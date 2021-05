Tomedes (y sus robots de traducción) anuncian desembarque en el creciente mercado tecnológico español Comunicae

viernes, 14 de mayo de 2021, 09:04 h (CET) La situación actual sobre la pandemia va a pasar, es sabido. Y en especial las empresas tecnológicas españolas, que desde el 2019 ya compiten en el top 10 europeo (al mismo nivel que Alemania). Este es uno de los motivos por los que la internacional de traducciones Tomedes está aterrizando en el país para, entre otras cosas, potenciar el mercado gracias a sus traducciones de marketing, apoyadas por el machine learning El mensaje es la clave para llegar a nuevos mercados

La agencia de traducción Tomedes tiene grandes planes para el mercado español que se perfila para ocupar las primeras posiciones a nivel europeo (y por qué no mundial) en el desarrollo de empresas tecnológicas.

Gracias a su experiencia trabajando con compañías de la lista + Fortune 500, la multinacional de traducciones ha desarrollado y perfeccionado sus sistemas de traducciones robotizadas que permiten a estas empresas comunicarse internamente, y adaptar sus mensajes a todo el mundo con un efectivo resultado de costo/beneficio.

La participación de empresas de traducción en un mercado que se expande es tan lógica como necesaria. Una empresa que exporta conocimiento, necesita resolver con agilidad sus comunicaciones.

Es por eso que Tomedes, utilizando herramientas tecnológicas y su red internacional de colaboradores, ha logrado desarrollar sistemas que sirven como puente de expansión a las empresas más grandes del mundo.

Traducción de marketing para seguir creciendo

“La precisión que se necesita en el mensaje, combinado con la disponibilidad de recursos económicos y de tiempo, determinan la herramienta a utilizar en cada traducción” asegura William Mamane, director de marketing de Tomedes.

En este sentido, las traducciones se pueden realizar de diferentes formas.

Traducción por un experto en marketing

Cuando el mensaje a traducir tiene un significado muy profundo (como un slogan publicitario), o requiere de un alto conocimiento y análisis del público objetivo y el mercado, no se puedeconformar con una traducción literal.

Por ejemplo, si existe un embudo de ventas perfectamente diseñado y funcionando en un mercado, hacer una traducción literal y ponerlo a trabajar en otro país no es garantía de que funcione de la misma manera. Los intereses, necesidades y objeciones de un nuevo mercado pueden ser muy diferentes, aun cuando el producto que se vende es el mismo.

En este caso, una traducción de marketing por un profesional en la materia, capaz de investigar y encontrar la información necesaria para dar con el mensaje adecuado, es la mejor forma de llegar al público objetivo.

Machine translation + experto

Los robots se están volviendo cada vez más rápidos, inteligentes y precisos. Por eso cuando el mensaje es de carácter interno, o se requieren grandes volúmenes de información traducida en poco tiempo, el machine translation es ideal para lograr los objetivos.

En cambio, cuando el mensaje es muy complejo, contiene muchas expresiones idiomáticas (humor, sarcasmo, tono), y el resultado debe ser incuestionable, el machine translation con el soporte de un traductor experto es el mejor recurso para las empresas.

Un mercado español que crece y una competencia que lo afirma

Como siempre ha pasado en todo el mundo, el desarrollo de industrias y las posibilidades económicas que eso trae de la mano, funcionan como un imán para atraer a nuevos jugadores al mercado que aporten su conocimiento. Por estos motivos, que una agencia internacional como Tomedes aterrice en el país, y ofrezca competencia a otras grandes empresas, funciona como potenciador al impulso de una industria y el desarrollo de un país.

Más información en: https://es.tomedes.com/

