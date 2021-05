Carpintería Metálica Villanueva presenta las pérgolas de aluminio, las más resistentes y duraderas Comunicae

miércoles, 19 de mayo de 2021, 13:43 h (CET) Con motivo de la llegada del buen tiempo, y a causa de la pandemia, muchos hogares van a ser el refugio durante los meses de primavera y verano de muchas familias, por lo que la pérgola será el complemento ideal para los jardines En Carpintería Metálica Villanueva reconocen que uno de los complementos que no pueden faltar en su jardín es la pérgola. Ideal para construir un espacio en el que resguardarse del sol o crear una atmósfera íntima y acogedora en el trocito de edén. Se ha visto en el último año, y debido a la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, como las viviendas se han convertido en refugios para familias, y como el cuidado que se les ha dedicado ha devuelto el entusiasmo por disfrutarlos.

Con la llegada del buen tiempo, muchos de los hogares del territorio ya están haciendo los preparativos para salir de dentro de las casas. Los balcones se visten con flores, las ventanas se engalanan con adornos y en los jardines se empieza ya con la actividad frenética propia de la temporada primaveral. ¿Quién no quiere tener listo su jardín para disfrutarlo durante los meses de calor y buen tiempo?.

Si en su hogar hay un jardín, seguramente ya tendrá preparada la zona de las plantas, muchas de ellas ya estarán en flor, habrá quitado las malas hierbas y la zona con césped estará radiante. Un jardín bien arreglado invita a su disfrute. Y ¿qué mejor forma de disfrutar del jardín y del aire libre, que haciendo vida en él?

Preparar una comida con toda la familia al aire libre, descansar tras un día duro de trabajo, tomarse un refresco mientras se contempla los minutos pasar, relajado, cómodo y a la temperatura ideal, bajo la sombra y con el disfrute de la familia, realmente esto no tiene precio. Para ello, en Carpintería Metálica Villanueva aconsejan "que construyamos nuestro rincón especial en el jardín, en el que colocar una pérgola, el complemento que pone la guinda a su espacio íntimo".

Las pérgolas son estructuras que se pueden construir de diferentes materiales, madera, acero, hierro forjado, PVC. Desde Carpintería Metálica Villanueva recomiendan el aluminio, por que por sus características, es el material que, según su experiencia, mejor responde a las necesidades a largo plazo de los usuarios.

Ventajas de las pérgolas de aluminio

Si todavía no tiene una pérgola en su jardín, y se está planteando instalar una, les presentan las ventajas que tienen las pérgolas de aluminio sobre otros materiales:

Es un material muy resistente con el que se puede construir grandes estructuras con perfiles delgados.

En el mercado puede encontrarse diferentes colores y acabados, e incluso puede encontrar aluminio con imitación a madera.

Es muy resistente a las inclemencias del tiempo, lo que lo hacen ideal para el aire libre.

Una vez colocado, no requiere de mucho mantenimiento y es de muy fácil limpieza, por lo que se ahorrará muchas preocupaciones.

El aluminio es un material respetuoso con el medioambiente, es altamente reciclable sin perder sus cualidades originales. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.