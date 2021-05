​Traductores oficiales Ecuador Las traducciones automatizadas no ofrecen resultados tan satisfactorios como una traducción desde una agencia profesional Redacción

@DiarioSigloXXI

lunes, 17 de mayo de 2021, 11:07 h (CET) El español es uno de los idiomas más hablados en todo el mundo, pero sigue a años luz del inglés, por ejemplo, en relevancia en el mundo de los negocios, la empresa, las finanzas o la tecnología. Tracendio Ecuador es un servicio de traducción de documentos legales que va a permitir hacer llegar esos textos, esos documentos, a un mayor número de personas.



En un mundo globalizado como el actual, donde existen decenas de idiomas con gran calado en todo el mundo, mostrar esos mensajes, trabajos documentos, servicios a realizar, ofertas… en varias lenguas es un elemento diferenciador para llegar a más público.

Las agencias de traducción, como Tracendio Ecuador, están especializados en esta actividad. Estas empresas no trabajan únicamente con páginas web, blogs o redes sociales, sino que ofrecen servicios de traducción de textos legales, obras académicas, estudios científicos y, en el caso de esta agencia ecuatoriana, sobre todo documentos oficiales.

La empresa cuenta con más de 15 años de experiencia y su actividad va más allá de la traducción de documentos oficiales, pues también participan de congresos, charlas, actividades corporativas y actos con carácter simultáneo, para poder acoger a hablantes de distintos idiomas.

¿Qué ventajas ofrecen estas agencias? La globalización e interconectividad de los países obliga a realizar un esfuerzo extra para acercar culturas e idiomas. Las nuevas tecnologías permiten que los servicios y productos viajen de un lugar a otro con gran rapidez, pero en ocasiones la barrera idiomática es un problema a superar.

Internet nació, en sus inicios, como un sistema para que profesionales de la investigación, la ciencia y la docencia pudieran mostrarse más cercanos, compartir su sabiduría. De algún modo las agencias de traducción inciden en esa idea, pues permiten que la información llegue sin problemas a hablantes de otras lenguas.

No obstante, para que esto sea posible es imprescindible contar con profesionales de gran valía, que sean conocedores de ambos idiomas y que sean capaces de traducir de manera correcta esos textos y documentos.

Si bien con los documentos oficiales ocurre menos, porque se utiliza un lenguaje más neutral, quizás poco accesible pero sin añadiduras y con un marcado carácter jurídico o legal, no en todos los idiomas las ideas se representan con las mismas palabras.

Un término en inglés, aunque se considere como correcta una determinada traducción en español, no va a significar lo mismo exactamente. El idioma es cultura, y como tal, depende de las vivencias, el clima, la historia y un sinfín de intangibles a considerar.

Servicios más completos y satisfactorios que con traductores automáticos En los últimos años la inteligencia artificial ha ido ganando mucho peso en nuestras vidas. De hecho está más presente en nuestro día a día de lo que creemos. Hacemos uso de ella cuando consultamos algo en internet en nuestro teléfono móvil cuando utilizamos un electrodoméstico con control remoto. En el ámbito de las traducciones también es posible acudir a sistemas que ofrecen este servicio.

Sin embargo, las traducciones automatizadas no ofrecen resultados tan satisfactorios como una traducción desde una agencia profesional. Ya no solo hablamos de palabras mal traducidas o errar en el contexto, sino no saber transmitir la idea que subyace a ese documento.

Cuando se trata de documentos legales, que no tienen tanta carga metafórica y que están diseñados para ser legibles y entendibles en cualquier idioma, esta situación no se produce tanto, pero sí es importante acudir a profesionales que verdaderamenteconozcan esos tecnicismos legales. Algo similar ocurre con os textos científicos.

Los servicios personales de traducción, los que ofrecen las agencias, dotan de mayor coherencia a los textos, un sentido del que carecen cuando se acude a traducciones automatizadas.

¿Qué textos se pueden traducir? La red de textos y documentos a traducir es muy amplia. Tracendio Ecuador logra dar un prisma de mayor accesibilidad a esos documentos legales que están inicialmente elaborados en otros idiomas, pero sus servicios incluyen también la interpretación y traducción en eventos.

En otras ocasiones, las agencias de traducción tienen un perfil más comercial y se introducen en el ámbito del ecommerce, para promover la expansión hacia otros países de las empresas. Las editoriales que quieren lanzar obras en otros idiomas o incluso el sector del cine y las series son otros escenarios donde pueden moverse estas empresas.

Le queda larga vida a las agencias de traducción, pero la clave definitiva es confiar únicamente en profesionales que realmente conozcan los idiomas en cuestión, para transmitir con fidelidad los mensajes que se quieren lanzar. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Mercedes Clase A, una elección de los clientes de Total Renting Desde que comenzó a comercializarse hasta día de hoy este modelo ha ido pasando por diferentes fases ​Traductores oficiales Ecuador Las traducciones automatizadas no ofrecen resultados tan satisfactorios como una traducción desde una agencia profesional Clouding.io dobla la transferencia a Internet por Servidor Cloud para todos sus clientes El Grupo Tinsa potencia su negocio de big data con la adquisición de DEYDE Calidad de Datos SAFE IBERIA, fabricante nacional de referencia y miembro de la OESP