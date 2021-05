Andare Calzone, la primera Calzonería de Madrid

Próximamente va a abrir sus puertas en Madrid la primera calzonería - tienda especializada en auténticos calzones italianos El calzone es una especialidad de la cocina italiana elaborada de forma similar a la pizza pero completamente cerrada. Por sus características es un plato típico de comida callejera (Street food) muy común de las regiones del sur como: Basilicata, Campania y Ampulia, que se ha extendido y popularizado por el mudo entero.

Lo característico de Andare, no es solo la primera calzoneria de Madrid, sino que además introduce el nuevo concepto de Mini Calzones, calzones de menor tamaño que son mas versátiles y amigables para cada ocasión, comidas, meriendas, tapeo, cenas, picoteo, reuniones. Ideales para compartir o para comer de forma individual.

“Andare será una tienda especializada en Calzones solo para Take Away y Delivery” dice Tomas Voulgaridis, Co-Fundador de Andare. “Sabemos que el crecimiento del take away y la entrega a domicilio ha crecido mucho desde los últimos años y en especial desde el 2020 por todo el confinamiento vivido y creemos que esto no es una tendencia sino un nuevo hábito del consumidor”.

La oferta gastronómica de Andare es completa, contará con una variedad de mas de 10 calzones, bebidas frías y cervezas.

La primera tienda de Andare Calzone va a estar ubicada en C/ Guzman el Bueno 56, Madrid.

Los propietarios de Andare son Claudio Grisolia y Tomas Voulgaridis, dos de los socios de www.alma-matter.es el primer restaurante e Madrid que mezcla el Street food y el arte. Tienen mas de 15 años de experiencia gestionando distintos tipos de negocios en distintos mercados.

Sobre los socios

Tomas es un emprendedor con mucha experiencia en Marketing, es MBA (2004) por la Universidad Antonio de Nebrija. Fundador de viajandocrucero.com en 2010, CEO de Zterna®, Gerente de Marketing y Ventas de Celebrity Cruises, Pullmantur, Royal Caribbean y Uniworld River Cruises en Guyana, Venezuela y Surinam.

Claudio Grisolia es graduado de administración mención Gerencia en 2001 (UNIMET), tiene mucha experiencia en ventas y en gestión de equipos de trabajo, fue director de VEGO, director de Ventas de Brahma (AMBEV) y es socio propietario de la fabrica de bloques Bloquepack, su familia paterna es originaria de Aieta, una localidad del sur de Italia donde los calzones son muy populares.

Para mas información visitar: www.andarecalzone.com