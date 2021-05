30 años cuidando la salud de la mujer Comunicae

martes, 18 de mayo de 2021, 14:39 h (CET) El profesor y ginecólogo Juan José Vidal Peláez crea el 1 de abril de 1991 la Unidad de la Mujer del Hospital Ruber Internacional, todo un referente en ginecología y obstetricia El prestigioso y reconocido profesor y doctor Juan José Vidal Peláez funda el 1 de abril de 1991 la Unidad de la Mujer, en el Hospital Ruber Internacional de Madrid. Compuesta por un equipo multidisciplinar de 13 ginecólogos expertos en las diferentes subespecialidades de la ginecología, formada también por matronas, enfermeras, psicóloga clínica, fisioterapeutas, nutricionista, secretarias y auxiliares de clínica, etc. La Unidad de la Mujer ofrece una asistencia personalizada e inmediata y el acceso a las mejores técnicas y tecnologías disponibles. Es pionera en el uso de diferentes procedimientos diagnósticos y quirúrgicos de la obstetricia y la ginecología.

Según el director de la Unidad de la Mujer del Hospital Ruber Internacional, doctor Juan Vidal, "mi enfoque siempre ha ido dirigido a ayudar a la mujer en las diferentes etapas de su vida: “pubertad, adolescencia, madurez, embarazos, menopausia y senectud.”

Todo ello con la más alta tecnología disponible y los mejores tratamientos médicos y quirúrgicos, asegura el doctor Vidal, “una de las mayores transformaciones en estos últimos años la hemos visto en los tratamientos del cáncer ginecológico y de mama con cirugía mínimamente invasiva, los tratamientos de la infertilidad y los de ginecoestética”.

Un papel fundamental para el diagnóstico y tratamiento de los procesos ginecológicos han sido las técnicas radiológicas y de medicina nuclear, “como son las ecografías 3D y 4D, imprescindibles en el diagnóstico prenatal, el escáner y las resonancias magnéticas de última generación, las mamografías de alta resolución, el uso del PET-TAC para detectar metástasis tumorales o la localización de ganglios centinelas en los casos de mama y del aparato genital”, subraya el doctor. A todo ello - continua el experto -, hay que sumar el instrumental quirúrgico actual, que permite realizar cirugías con laparoscopia e histeroscopias.

La Unidad de la Mujer durante estos 30 años sigue prestando una atención especial a la medicina preventiva. “En una especialidad como la nuestra es fundamental actuar a nivel preventivo en varios frentes. Uno de ellos es dar consejo para evitar las enfermedades de transmisión sexual, principalmente los virus del papiloma humano (HPV), que son los responsables de los cánceres del cuello uterino. También asesoramos para evitar el uso indiscriminado de anticonceptivos hormonales, valorando los riesgos y beneficios de dichos tratamientos y realizamos un control exhaustivo de los embarazos para evitar enfermedades como la diabetes y la hipertensión y prevenir los partos prematuros”, explica Juan Vidal.

Los progresos durante estos últimos años de la medicina han sido continuos, tanto en técnicas diagnósticas como terapéuticas, “por eso nuestro objetivo es incorporarlas en cuanto existe evidencia científica de su utilidad”, asevera el director de la Unidad de la Mujer.

Especialistas de reconocido prestigio en cada área constituyen la Unidad de la Mujer del Hospital Ruber Internacional de Madrid.

Es el caso de los doctores Julio Álvarez Bernardi y José Rubio Valtueña, expertos en oncología ginecológica “capaces de tratar, en la mayor parte de los casos, los cánceres del aparato genital mediante cirugía mínimamente invasiva como son las laparoscopias e histeroscopias”, indica Vidal.

“Del diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama se ocupa la doctora Esther Suárez Agustín”, afirma el doctor.

Asimismo, para el diagnóstico precoz y tratamiento de los tipos de cáncer más frecuentes en la mujer, cáncer de cuello uterino, de endometrio y de ovario, “está su responsable, el doctor Alfonso Duque Frischkorn, para detectar las enfermedades de transmisión sexual mediante colposcopias, citologías líquidas y frotis bacteriológicos”.

Desde su inicio, la Unidad de la Mujer, ha realizado tratamientos de reproducción asistida, utilizando siempre las últimas técnicas disponibles en este ámbito. Ciclos de inseminación, fertilización in vitro, FIV con diagnóstico genético preimplantacional, ciclos de ovodonación y de criopreservación de óvulos. Según matiza Juan Vidal, la doctora Elena Meliá Fullana es la directora Médica de Reproducción Asistida de la Unidad de la Mujer y junto con la doctora Vega Cabezuelo Sánchez, forman parte de la Unidad de Reproducción del Hospital Ruber Internacional.

“Para tratar cualquier posible trastorno funcional de la mujer, desde la primera regla y controlar los diferentes cambios y problemas que suceden durante la menopausia, se encuentra la doctora María Teresa Martín Pedraza, que además es responsable de la ginecoestética, área en auge cada vez más demanda”, reconoce el especialista.

“El control del embarazo y la preparación al parto ha sido siempre esencial en el quehacer diario de todos los médicos de la unidad. Al frente está el doctor Ángel Lorenzo Álvarez, pionero en la introducción del test prenatal no invasivo (TPNI)”, agrega el jefe de la Unidad de la Mujer.

El Profesor Juan Vidal destaca que, de los problemas psicológicos de la mujer en todas las etapas de la vida, se ocupa la psicóloga clínica de la unidad, Elena Iracheta.

“Completan este gran equipo multidisciplinar el ginecólogo recientemente incorporado, especialista en menopausia y revisiones ginecológicas generales, doctor Sebastián Sessa y dos ginecólogas externas, las doctoras Nuria López e Isabel Rodríguez-Piñeiro. Fisioterapeutas como Inmaculada Camisón y Pilar Cortés, especializadas en la prevención de las alteraciones del suelo pélvico para evitar incontinencias de orina y prolapsos del aparato genital, la nutricionista Sara Romero, matronas, enfermeras y auxiliares, así como las relaciones públicas de la unidad, Fátima Labaig”, concluye el doctor Juan Vidal.

