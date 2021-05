​Poeta boricua en sus 50 años recibe inolvidable sorpresa Este histórico recital dio inicio a las 11:00 a.m., hora de Costa Rica, y duró dos horas Carlos Javier Jarquín

jueves, 20 de mayo de 2021, 15:32 h (CET) Cada día son más las personas que tienen acceso ilimitado para navegar por la web o redes sociales. En este siglo, la tecnología ha sido la gran protagonista de nuestro diario vivir, y muchos no pueden siquiera pensar el mundo sin Internet porque les parecería una formaanticuada de vivir. Tristemente, no todos saben usar apropiadamente esta extraordinaria herramienta. Un dato importante es que desde 2005 “El 17 de mayo se celebra el Día Mundial de Internet, cuyo objetivo es dar a conocer las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías y promover su accesibilidad a la red”. Somos privilegiados quienes podemos acceder a la web para aprender, conocer y compartir, con tan solo un clic, momentos memorables con amigos de distintas partes del mundo. Como muestra de ello, les comparto, brevemente, lo acontecido el 14 de mayo de este año.

Tania Anaid Ramos González, mejor conocida como Azula, nació el viernes 14 de mayo de 1971 en San Juan, Puerto Rico. Es escritora, poeta, profesora, bailarina, coreógrafa y columnista internacional. Como pretexto de la celebración de su cumpleaños, vivimos a todo color la magia que provoca el Internet. Veinticuatro distinguidos invitados de trece países y su hija Lolita Rosario Ramos, en total complicidad, nos dimos cita para festejar el aniversario 50 de su natalicio. Este evento fue posible gracias al apoyo de la prestigiosa Editorial mexicana Ayame Editorial.

Entre amigos, escritores, poetas, cantantes, locutores, editores, artistas y periodistas de América Latina, España e Italia, celebramos virtualmente, a través de zoom, el cumpleaños sorpresa de esta brillante poeta boricua: un merecido reconocimiento en honor a su laudable trayectoria artística y literaria. Indudablemente, el mejor regalo para un poeta es que más personas conozcan su trabajo literario y en esta oportunidad todos los invitados leyeron un poema de la autoría de Azula, a excepción de Meloisa Darío, bisnieta primogénita de Rubén Darío, quien envió un vídeo donde lee un acróstico que le escribió a la cumpleañera.

Este histórico recital dio inicio a las 11:00 a.m., hora de Costa Rica, y duró dos horas. Fue una tarde desbordada en poesía caribeña. Con estas líneas, deseamos extender nuestro infinito agradecimiento a los invitados (as) que dijeron presente para festejar la alegría por la vida y el arte. Después del recital, el destacado pintor nicaragüense Mauricio Rizo Centeno,expresó: “Los eventos virtuales me parecen una idea genial porque son una forma espontánea de conocer, a través del espacio cibernético, a personas talentosas de distintos países del mundo”.

Los invitados al evento fueron los siguientes: Lolita Rosario Ramos, Melissa Figueroa Fernández, Mayra R. Encarnación Meléndez, Carla Mojica, Ricardo Rodríguez Santos, (Puerto Rico), Meloisa Darío, (Argentina) Norma Daleiro (Uruguay), Ana Anka, Elías Mondragón Herrera, (Perú), Celia Jiménez Ruiz, María Beatriz Muñoz, José Luis Ortiz, (España), Elisa Mascia (Italia) Ana María Ayala, Yared Ayala, Lilia Molina Fernández, (México), Libertad Betancourt (Houston, Texas), Atilio Munguía, (El Salvador), Francely Saharith Navarro Hernández, Karly Gaitán Morales, Mauricio Rizo Centeno (Nicaragua), Leonardo Cruz Alvarado, Yordan Arroyo Carvajal (Costa Rica), Edwin Chacón (Panamá), Wilson Escobar Gaviria (Colombia).

En este enlace podrá mirar el vídeo de tan distinguida e inolvidable celebración.

La poeta Ana Ayala después del evento nos comentó lo siguiente: “Es una iniciativa fresca y muy novedosa. Este fue un evento bien diferente”; Mayra Encarnación, agregó: “Este fue un encuentro virtual abrazado por la poesía y la hermandad. Festejamos la vida de Azula y acortamos las distancias”.

Comparto lo que dijo Azula y otros invitados después del evento: Sin duda, esta sorpresa ha sido una de las alegrías más grande y sublime que he recibido en mi vida. El que otros lean mis poemas me ha emocionado muchísimo. Me siento honrada, agradecida y querida. Sigue sorprendiéndome el amor y su manifestación infinita. En este enlace comparto un vídeo donde doy el agradecimiento a todos los invitados. Gracias por tanto. Azula

Me alegra que la poesía permanezca viva y eterna en estos días tan difíciles que está viviendo el mundo, porque muchas veces necesitamos introducirnos en ese mundo interior de otros y compartir todos esos sentimientos que plasman a través de sus letras. Azula es una gran poeta y se merecía un gran evento como este, rodeada de gente que aprecia sus letras y ama la poesía. Gracias por invitarme a celebrar con ella y con todos vosotros este importante día. María Beatriz Muñoz.

Me parece una oportunidad inigualable el conocer y compartir las letras de una poeta como Azula, y participar en un evento hecho con todo el cariño y con toda la complicidad entre colegas y amigos de Azula. Ha sido un placer para mí prestar mi voz para contribuir a un aniversario de celebración. Fue una experiencia totalmente enriquecedora. Yared Ayala (cantante).

En esta celebración sorpresa se transmitieron emociones espontáneas y pura sensibilidad de una mujer sencilla con una cautivadora riqueza interior que llegaba más allá de la pantalla de la PC utilizada para la conexión. Entre poemas, cantos y felicitaciones de cumpleaños, poetas y cantantes nos reunimos en torno a esta increíble poeta puertorriqueña. Elisa Mascia Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​Poeta boricua en sus 50 años recibe inolvidable sorpresa Este histórico recital dio inicio a las 11:00 a.m., hora de Costa Rica, y duró dos horas ​«Somos la especie del homo depredador, en una cultura de la defecación» Enrique Falcón, poeta ​«El cuentahílos» de Jacinta Ramírez, el thriller histórico más apasionante Doy fe de que es un thriller histórico apasionante, porque nos adentra en los aspectos más interesantes del siglo XX ​Hijos del dos más dos Poco me importa «Remil es un héroe infame de la nueva novela negra latinoamericana. No se parece a ningún otro» ​Jorge Fernández Díaz, escritor