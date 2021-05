Prepara tus sandalias para la llegada del buen tiempo Las “slippers” son dignas herederas del tiempo que pasamos en confinamiento el año pasado Redacción

miércoles, 19 de mayo de 2021, 08:24 h (CET) Con la llegada del buen tiempo es inevitable no pensar en qué sandalias luciremos durante este verano. Así, tras las tendencias que han marcado este período de entretiempo, llegan los modelos que determinarán el mundo del calzado este verano. Por ello, es momento de localizar y adquirir las sandalias de mujer que más nos gusten.



Con todo, como es posible que por el momento todavía no todo el mundo tenga claro cuál es el modelo que quiere lucir durante los próximos meses, a continuación, ofrecemos una pequeña guía sobre las tendencias estivales de este 2021. “Slippers” Sin duda, un modelo de lo más polémico. Las “slippers” son dignas herederas del tiempo que pasamos en confinamiento el año pasado. Muy parecidas a las típicas zapatillas de estar por casa, las “slippers” son las sandalias más cómodas que puedes encontrar este verano. Sandalias pala con maxi plataforma Las sandalias pala con maxi plataforma son un modelo que es amado y odiado a partes iguales. Grandes reinas de los 90, las sandalias pala vuelven este año con fuerza entre críticas y elogios. Sandalias acolchadas Las sandalias acolchadas también se caracterizan por su gran comodidad. El año pasado ya causaron sensación y esta temporada continúan siendo uno de los modelos más demandados. La única diferencia con respecto al verano anterior es que este 2021 la tendencia es llevarlas en versión plana. “Flatforms” Estas sandalias son tan cómodas como cualquier diseño plano, pero tienen el punto extra de contar con varios centímetros de altura gracias a su elevada plataforma. De este modo, entre sus ventajas sobresalen tanto la comodidad que ofrecen como su capacidad para estilizar la silueta de quien las lleva. Sandalias de tiras finas Aunque este año la tendencia es llevar modelos “ugly”, las sandalias de tiras finas son la excepción que confirma la regla. Este diseño es perfecto para lucir con looks románticos de carácter minimalista. Además, este 2021, los colores que más veremos serán los de tonalidades claras. Sandalias “Dad” Las sandalias “Dad” deben su nombre al hecho de que este es un modelo de sandalia muy común entre los padres, tanto entre los de ahora como entre los de hace varios años. En cualquier caso, una de las virtudes de las sandalias “Dad” es que actualmente es fácil encontrar una diversidad enorme de modelos. En este sentido, lo más aconsejable es optar por adquirir sandalias “Dad” que tengan colores alegres para darle un toque veraniego. Sandalias de dedo Las sandalias de dedo serán otra de las grandes tendencias de este 2021. Caracterizadas por una gran versatilidad, estas sandalias también son idóneas para llevar con calcetines o medias en aquellos lugares donde no hace tan buen tiempo. Sandalias neón Las sandalias neón, amarillo neón en concreto, han inundado en las últimas semanas las redes sociales, lo que hace prever que este modelo será tendencia este 2021. En función del estilo de cada persona, estas sandalias son perfectas para combinar con un “outfit” repleto de color o con un “total black”. Cangrejeras Las mujeres que fueron niñas en los 90 saben perfectamente de qué estamos hablando. Muy comunes durante esa década, las sandalias cangrejeras vuelven esta primavera-verano con mucha fuerza. Para combinarlas a la perfección, lo mejor es ponérselas con un vestido “midi” con volumen. Bailarinas Aunque no son exactamente sandalias, las bailarinas merecen una mención especial. De hecho, constituyen el mejor zapato cerrado para la próxima estación. Nuevamente, en función de cada persona, se podrá escoger entre un modelo más clásico u otro más atrevido. Sandalias de dedo Las sandalias de dedo son otro de esos modelos noventeros que han venido para quedarse. En este caso, principalmente aquellos modelos con tonalidades azules o blancas; unos diseños fáciles de combinar sean cuáles sean nuestros “looks” del día a día. Sandalias “ugly” Aunque la mayoría de los modelos que marcarán las tendencias de este verano son asociados a la moda “ugly”, existen unas sandalias que son las “ugly” por excelencia. Este 2021, las sandalias "ugly" más solicitadas serán aquellas que presenten un acolchado con un tejido tweed. Zuecos Este año, también veremos mucho las sandalias tipo zueco. De hecho, este modelo lleva siendo tendencia varias temporadas. Así, durante los próximos meses, podremos verlas tanto en su versión más tradicional de cuero como en su versión tipo “platform”. “Mules” Las Mules también son unas de esas sandalias que llevan tiempo en la primera fila de las tendencias de verano, solo que este año podremos verlas sobre todo en colores como el beige o el blanco. Estas sandalias sobresalen por su gran versatilidad, que las convierte en el calzado perfecto para combinar con cualquier “look” diurno o nocturno. Alpargatas Aunque tampoco son un modelo de sandalia por si mismo, las alpargatas serán otra gran tendencia este verano según recoge la revista Cosmopolitan. Por ello, te aconsejamos que te hagas con unas alpargatas planas anudadas al tobillo. De esta forma, estarás a la moda sin perder en comodidad. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

