El nuevo GitiSportS2 de ultra alto rendimiento sube el listón en todos los puntos clave

martes, 4 de mayo de 2021, 09:07 h (CET) El nuevo neumático GitiSportS2 UHP se ha desarrollado con un diseño especial destinado a conseguir un rendimiento superior y los más altos niveles de control y precisión El diseño y las últimas tecnologías en compuestos utilizadas en este neumático, le permiten alcanzar mejoras del 5% en la frenada y en la conducción sobre seco y mojado en comparación con el modelo anterior, el GitiSportS1. Además, el GitiSportS2 proporciona un aumento del 14% en la resistencia al aquaplaning y, dependiendo de las características de conducción, alrededor de un 10% más de kilometraje frente a su predecesor.

Diseñado con AdvanZtech, el sistema de I + D globalmente integrado de Giti Tire para toda la empresa, el GitiSportS2 presenta un nuevo compuesto que ofrece niveles extremadamente altos de agarre. Los resultados del etiquetaje europeo han sido buenos: una calificación A para el rendimiento en mojado y calificaciones entre B-E para la resistencia a la rodadura.

Entre las características del diseño del nuevo GitiSportS2 también se encuentran: sus cuatro o cinco ranuras longitudinales (según el tamaño de la llanta) para un drenaje de agua excepcional; sus microsurcos en el área de contacto para un efecto de succión y agarre adicional; y su geometría de bloque de patrón optimizado para un bajo nivel de ruido y mayor comodidad de conducción.

El neumático está dirigido a automóviles y SUV compactos e intermedios con orientación deportiva como los Mercedes Clase C, Cupra León, Audi TT y Audi Q5. Estará disponible en 14 tamaños con llantas de 16-20”, anchos de sección de 205-275, perfiles de 35-45 y con índices de velocidad en W-Y.

Se lanzarán otros 30 tamaños de neumáticos a lo largo de 2021

"El GitiSportS2 es el neumático más avanzado tecnológicamente, con el mejor rendimiento y me atrevo a decir que es el neumático UHP más emocionante jamás desarrollado por el equipo europeo de I + D", ha dicho Fabio Pecci-Boriani, Gerente Senior de Producto PCR, SUV y camión ligero de Giti Tire Europa.

“El rendimiento, tanto en superficies mojadas como secas, está asegurado; por lo que los conductores pueden tener verdadera confianza en las capacidades y la seguridad del neumático sin importar las condiciones de conducción. Desde el primer día, los objetivos finales del neumático fueron precisión y control, y el GitiSportS2 los cumple en todos los sentidos. Instamos a cualquier minorista o automovilista que desee saber más a que lo pruebe y a que visite nuestro sitio web, le garantizamos que estará encantado".

El GitiSportS2 fue diseñado y fabricado en el Centro Europeo de Investigación y Desarrollo de Giti Tire en Hannover, con pruebas en las instalaciones MIRA de la compañía en el Reino Unido, así como en ubicaciones clave en Alemania y España. Su predecesor, el GitiSportS1, se lanzó en Europa en 2016 como parte del lanzamiento original de la marca Giti en Europa.

Sobre Giti Tire

Giti Tire es uno de los mayores fabricantes de neumáticos del mundo en términos de volumen y de ingresos, con un portfolio en el que se incluye Giti, GT Radial y Runway. La Compañía ofrece una gama completa de productos para Europa, con neumáticos para turismo, SUV, furgoneta, camión ligero (PCR), camión pesado y autobús (TBR).

Giti Tire está focalizada en la creación de alianzas sostenibles con distribuidores, minoristas, flotas de camiones y autobuses, fabricantes de vehículos y otras compañías y organizaciones líderes en la industria para proporcionar productos de alta calidad con un servicio excelente.

Fundada en 1993 y con sede en Singapúr, cuenta con más de 35.000 empleados a nivel mundial y distribuye a más de 130 países.

Giti Tire cuenta con unas modernas instalaciones de I + D en Hannover (Alemania) que completa con el renombrado centro de pruebas de MIRA en el Reino Unido. Además trabaja en colaboración con otros centros mundiales de investigación y desarrollo en China, Indonesia e EE.UU.

Giti Tire está plenamente comprometida con el mantenimiento de los más altos estándares en los procedimientos de control de calidad y ha obtenido la acreditación IATF 16949: 2016 para todas sus plantas de fabricación. Todas las plantas que abastecen a Europa han obtenido la Acreditación del Sistema de Gestión Ambiental ISO14001.

