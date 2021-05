Netflix desvela el tráiler de "Halston" Una miniserie original que rinde tributo al legendario diseñador de moda Redacción

@DiarioSigloXXI

martes, 4 de mayo de 2021, 04:33 h (CET) Netflix ha presentado hoy el tráiler de su próximo gran estreno, HALSTON. Una miniserie original que rinde tributo al legendario diseñador de moda Roy Halston Frowick y la huella que dejó en el mundo de la moda en Nueva York en los años 70 y 80. Esta nueva historia que verá la luz mundialmente el próximo 14 de mayo, cuenta con la producción ejecutiva de Ryan Murphy y Ewan McGregor, entre otros y Daniel Minahan se encargará de la dirección.



Ewan McGregor ejerciendo de protagonista y dando vida al mismísimo Halston estará acompañado de Krysta Rodriguez como Liza Minnelli, Rebecca Dayan interpretando a Elsa Peretti, Bill Pullman que da vida a David Mahoney, y Gian Franco Rodriguez, que será Víctor Hugo. La serie completará el elenco junto con David Pittu como Joe Eula, Sullivan Jones interpretando a Ed Austin, Rory Culkin en el papel de Joel Schumacher, Kelly Bishop dando vida a Eleanor Lambert, y Vera Farmiga, que será Adele.

El equipo de producción ejecutiva estará compuesto además de los anteriormente citados por Ian Brennan, Alexis Martin Woodall, Daniel Minahan, Christine Vachon y Pamela Koffler, de Killer Films, Eric Kovtun y Sharr White.

Acerca de HALSTON La miniserie HALSTON narra la historia del legendario diseñador de moda (interpretado por Ewan McGregor) y de cómo convirtió su nombre inventado en un emporio mundial sinónimo de lujo, sexo, estatus y fama, definiendo literalmente su época —el Nueva York de los años 70 y 80— hasta que una OPA hostil lo obligó a luchar por su bien más preciado: Halston. La serie cuenta con la producción ejecutiva de Ryan Murphy, Ian Brennan, Alexis Martin Woodall, Daniel Minahan, Ewan McGregor, Christine Vachon y Pamela Koffler de Killer Films, Eric Kovtun y Sharr White. Minahan también ejerce de director de la serie.

