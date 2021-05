¡Dios mío, Dios mío! ¿Por qué nos has abandonado? Pablo Iglesias… caminando… caminando… Ángel Alonso Pachón

@AAP1942

sábado, 15 de mayo de 2021, 12:45 h (CET) Yolanda Díaz, señora ministra y algo más (hoy llueven los puestos y los títulos como el granizo: al caer hace daño, luego se esfuma sin dejar rastro, sólo el daño que haya hecho).



Señora ministra, si usted de verdad tuviera, solamente un “poquito de sentido de persona de Estado”, no soñaría diciendo como Jesús hace dos mil años: “Pablo Iglesias camina con nosotras”.

Primero, hacer “dios” con coleta (disfraz utilizado para arengar a las masas) a una persona que “ha salido por piernas”, huyendo y dejando tras de sí las consecuencias de su ineptitud para gestionar, para gobernar, para observar la realidad de la clase obrera (siempre utilizada para sus intereses)… hacer “dios” a la inutilidad es manifiestamente de “tontos”.

Segundo, se equivoca, el “espíritu de Pablo” no camina con vosotras (por lo menos, sea consecuente con sus ideas; “camina con nosotras, con nosotros, con nosotris)… no camina, está sentado, haciendo que lee, vendiendo imagen, con el un gran contrato, no para trabajar “socialmente”, sino para intentar hundir en la ciénaga a las personas que representan al pueblo español.

Señora ministra, hacer “dioses” de Vallecas, ya no se lleva… ahora, lo moderno es hacer “ejecutivos políticos mitineros, trileros y engaña inocentes”; así, señora ministra, Yolanda Díaz, así “Pablo Iglesias caminara con vosotras” disfrazado de “señor”, de “gobernador de ínsulas quijotescas”.

Por cierto, señora Yolanda Díaz ¿Ha echado un vistazo a lo que está detrás de usted?:

PARO… columnas de millones PARADOS… Economía ANÉMICA… Sanidad, ABANDONADA A SU SUERTE… Colas personas, impotentes para dar de comer a su familia… Por favor, mire, párese a contemplar la humillación de pedir…

Por cierto… Usted no dirá que TODO ES CULPA DE MADRID (menos mal) o ¿me equivoco? Otro si digo: Ahora se acerca la fecha para que miles de estudiantes pasen la prueba de selectividad para la universidad. ¿Alguien ha pensado como actuarán en caso de estudiantes con “positivo” en el Covid’19?... Por favor, pregunte a la ministra de Educación, por favor…

No saben, no contestan… Eso es lo que responden los directores de Instituto, responsables de todos sus alumnos posibles universitarios…

Señora ministra, Yolanda Díaz, menos “Pablo Iglesias, caminando…” y más sentarse a buscar soluciones reales, objetivas y urgentes para los problemas de los ciudadanos.

Me da pena, que mi rabia me la coma yo solito y estos comentarios no lleguen a los despachos de todas esas personas que se llaman “gobernantes” y que “caminan sobre nosotros como “becerros”, porque como “dioses”, sería demasiado. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ¡Dios mío, Dios mío! ¿Por qué nos has abandonado? Pablo Iglesias… caminando… caminando… ​Si el pueblo pudiera hablar y ser escuchado... ¿Alguien puede explicar a los sesudos gobernantes que no hay peor cosa en política que matar al que te da de comer? ​Avances científicos Un mal uso de los avances tecnológicos solo sirve para empobrecer la vida La Ley de Segundad Oportunidad: Vehículo para liquidar deudas imposibles y avanzar Tiene como objetivo permitir que una persona física o autónomo, tras un fracaso económico, pueda rehacer su vida ​¿Desapareció D. Trump de la política? Muchos piensan que no El concepto que se tiene en Europa del expresidente norteamericano siempre ha estado basado en su comportamiento extrovertido y impulsivo