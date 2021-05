Sólo el 4% de los sitios web son lo suficientemente rápidos para Google según Searchmetrics

La experiencia del usuario está en el centro de atención con la última actualización del algoritmo de Google en mayo del 2021 según el anuncio publicado en su página oficial las nuevas medidas podrían afectar significativamente a su clasificación en los resultados de búsqueda De acuerdo con un estudio realizado por Searchmetrics descubrieron que, el 96% de los sitios web no cumplen con la puntuación mínima requerida en las Core Web Vital. Esto significa que aún no se ofrece un buen nivel de experiencia al usuario en términos de velocidad, rendimiento y usabilidad.

¿Qué son las Core Web Vitals?

Es una iniciativa de Google para proporcionar una guía unificada sobre criterios de calidad de un sitio web, esenciales para ofrecer una gran experiencia de usuario y en mayo de 2021, se convertirán oficialmente en factores de clasificación en el algoritmo de búsqueda de Google.

¿Por qué hace esto Google?

Esta actualización tiene dos propósitos principales:

1. Aumentar y mejorar la experiencia del usuario. En términos sencillos, si un usuario tiene una buena experiencia en una página web, Google puede clasificar esta página en lo más alto de los resultados.

2. Facilitar a los propietarios de sitios web y a las empresas la comprensión del rendimiento de un sitio web mediante herramientas propias como Google PageSpeed

Pero esta actualización, aparentemente sencilla, ha hecho que la industria del SEO y propietarios de sitios web estén en plena ebullición.

Surgen muchas preguntas como:

- ¿Cómo interpretar las puntuaciones de Core Web Vitals?

- ¿Hay que cambiar algo en el sitio web para estar preparado para esta actualización?

Si es así, ¿qué hay que cambiar?

- ¿Cuál es el rendimiento de otros sitios web?

- ¿Hay otros factores de clasificación interconectados?

- ¿Es fácil optimizar los sitios web?

- ¿Cómo se hace si no se tienen conocimientos de programación y SEO?

En el mundo actual los usuarios quieren disfrutar de contenidos de alta calidad con la mayor rapidez posible. Pero, ¿los sitios web lo consiguen?

Todos saben lo frustrante que es buscar rápidamente un artículo o un producto y que la página tarde una eternidad en cargarse. Cuando por fin abre aparece publicidad intrusiva con el intento de vender algo.

La actualización del Core Web Vitals es, en muchos sentidos, una respuesta a los sitios web que no no están a la altura de las expectativas de los usuarios. Es un mensaje claro a los propietarios de que si no mejoran su rendimiento tendrán un efecto negativo en los resultados de búsqueda.

¿Cuál es la causa del bajo rendimiento de los sitios web?

Una de las razones es que las plataformas de creación de sitios web como WordPress, Wix, Prestashop, Shopify y otras, no se han puesto al día con las expectativas de los usuarios.

A menudo, las páginas web diseñadas con estas plantillas cargan todos los scripts, hojas de estilo y bloques de código aunque no sean necesarios. Esto puede causar que el código innecesario se muestre causando tiempos de carga lentos.

"Para muchos sitios web, las imágenes son el elemento más grande a la vista cuando la página ha terminado de cargarse. Optimizar el tamaño de las imágenes también reduciría el tamaño total de una página web (peso total en bytes), lo que podría explicar en parte la correlación positiva.” Menciona Google

El estudio reveló luego de analizar más de 2 millones de URL, que solo 2 o 3 sitios web dentro de los principales resultados en el buscador logran la puntuación requerida en la mayoría de las métricas de las Core Web Vitals.

El tiempo de interacción, uno de los criterios más importantes determinó una respuesta de 6 segundos. Esto significa que hay retrasos antes de que el usuario pueda hacer clic en los elementos de una página. Google afirma que lo recomendable es tener un tiempo de interacción de menos de 5 segundos.

“Los Core Web Vitals son un excelente indicador de la experiencia del usuario. La mejora de estas métricas mejorará la experiencia general del usuario en un sitio web. Si un negocio online no tiene la oportunidad de centrarse en estas métricas podría ser un riesgo para los ingresos una vez que Google introduzca los cambios en su algoritmo que empezaran a notarse a mediados de junio de este año”.

“Aplicar estos cambios no es fácil, se requiere de un amplio conocimiento técnico en SEO y en desarrollo web. Como líder empresarial, es necesario tomar decisiones para invertir en recursos adicionales que mejoren la experiencia de los usuarios, esto se traduce en incremento de ingresos, mejora de la imagen de marca y por último, pero tal vez lo más importante, el posicionamiento que se acabará ganando en los resultados de Google.” Menciona Claudio Sonsini, fundador de Rank Factor, empresa de referencia en Web Performance Optimization (WPO)