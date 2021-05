Mudanzas internacionales a Suiza con Grupo Amygo Comunicae

jueves, 20 de mayo de 2021, 09:11 h (CET) El periodo de confinamiento y la crisis sanitaria han revolucionado la sociedad y el estilo de vida de miles de españoles. Las mudanzas han constituido y constituyen una tendencia de gran parte de población ya sea dentro de las fronteras o en Europa o incluso en destinos más lejanos. Entre los principales destinos en Europa elegidos por los españoles se encuentra Suiza, un país con una calidad de vida excepcional Grupo Amygo como principal actor en España en mudanzas internacionales realiza rutas semanales a Suiza y la demanda es cada vez mayor.

Se trata de un destino relativamente cercano, pero a su vez complejo por las formalidades aduaneras. Para mudarse a Suiza, y como país no miembro de la Unión Europea, toda mudanza realizada desde o hasta Suiza requiere pasar por aduanas. Grupo Amygo conoce a la perfección las modalidades de este destino y las mudanzas a Suiza no tienen secretos para el personal operario y de gestión.

Preparar una mudanza a Suiza

El día previo a su mudanza a Suiza, se recomienda anunciar a las aduanas suizas su paso por la frontera. Deberá efectuar ciertas formalidades y preparar los documentos necesarios. En Grupo Amygo acompañamos a cada cliente en este proceso complejo de traspaso de fronteras con mercancías. A continuación una lista no exhaustiva de los documentos que debe presentar en aduanas:

- Inventario detallado de los bienes a trasladar en doble ejemplar, en el que se refleje el valor de los mismos.

- Para miembros de la Unión Europa, el contrato de trabajo o el de alquiler.

- La documentación del vehículo que desee trasportar

- Un carné de identidad o pasaporte

- El formulario 18.44 de la Administración federal de Aduanas para la exención total de impuestos sobre muebles, animales y vehículos.

Grupo Amygo le aconseja y asesora durante toda la duración de la mudanza a Suiza desde su concepción, desarrollo y llegada a destino.

Una buena preparación es la clave del éxito de toda mudanza y la experiencia de Grupo Amygo en mudanzas a Suiza le ayudará a que su mudanza transcurra en las mejores condiciones. Grupo Amygo asume todo el proceso de gestión administrativo, aduanero y del acondicionamiento y transporte de sus bienes. Para una mudanza a Suiza, privilegiamos el transporte por carretera dada la cercanía y buenas conexiones de las redes de carreteras en Europa.

Los contenedores de Grupo Amygo garantizan la seguridad y protección de todo el mobiliario y enseres durante el transporte, además los equipos especializados embalarán cada mueble y enser con la máxima protección y cuidado para evitar eventuales desperfectos durante el movimiento.

Una experiencia de más de 20 años de mudanzas internacionales y un gran conocimiento del terreno son argumentos sólidos para consolidarnos como una empresa de mudanzas altamente especializada en mudanzas internacionales a Suiza. Grupo Amygo ayuda a trasladarse hasta y desde cualquier punto de Suiza

