Occam Agencia Digital prepara su arsenal de desarrollo tecnológico para 2021

La empresa española de marketing Occam Agencia Digital amplía sus servicios en 2021 para ayudar a las marcas a crecer mediante metodologías de Inbound Marketing, producción audiovisual, desarrollo de software, aplicaciones móviles y blockchain Como partner Platinum de HubSpot y agencia de Inbound Marketing en Madrid, Occam Agencia Digital es especialista en la aplicación de una metodología de marketing clave para el actual mundo empresarial. Siguiendo los principios del modelo Inbound, ayuda con la atracción de clientes potenciales mediante la creación de contenido valioso y experiencias hechas a medida a loo largo de las 3 etapas del funnel de ventas: atraer (captar la atención del público adecuado con contenidos de valor), interactuar (ofrecer soluciones e información que tienen en cuenta las necesidades) y deleitar (ayudar a los clientes a alcanzar el éxito gracias a su compra).

Occam Agencia Digital confía en el crecimiento de los negocios a través de relaciones significativas y duraderas con los prospectos, consumidores y clientes. Tal y como marca la filosofía del Inbound Marketing, para recibir, antes hay que dar. De esta forma, crea para sus clientes contenido de todo tipo (vídeos, posts, infografías, e-books, white papers, etc.) que permiten a sus prospectos obtener valor en todas las etapas de su recorrido de compra.

Y por supuesto, todo este contenido multiformato no tendría sentido si no gira en torno a la presencia online de las marcas. Tener un sitio web escalable, flexible y orientado a los objetivos de negocio es el primer paso para trabajar la fama y la visibilidad. Y no solo eso, sino que una web también es el core de la estrategia de marketing, la herramienta de generación de leads u oportunidades de venta y la pista de aterrizaje de los visitantes.

Por eso, en Occam trabajan la estrategia de marketing digital desde la base, ayudando a las marcas en el desarrollo de su web así como con otros productos tecnológicos a través de su factoría de software:

- APIs a medida para crear integraciones funcionales con otros sistemas.

- Backoffices para digitalizar y automatizar procesos.

- Sitios web a medida como principal escaparate de las empresas.

- Desarrollo web con el CMS de HubSpot para quienes necesiten un servicio integral de desarrollo de Inbound Marketing.

- Aplicaciones móviles nativas para Android e iOS, utilizando lenguajes nativos en función del sistema operativo.

- Blockchain, la tecnología que está revolucionando el mercado a través de la tokenización de activos, el desarrollo de criptomonedas y mucho más.

Como muestra del funcionamiento de esta Factoría de Software, Occam ha comenzado a crear productos propios, destacando el desarrollo de la primera lanzadera de startups española para invertir con blockchain. Recibe el nombre de La Roseta y es una apuesta tecnológica a través de la cual pueden darse cita emprendedores en busca de financiación e inversores que necesitan rentabilidad. El proyecto funciona con Utility Tokens y está respaldado por el equipo de la propia agencia de Inbound Marketing así como por un conjunto de profesionales externos del sector.

La tecnología y el desarrollo son parte de la visión del futuro. Es más, son la médula espinal del marketing automatizado con el que las empresas alcanzan su máximo potencial. Por eso, el equipo de Occam Agencia Digital está comprometido con una apuesta firme de desarrollo tecnológico para este 2021.