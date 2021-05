Compatible Brother DK22205 en Click and Toner Emprendedores de Hoy

jueves, 6 de mayo de 2021, 17:59 h (CET)

Ahora personalizar el tamaño de las etiquetas es sencillo gracias al compatible Brother DK22205. El rollo de cinta continua permite crear etiquetas genéricas adhesivas personalizadas. El método que utiliza es la aplicación de texto negro sobre fondo blanco de manera satisfactoria, además de facilitar la obtención de imágenes, logotipos, códigos de barras u otro tipo de información. El resultado depende de la información que se desee ubicar en las etiquetas DK22205. Clickandtoner distribuye este producto de manera segura y rápida, además de otros consumibles y productos de informática.

Características del compatible Brother DK22205 El compatible Brother DK22205, disponible en Clickandtoner, funciona con un gran número de impresoras Brother, como la Brother-QL-500, Brother-QL-500BS, Brother-QL-550 o Brother-QL-1050N, entre muchas otras.

El rollo DK22205 Brother tiene un poco más de 30 metros de carrete y un ancho de 62 mm. El material con el cual está elaborado es una película plástica transparente.

Una vez el rollo de etiquetas se termina, los usuarios no deben preocuparse, ya que el método de adquisición del compatible es muy sencillo. Solo es necesario ingresar en la página web de Clickandtoner y obtener un nuevo producto. En este sentido, la relación calidad-precio está bien valorada por los consumidores, por lo que no supone un gran gasto y tiene durabilidad en el tiempo. Además, las entregas de la empresa son rápidas.

Personalización y organización de archivos Las cintas de etiquetas son ideales para añadir en ellas contenido como logotipos, imágenes alusivas al contenido de los archivos o cualquier otro detalle. El objetivo es identificar, organizar y personalizar el material de manera clara y efectiva.

La versatilidad del compatible DK22205 Brother ha sido reconocida por el tamaño compacto y la facilidad de instalación que ofrece. No es necesario disponer de programas específicos, sino que se puede comenzar a imprimir las etiquetas con solo la conexión a un ordenador.

La comodidad hace que los usuarios opten por está opción, ya que puede ser empleada para dar un aspecto mucho más profesional a la hora de enviar documentos u organizar archivos. Las etiquetas también pueden ser utilizadas a nivel más personal. Clickandtoner es una empresa de referencia en el mercado de compatibles y cuenta con la confianza de más de 2.000 clientes. Los envíos son gratuitos a partir de los 80€ y entregados en 24 horas laborables.

