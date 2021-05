Alimentos que ayudan a conseguir un tránsito intestinal regular Si existe una fruta que debemos tomar con cierta frecuencia esa es el kiwi Redacción

sábado, 15 de mayo de 2021, 12:55 h (CET) Disfrutar de un tránsito intestinal regular es el deseo de muchas personas que sufren alteraciones constantes en este hábito tan necesario para nuestro bienestar. No poder ir al baño con la frecuencia necesaria por culpa del estreñimiento altera incluso nuestro estado de ánimo, así que es necesario adoptar cambios para poder ir con regularidad.

Pero ¿qué alimentos nos ayudan a regular el tránsito intestinal? Son muchos los alimentos que pueden ayudarnos a ir al baño con regularidad, pero algunos de los que nos pueden ayudar son los que se muestran a continuación: Alcachofas Las alcachofas son unas verduras muy ricas en fibra que pueden cocinarse de diferentes formas gracias a su versatilidad. Esta verdura es muy recomendable para ayudar a regular el tránsito intestinal gracias a su alto contenido en fibra y a su poder détox que ayuda a que nuestro cuerpo elimine aquello que le sobra. Un alimento que no debería faltar en una dieta saludable rica en frutas y verduras. Aceite de oliva El aceite de oliva es una grasa saludable muy rica en ácidos grasos insaturados que puede ayudarnos a un doble objetivo: mejorar la digestión y regular el tránsito intestinal. Es un producto natural que, consumido de forma habitual, nos ayuda también a ablandar la dureza de las heces para poder expulsarlas con menos esfuerzo. Podemos tomar aceite de oliva en los guisos, en ensaladas como aliño e incluso tomar una cucharada por las mañanas en ayunas para tratar de multiplicar sus efectos. Frutos secos Los frutos secos son alimentos ricos en fibra, lo que ayuda a favorecer el tránsito intestinal. Se aconseja comer entre 3 y 7 raciones semanales de frutos secos para ayudar a regular el tránsito intestinal. También son ricos en ácidos grasos insaturados, en potasio y en calcio, todos ellos nutrientes que benefician nuestra salud y que ayudan a formar las heces para favorecer su posterior eliminación. Kiwi Si existe una fruta que debemos tomar con cierta frecuencia para ayudar a regular el tránsito intestinal esa es el kiwi. Esta fruta destaca por su alto contenido en fibra y en vitamina C y su poder frente al estreñimiento es muy interesante. Son muchos los estudios que han demostrado que tomar 3 kiwis al día en periodos de estreñimiento puede ayudar a regular el tránsito intestinal.

Además de todo lo anterior es fundamental recordar que debemos mantener nuestro cuerpo hidratado para favorecer la formación de las heces. Para ello es recomendable tomar de 1,5 a 2 litros de agua al día para ayudar a que las heces tengan la consistencia adecuada para que mejoren los movimientos en el intestino y facilitar el momento de ir al baño.

Como se puede apreciar es aconsejable introducir ciertos cambios en nuestros hábitos alimenticios para tratar de lograr un tránsito intestinal regular. Roha max Existen complementos alimenticios con base de ingredientes 100% naturales como Roha-max tránsito intestinal que son de gran ayuda para mantener un tránsito intestinal regular. Se trata de un preparado muy fácil de tomar que aprovecha los efectos de las hojas de sen ayudando al mantenimiento normal del tránsito intestinal. Se puede tomar como una infusión convencional o masticando la cantidad equivalente a media cucharada de café y tragarlo con la ayuda de un vaso de agua. Ahora también en comprimidos.

