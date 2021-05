Cinco curiosidades de Emilia Pardo Bazán Gracias a su trabajo en la lucha en pro al feminismo, fue nombrada la directora de la famosa Sección de Literatura del Ateneo Madrileño Redacción

miércoles, 12 de mayo de 2021, 07:03 h (CET) Gran parte de la razón por la cual las mujeres tienen los mismos derechos a la educación que los hombres hoy en día se debe a la lucha de figuras literarias importantes que alzaron sus voces en contra de las injusticias de la sociedad.



En el territorio español, los derechos de las mujeres no serían los mismos sin una las activistas más fundamentales del feminismo, la autora Emilia Pardo Bazán.

La trayectoria de Emilia consistió en una lucha constante por alcanzar la igualdad de género, algo que pudo lograr debido a que pertenecía a una familia noble de la realeza.

De hecho, Emilia era condesa de Pardo Bazán, un título que heredó de su padre y que utilizó de forma inteligente para detener a las injusticias a las que las mujeres españolas se tenían que enfrentar en aquél periodo histórico.

Una de las plataformas que Emilia Pardo Bazán aprovechó para dejar atrás las ideas machistas fueron sus novelas, alzándose como una de las escritoras más influyentes en la lucha feminista del siglo XIX.

Además, también se dio a conocer por sus poemas, obras de teatro, ensayos y críticos de obras literarias de España, y su muy notorio trabajo como periodista, a través del cual denunció al atropello de la mujer en la sociedad española.

Emilia se dedicó a educar y dar discursos que se oponían a las normas morales machistas que dominaban en aquella época. Exigía los mismos derechos de los hombres para las mujeres.

La autora también se dio a conocer por ser una de las responsables en llevar a la notoriedad al naturalismo, un estilo de escritura que se enfoca en la exageración de la descripción de los entornos medio ambientales.

En este post, te traemos 5 datos curiosos acerca de la vida y obra de Emilia Pardo Bazán, un símbolo del feminismo español. 1. Interés temprano por la escritura La vida de Emilia Pardo Bazán estuvo llena de publicaciones literarias que contribuyeron a un cambio de la perspectiva social de la mujer en el siglo XIX.

El interés de la autora por la escritura inicia desde su infancia, con una gran admiración por libros como La Ilíada de Homero y Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes.

En realidad, con apenas 13 años, la española redacta su primera historia original, de nombre “Aficiones peligrosas”.

Esta obra no sería publicada sino hasta más de un siglo más tarde, en el año 2012, cuando salió a la luz como reliquia de esta figura literaria. 2. Matrimonio como puerta a Madrid La época dorada de Emilia Pardo Bazán como literaria y activista se llevó a cabo en Madrid, pero la escritora realmente nació en la localidad de La Coruña.

Cuando Emilia tenía 16 años de edad, contrae matrimonio con José Quiroga y Pérez Deza, de tan solo 19 años.

A su lado, realizó muchos viajes a países europeos y terminó en la ciudad de Madrid, en donde adquiriría su notoriedad años más tarde. 3. Directora madrileña Gracias a su trabajo en la lucha en pro al feminismo, Emilia Pardo Bazán fue nombrada la directora de la famosa Sección de Literatura del Ateneo Madrileño, un gran honor con el que todo autor español soñaba.

Pero fue aún más significativo para Emilia, puesto que se convirtió en la primera mujeren dirigir esta sección en el año 1906. 4. Revista controversial Como se mencionó, Emilia no solo se dedicó a escribir sus propias obras, sino que realizó varias críticas sobre títulos españoles de la época.

Eventualmente decidió iniciar una revista escrita y financiada por ella, bajo el título de Nuevo Teatro Crítico, a través de la cual daba su opinión acerca de obras teatrales del momento.

Emilia se enfocó en criticar todo elemento machista que se podía observar en estas obras, lo cual no fue del agrado del público, por lo que a los 3 años de iniciar el proyecto, se vio obligada a terminarlo. 5. Tráfico de armas Quizá la curiosidad más interesante de la vida de Emilia Pardo Bazán es el hecho de haberse dedicado al tráfico de armas en una época de su vida.

Esto lo afirma Lorenzo Gallardo, en su obra de datos curiosos titulada “Esto no estaba en mi libro de Historia de la Literatura”.

