Un mayor conocimiento del mundo animal propicia los avances en bienestar animal, por soncomohumanos.es Comunicae

viernes, 30 de abril de 2021, 10:24 h (CET) El hecho de que las personas conozcan más y mejor a los animales, con quienes comparten el planeta, es un pilar básico para que la sociedad avance cada vez más en materia de bienestar animal La premisa de que un mayor y mejor conocimiento de las características, comportamientos y peculiaridades de los diferentes animales que pueblan la tierra por parte de los seres humanos es indispensable para que las sociedades se den cuenta de la necesidad de protegerlos es lo que impulsó a un amante de los animales a crear el blog ‘Son como humanos’, un blog de divulgación sobre todo tipo de curiosidades del mundo animal en el que efectivamente, se puede ver como la distancia que separa a los seres humanos de otras especies animales, no es siempre tan grande como muchos quieren pensar.

En estas últimas semanas el bienestar animal vuelve a estar a la orden del día gracias a la votación que tuvo lugar en el Congreso en la que por fin se dio un paso en firme para dejar de considerar a los animales como cosas y comenzar a considerarlos como ‘seres sintientes’. Esto implicará unos cambios significativos en el código civil. Por ejemplo, en el caso de separación, los animales serán tenidos en cuenta como integrantes de la familia, y ‘Determinar, atendiendo al interés de los miembros de la familia y al bienestar del animal, si los animales de compañía se confían a uno o a ambos cónyuges, la forma en que el cónyuge al que no se hayan confiado podrá tenerlos en su compañía, así como también las medidas cautelares convenientes para conservar el derecho de cada uno.’

De igual modo, al pasar a considerarse seres sintientes, serán inembargables, cosa que hasta ahora no ocurría. Así mismo, su protección ante el mal trato y el abandono aumentará. Este importante paso dado en favor de los animales de compañía en la legislación española para con los animales es celebrada desde todos los ámbitos de quienes quieren y respetan a los animales, aunque sigue habiendo mucho trabajo que hacer por delante.

La vida de todos los animales debe ser cuidada y respetada, no tan solo la de aquellos que han sido escogidos como compañeros de vida de las personas. Desde webs de animales como la de ‘Son como humanos’ apuestan por un activismo amable, simplemente ofreciendo un acercamiento didáctico al mundo animal. En la web podrás encontrar el peso de una ballena o el peso de un hipopótamo, así como muchos otros datos curiosos de animales menos conocidos. De este modo se genera la empatía desde el acercamiento a la vida y la fauna salvaje.

Con la esperanza puesta en que se continúe la línea legislativa iniciada en favor de la protección animal, y que se tengan en cuenta también a los animales salvajes a la hora de legislar, es interesante recordar la Declaración de Cambridge sobre la Conciencia, firmada por neurocientíficos de primer nivel en 2012 en donde se concluía que “… el peso de la evidencia indica que los humanos no somos los únicos en poseer la base neurológica que da lugar a la consciencia. Los animales no humanos, incluyendo a todos los mamíferos y aves, y otras muchas criaturas, entre las que se encuentran los pulpos, también poseen estos sustratos neurológicos”.

