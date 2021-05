Derecha fuerte... sinónimo de progreso Cuando no existe el principio de servicio público, las “lindes” no dejan de ser, simplemente, cortinas correderas Ángel Alonso Pachón

viernes, 7 de mayo de 2021, 02:18 h (CET) Los analistas políticos comentan que es necesario una “derecha fuerte”.



Lo que no dicen, dichos analistas, es a qué llaman ellos “derecha fuerte”.

Lo que sí se vislumbra entre sus comentarios es que esa “derecha fuerte” sería el contrapeso a VOX.

La indefinición, sigue siendo, parece ser, el alma mater de la política.

Definir y concretar en política, con todos los riesgos advenedizos, es muy arriesgado, pero señalar las “lindes” ideológicas, sociales y de convivencia es el principal deber moral de todo partido que quiera tomar parte de la “Asamblea”.

Lógicamente, cuando no existe el principio de servicio público, las “lindes” no dejan de ser, simplemente, cortinas correderas, pero si el compromiso social es “fuerte” las lindes son “muros” de mayor o menor altura, pero “muros”.

Quizás cuando los analistas políticos hablan de la necesidad de una “derecha fuerte” se refieren a las famosas “lindes” en forma de “muros”.

Por último, siguiendo con el símil, unos muros que no reflejen en sus paredes los por qué, los para qué y los ideales, serían un engaño y les podríamos colocar el apelativo, sin ningún escrúpulo, de “muros ultra” (porque no explican sino que obligan).

Una “derecha fuerte” es aquella que tiene sus ideas y el desarrollo de las mismas CLARO.

Cuando eso no se da, aparecen los llamados “ULTRAS”, que son los que sacan los colores a los que con su mayoría de votos se dedican a “pastorear” cómodamente, sin profundizar en sus compromisos.

