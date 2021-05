Descubre la Nutricosmética, belleza desde el interior ​La salud física y mental ha sido, es y será, sin duda, una preocupación constante en la vida del ser humano Redacción

jueves, 13 de mayo de 2021, 12:51 h (CET) La aplicación de cremas antienvejecimiento, tratamientos capilares, mascarillas y demás, son algunos de los medios que utilizamos habitualmente para realzar nuestro aspecto físico. Sin embargo, tenemos bastante tendencia a olvidarnos de que realmente la salud, es la verdadera responsable y encargada de regir completamente nuestro aspecto. Para que entiendas mejor la relación, a continuación ampliaremos información sobre cómo influye la salud en tu belleza y sobre cómo contribuye el seguir una dieta equilibrada para mantener un aspecto saludable, concretamente vamos a hablar de la Nutricosmética, de sus propiedades, de sus beneficios y de mucho más. ¡Acompáñanos y te lo contaremos todo!



¿Qué es la nutricosmética? Comenzaremos definiendo qué se entiende por salud. Si atendemos a lo que dice la Organización Mundial de la Salud (OMS), "la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social", en otras palabras: para estar bien por fuera, debes estar bien por dentro.

¿Y cómo se consigue esto? pues obviamente a través de la nutricosmética.

La nutricosmética es una mezcla de cuidado peronal y alimentación, a través del consumo de productos de origen natural en forma de complementos alimenticios, cuyos principios activos actúan directamente sobre la piel y el cabello avivando nuestra belleza y mimando nuestro aspecto. Lo más significativo de todo es que a diferencia de la cosmética tradicional que actúa en el exterior, la nutricosmética lo hace desde el interior de nuestro organismo, proyectando y potenciando su resultado hacia fuera.

Los nutricosméticos Cuando la alimentación no nos resulta suficiente debido a factores como la edad o el estrés, entran en escena los nutricosméticos, complementos alimenticios cuyas fórmulas basadas en micronutrientes naturales (vitaminas A, B, C y E) impulsan la formación natural de elastina y colágeno contribuyendo a restablecer la elasticidad de la piel entre otras cosas.

Asimismo, también son ricos en aminoácidos y antioxidantes naturales que intervienen muy activamente en la reparación y recuperación del tejido cutáneo, rejuveneciendo la piel de forma extremadamente notoria.

Sus múltiples beneficios Antes de nada destacar, que al ser productos que se toman por vía oral, su efecto se conduce a través de todo el cuerpo participando en profundidad, a diferencia de los productos de uso tópico que solo inciden de forma local. Es decir, los nutrientes trabajan a nivel celular y sus resultados pueden observarse entre los 30 y 60 días siguientes al inicio de la primera toma. Veamos a continuación cuáles son sus bondades. ¡No te lo pierdas!

Reduce el envejecimiento prematuro y las huellas de la edad, gracias a sus potentes antioxidantes. Tiene acción regeneradora en el cabello, disminuyendo y previniendo su caída. ¡Di adiós a los cabellos quebradizos! En cuanto a tus uñas, lucirán brillantes y bien nutridas, además de fortalecidas. Asimismo, la nutricosmética posee acción antiinflamatoria y antiseborreica. Igualmente, mejora los síntomas del eccema atópico, la dermatitis y la psoriasis y acelera el bronceado. ¡Tu piel resplandecerá radiante! ¡Y lo mejor, todo ello de forma completamente natural!

Eso sí, a la hora de hacer uso de esta forma de vida, te recomendamos que solicites el asesoramiento de expertos profesionales altamente cualificados como los que puedes encontrar en la plataforma www.marnys.es.

¿Qué es Marnys? Marnys, es una empresa con más de 50 años de trayectoria profesional que surgió como una planta envasadora de miel y polen de abejas y que hoy en día, conforma uno de los tres principales fabricantes de productos a base de jalea real y propóleo del mundo. Además, es el mayor fabricante de viales bebibles de Europa, así como uno de los laboratorios más avanzados tecnológicamente del sector en todo lo largo y ancho del planeta. Actualmente los Laboratorios MARNYS están desarrollando productos especializados de nutricosmética avanzada, respaldados por su extraordinario equipo humano, constantemente actualizado en cuanto a formación y tecnología punta se refiere.

Comprometidos con el entorno y el medio ambiente, abanderan la sostenibilidad y las causas sociales entre sus principales premisas y abogan por ofrecer a sus clientes los mejores productos de calidad existentes hoy por hoy en el mercado.

