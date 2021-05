La maratón de Nueva York se celebrará muy probablemente en noviembre, según la New York Road Runners y e-Visado.es Comunicae

martes, 4 de mayo de 2021, 16:55 h (CET) En 2020, casi todos los eventos deportivos a gran escala del mundo se cancelaron debido al coronavirus. La maratón de Nueva York no fue una excepción. Sin embargo, este año hay esperanza para los 30 000 participantes que se inscribieron el año pasado. Con el éxito del programa de vacunación en Estados Unidos, la 50.ª edición del maratón de Nueva York podría volver a celebrarse este otoño La maratón de Nueva York

Correr la maratón de Nueva York una vez en la vida es el sueño de muchos runners. Esta competición también se conoce como la maratón de los maratones, por lo que no es . La maratón de Nueva York está organizada desde 1970 por los New York Road Runners, una organización de corredores con el objetivo de inspirar a las personas a través de este tipo de ejercicio. La ruta recorre los cinco distritos de Staten Island, Brooklyn, Queens, el Bronx y Manhattan. La maratón de Nueva York es tan popular que la gente tiene que conseguir primero una plaza, pero aquellos que fueron autorizados para participar en 2020 recibirán automáticamente una plaza para la edición de 2021.

Medidas contra el coronavirus en Estados Unidos

Desde hace más de un año, Estados Unidos es el país más afectado por la pandemia de coronavirus. En todo el mundo, el mayor número de infecciones y muertes a causa del virus se ha registrado en este país. Por ello, las autoridades estadounidenses han tomado medidas para evitar la propagación del virus, entre las cuales se encuentran la cancelación de eventos importantes, como festivales y competiciones deportivas a gran escala. El coronavirus, pues, también afectó la maratón de Nueva York.

Asimismo, se impusieron restricciones a los viajeros extranjeros. La Proclamación Schengen niega la entrada a Estados Unidos a las personas que hayan estado en uno de los países Schengen en los últimos catorce días. Desde marzo de 2020 no es posible viajar directamente desde España a Estados Unidos por motivos turísticos, solo las personas con razones de urgencia para viajar a Estados Unidos pueden acogerse a una excepción a la prohibición de entrada. Varios medios de comunicación han informado recientemente de que la prohibición de entrada se levantará en las próximas semanas. Aunque el gobierno estadounidense aún no lo ha confirmado oficialmente, parece que los viajeros europeos podrán volver a viajar a Estados Unidos en noviembre con motivo de la maratón.

El programa de vacunación va viento en popa

La campaña de vacunación en Estados Unidos, en comparación con la de muchos países europeos, ha tenido un comienzo fulgurante. En abril, se han administrado una media de más de 3 millones de dosis diarias. Según los datos de finales de abril, más de 132 millones de personas en Estados Unidos han recibido su primera dosis y más de 85 millones han sido completamente vacunadas, unas cifras que auguran una perspectiva positiva ante la situación en Estados Unidos en un futuro próximo. Es posible que los eventos de mayor tamaño, como las maratones, tengan lugar durante o después del verano.

Solicitud de un ESTA EE. UU.

A pesar de las medidas adoptadas contra el coronavirus y las restricciones de entrada en Estados Unidos, todavía es posible solicitar un ESTA. Como ocurría antes de la pandemia, las solicitudes del ESTA se siguen procesando y se tramitan en una media de tres días. Al rellenar el formulario correspondiente, se debeindicar el número de identificación nacional en la solicitud del ESTA, condición obligatoria para los españoles y que se debe tener en cuenta a fin de evitar que se rechace la solicitud. El ESTA tiene una validez de dos años a partir de la fecha de expedición y no hace falta indicar la fecha exacta de llegada a Estados Unidos en el formulario, por lo que se puede solicitar un ESTA si se tiene previsto viajar a Estados Unidos en algún momento durante este periodo de tiempo.

Así pues, aquellos que tenían dudas sobre si podrán participar en la maratón de Nueva York o en alguna de las otras maratones populares de Estados Unidos, como Chicago o Boston, no deben pensárselo dos veces.

