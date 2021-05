El futuro de la inversión en criptomonedas está en las altcoins, según StormGain Comunicae

lunes, 10 de mayo de 2021, 14:07 h (CET) Bitcoin se ha convertido en una criptomoneda inaccesible para muchos inversores, pero el resto de las criptodivisas van ganando terreno. Son las llamadas altcoins o alternativas Bitcoin El 2021 está siendo un gran año para Bitcoin (BTC), pero, mientras la primera y más famosa de entre las divisas digitales pierde el impulso que anteriormente la propulsó hasta grandes cotas, el resto de las criptodivisas le está ganando terreno. Estas otras monedas, denominadas 'altcoins' (alternativas a Bitcoin), no disfrutan del nombre y reconocimiento de Bitcoin pero, según los analistas de StormGain: "Sería un error menospreciarlas, ya que muchas de estas altcoins representan grandes oportunidades de inversión, que bien podrían aventajar a Bitcoin, como demuestran además las últimas tendencias en el mercado".

Tras las pérdidas recientemente observadas, la tasa de dominio de Bitcoin se sitúa ahora en un 49,5 %, siendo este su nivel más bajo en casi tres años. Dicha fluctuación es un claro reflejo del creciente interés por las altcoins en el mercado y ha llevado a que muchos traders declaren abierta la temporada para las altcoins, estimando que estas ganarán la carrera contra Bitcoin a corto plazo.

La opinión dominante en el, relativamente nuevo, mundo de las criptomonedas establece que el valor de las altcoins está sujeto al precio de Bitcoin, por lo que el oleaje provocado por el avance de Bitcoin suele favorecer también el avance del resto de criptomonedas. Del mismo modo, cuando Bitcoin va mal, puede arrastrar a las altcoins, aunque esta dinámica parece haberse acabado.

No perder de vista estas altcoins

2021 se ha descubierto como un auténtico punto de inflexión para las criptomonedas, por el que dejan de cumplirse los patrones anteriores y el valor de las altcoins se desvincula cada vez más de Bitcoin. Según los responsables de StormGain: "Resulta de especial relevancia el caso de la segunda divisa digital según su capitalización de mercado, Ethereum (ETH), que ha alcanzado nuevos máximos históricos mientras que Bitcoin perdía un 20% con respecto a su máximo histórico. Bien podría esto deberse a las alentadoras declaraciones que hiciese Visa a finales de marzo, tras afirmar que aceptará transacciones y pagos con criptomonedas, sirviéndose para ello del blockchain de Ethereum".Otros ejemplos analizados por StormGain son los siguientes:

Dogecoin (DOGE) ha vuelto a alcanzar valores máximos históricos, gracias nuevamente a los tuits de Elon Musk. Así, el fundador de Tesla se llamó a sí mismo "el padre de Doge", mientras promocionaba su próxima aparición en el programa de televisión Saturday Night Live el 8 de mayo. Musk ha prometido que "llevará Dogecoin a la luna, literalmente" con el lanzamiento del cohete SpaceX, compañía con la que Musk se ha sumado a la carrera por los vuelos comerciales a la luna.

Chainlink (LINK) viene también obteniendo buenos resultados tras publicar el Whitepaper de su versión 2.0, documento técnico en el que presenta una nueva arquitectura para la creación de contratos inteligentes, mediante un marco para múltiples redes de oráculos descentralizadas interoperativas. Por su parte, LINK registró máximos históricos de 44 dólares antes de experimentar una corrección hasta los 36 dólares. No obstante, sigue siendo una sólida opción de inversión.

Otras altcoins que deberían ser vigiladas son Qtum (QTUM) y Pancakeswap (CAKE). Se trata de innovadores tokens que, recientemente, registraron máximos históricos, pero son todavía asequibles para inversores minoristas. Sin olvidarnos de las ya consolidadas Litecoin (LTC) y Monero (XMR).

¿A qué se debe el interés por las altcoins?

Cada moneda obedece a una función, ya se trate de una divisa digital, token gubernamental, un contrato inteligente de gas, etc. Incluso las 'monedas meme' como Dogecoin cumplen su función, según StormGain.

Un claro factor a su favor es su rentabilidad, lo que puede ser la razón de la atracción por las altcoins que tantos traders están experimentando durante el retroceso de Bitcoin. BTC ha perdido terreno con respecto a sus máximos históricos, pero se trata de un activo con gran capacidad de recuperación, que ha conseguido levantarse tras la caída sufrida, manteniéndose en los 55.000 dólares. Aun así, son muchos los inversores minoristas que no pueden plantearse la idea de comprar un Bitcoin entero.

Sin embargo, cada vez más personas quieren invertir, hoy por hoy, en el mercado de las criptodivisas y las altcoins se descubren como un activo mucho más asequible y accesible para los nuevos traders, que acaban de adentrarse en el mundo de las criptomonedas y comienzan ahora a crear sus portafolios.

Aprovechar la temporada altcoin

"Con la temporada de las altcoins abierta, todo trader debe elegir cuidadosamente una plataforma de criptomonedas de confianza, que ponga a su disposición una amplia variedad de altcoins y produzca los mejores rendimientos sobre sus inversiones", afirman los responsables de StormGain.

StormGain, la plataforma de trading con criptomonedas con bajas comisiones y un elevado nivel de apalancamiento, acaba de presentar su nueva gama de altcoins, entre las que se encuentran las monedas anteriormente mencionadas y muchos otros activos. Los usuarios de StormGain operan ETH, XMR, LINK, CAKE, DOGE y otras altcoins, con las mejores condiciones, pero pueden beneficiarse además de ventajas exclusivas, como intereses devengados o el Cloud Miner de Bitcoin.

Crear una cuenta en StormGain es sencillo; se accede a través de su página web o aplicación para smartphone, escoger un nombre de usuario y contraseña y comenzar a operar en solo unos segundos.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Control sobre la nicotina con los e-cigarrillos Es evidente que el uso de los cigarrillos electrónicos se ha normalizado en la sociedad moderna Cómo hacer una mudanza con energía Sailwiz, el "blablacar de viajes en velero", supera el millón de euros en ventas Seleccionados los seis finalistas del VIII Concurso "Bocadillos de Autor" Desde los primeros autos eléctricos hasta el revolucionario Car PI de Neutrino Energy