipe González concedió la medida de gracia al general Armada.

Le recordaré algún ejemplo de nuestros indultos: el 11 de junio de 2011 una mujer fue agredida con tocamientos y comentarios en el tren que salía de Gijón con destino a Oviedo. El compañero del agresor, un Guardia Civil, se dedicaba a filmar la fechoría. Fue levemente sancionado por la Audiencia Provincial de Asturias y, después indultado en el Consejo de Ministros del 30 de mayo de 2014. Una omisión de ayuda a una mujer agredida. ¿Por qué? El indultado era del PP.

Podría mencionar muchos más casos; ¿para qué? usted ya los conoce. Es difícil comprender la actitud de su gobierno frente a unos prisioneros que forman parte de un partido que le apoyó en su moción de censura y en otras ocasiones.

¿Debo recordarle lo que usted dijo en el marco del 13 Congreso Territorial del PSOE-A? Lo haré: "No queremos que Cataluña se sitúe fuera de la legalidad ni queremos una vía unilateral, estrecha e ilegal, sino una gran avenida de concordia, de diálogo, de negociación y de pacto" Claro, olvidamos que el referéndum lo reclamó Rajoy, puedes escucharlo en: https://verne.elpais.com/verne/2017/09/28/articulo/1506589030_169014.html No es que pidiera la libertad de la ciudadanía catalana. Pretendía que un estatuto que había sido votado en los legislativos de España y de Catalunya fuera sometido a referéndum en toda España.

Echo en falta la sensibilidad social de sus proyectos. Los beneficiados en la declaración conjunta del IRPF, que usted pretende eliminar, no somos, precisamente ricos ¿Qué decir de la subida del precio de la energía? Nos cuesta, cada vez más, llegar a final de mes, con nuestros ingresos. Todo sube, señor Sánchez.

Se quedó solo el PSOE en la votación sobre el informe parlamentario sobre el accidente del vuelo JK-5022 del 20 de agosto de 2008, que causó 154 muertes. Le recuerdo la conclusión del mencionado informe: "fallaron todas las barreras de seguridad que dan como consecuencia el fatal desenlace, no solo antes de la tragedia sino durante ella, por la tardía asistencia sanitaria necesaria en el lugar de difícil acceso donde finalmente se estrella el avión".

