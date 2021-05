Siete consejos para volver al mercado laboral después de un ERE Estas últimas semanas diversas compañías han anunciado EREs que afectarán en torno a 20.000 trabajadores Redacción

sábado, 1 de mayo de 2021, 04:36 h (CET) Más allá del daño coyuntural que ha causado la pandemia a muchas empresas, la crisis derivada de la Covid19 ha acabado provocando un fuerte impacto estructural en algunos sectores, en los que los Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) podrían convertirse en despidos definitivos. De hecho, según el estudio Covid-19 Is Also a Reacollocation Shock de Becker Friedman Institute, entre el 32% y el 42% de los despidos temporales por Covid-19 se convertirán en permanentes. Estas últimas semanas hemos visto una avalancha de compañías que han anunciado ajustes de plantillas en forma de ERE que afectará en torno a 20.000 trabajadores por toda España. En este sentido, IEBS Business School, la escuela de negocios digital líder en formación online, explica qué es un ERE y cómo enfrentarse a esta situación.

Un Expediente de Regulación de Empleo, más conocido como ERE, es un mecanismo legal por el cual una empresa que está teniendo graves problemas económicos puede suspender o despedir a sus trabajadores. Los ERE están regulados en la Ley del Estatuto de los Trabajadores y, a través de este procedimiento, una empresa puede llevar a cabo despidos colectivos si se fundamentan en causas económicas, organizativas, técnicas o de producción. ¿Cómo volver al mercado laboral si nos vemos involucrados en un ERE? IEBS ofrece 7 consejos:

Tómate un descanso: Antes de volver a las andadas y buscar cómo reincorporarte al mercado laboral, aprovecha para disfrutar de un pequeño descanso para pensar qué quieres o qué te gustaría hacer en el futuro. Intenta desconectar y recuperar fuerzas para volver al trabajo con más ganas que nunca.

Identifica las macrotendencias de tu sector: Una macrotendencia es una tendencia que tiene un largo periodo de vida. Es decir, movimientos globales que perduran en el tiempo y que se imponen como una forma de vivir. Identificarlas te ayudará a saber por dónde empezar, en qué especializarte y hacia dónde evolucionará en un futuro tu sector. Si te especializas o te diriges hacia un ámbito cuyo futuro está asegurado, tendrás más posibilidades de salir victorioso. El Blockchain y el Fintech, por ejemplo, son dos grandes macrotendencias.

Detecta tus fortalezas: Para cualquier profesional sus fortalezas son la clave del éxito. Por eso, es fundamental identificar cuáles son tus puntos fuertes y potenciarlos. Una vez sabemos cuáles son nuestras fortalezas podemos trabajarlas para que nos ayuden a destacar y a diferenciarnos como profesionales. Las fortalezas pueden ser psicológicas, habilidades técnicas y competencias, tipos de contactos o valores. Por otro lado, en caso de ser una persona mayor habrás adquirido experiencia. La experiencia es un diamante en bruto que, combinado con unas cuantas skills digitales aprendibles, te convertirás en un perfil muy atractivo. De igual forma, también hay que detectar las debilidades e intentar mitigarlas.

Define tu perfil profesional: Una vez detectadas las macrotendencias del sector y sabiendo en qué eres bueno, el objetivo es crear un perfil profesional. Se trata de plantear posibles objetivos personales y profesionales para conseguir el puesto que queremos. Cuando tengamos el objetivo en mente hay que plasmarlo en forma de presentación. El perfil profesional es un resumen de las capacidades, competencias y experiencia, pero enfocada al contenido del sector o puesto al que queremos llegar.

Formación y digitalización: Hoy en día cualquier persona puede acceder a formación gratuita a golpe de clic gracias a Internet. Sin embargo, necesitamos escuelas profesionales que nos reduzcan el tiempo que necesitamos para convertirnos en verdaderos expertos en un tema. La formación y la digitalización son dos ámbitos fundamentales para todos aquellos profesionales que quieren volver a reincorporarse al mercado laboral o que ya tienen trabajo pero quieren seguir siendo competitivos en un futuro. Según un estudio de World Economic Forum, el 50% de las habilidades laborales cambiarán en cinco años y el 40% de los empleados tendrán que formarse para desarrollar su misma actividad laboral en el mismo periodo. Por eso, ahora es el mejor momento para formarte y preparar tu navaja suiza de habilidades para el futuro.

Construye tu red de networking del sector: El networking es una práctica cuyo objetivo es construir una red de contactos que te ayude a generar oportunidades tanto de negocio como laborales. Se trata de una praxis muy común en el ecosistema empresarial y emprendedor que engloba desde personas que tienen una idea de negocio y necesitan socios o inversores hasta reclutadores que buscan incorporar expertos en sus plantillas. Teniendo en cuenta que una gran parte de ofertas de trabajo no se difunden de manera pública y que las empresas optan por personas con referencias en primer lugar, es fundamental crear una buena red de contactos profesionales. De hecho, los datos demuestran que los postulantes referidos tienen cinco veces más posibilidades de ser contratados que cualquier otro, según un estudio de DJS.

