Los beneficios que aporta una sesión de maderoterapia según el centro Maderoterapia María José

miércoles, 19 de mayo de 2021, 15:18 h (CET) Con el verano a punto de estrenarse, es momento de mejorar la alimentación y resto de hábitos saludables, para recibir al verano con la mejor forma física A veces la alimentación y el ejercicio no basta para obtener los resultados esperados y por ello cada vez hay más métodos complementarios, que podrían perfeccionar la apariencia de la piel y favorecer la salud en gran medida, como puede ser la maderoterapia.

La maderoterapia está englobada dentro de la cosmética natural, pues las masajistas orientales combinaban los masajes manuales con utensilios de madera y poder ejercer más presión y tratar más zonas.

Se trata de una técnica milenaria de origen oriental que se aplica tanto en estética como en rehabilitación y que ofrece muchos beneficios y no solo a nivel estético o físico.

- Equilibrio Emocional . Las personas que tengan estrés post traumático o laboral, ansiedad o cansancio mental, notarán un cambio notable tras cada sesión.

- Favorece la circulación sanguínea.

- Combate la celulitis.

- Ayuda con la retención de líquidos

- Tonifica la piel

- Elimina toxinas.

- Trabaja la energía.

- Resultados visibles desde la primera sesión. Además de visibles son sensacionales, mucha ligereza en piernas y mucha eliminación de líquidos.

- Al ser natural no presenta casi contraindicaciones y permite poder personalizar cada tratamiento según la necesidad que presenta

Por esto no es de extrañar que sea uno de los tratamientos más demandados por celebrities, según la empresa malagueña, Maderoterapia María José,que realiza maderoterapia en Málaga, estas conocidas mujeres, apuestan por este tratamiento natural para mantenerse bien física y mentalmente.

Según explica María José, existen varios tipos de maderoterapia según las zonas elegidas: corporal, es decir, piernas y glúteos; otro en abdomen, que incluye además espalda y laterales. También, en brazos para tonificar. En busto, para reafirmarlo. Y en la cara con rulos pequeños para eliminar papada, reafirmar la piel, eliminar arrugas en el labio, levantar pómulos, para levantar párpado, arrugas de expresión…

El centro de masajes con maderoterapia Málaga, es fruto de años de experiencia y una vocación personal de ayudar a las personas.

